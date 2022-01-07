通用汽車透露 未來10年內推出「消費級」全自駕車輛

在稍早CES 2022主題演講中，通用汽車執行長Mary Barra透露，未來10年內將向一般消費者提供具備全自駕能力車輛，意味通用汽車將在未來幾年內讓全自駕車款以更快速度普及化發展。

雖然目前許多業者強調投入全自駕車輛發展，多數使用者認為此類產品距離實際普及仍需不少時間，原因在於此類車輛當前使用普及率仍不高，同時多半是鎖定自動化物流、乘客往返接駁等應用打造，雖然許多車款均標榜搭載自動駕駛功能，但絕大部分都還是以輔助駕駛應用為主，與全自動駕駛使用模式不同。

另一方面，目前的全自動駕駛考量安全等因素，因此多半仍有運作速度上限設計，因此對於一般使用需求可能無法符合理想預期表現。

因此，通用汽車若說明在未來10年內即可向一般消費者銷售全自駕車輛，不僅代表通用汽車將在近年內讓全自駕車款以更快速度普及化發展，更意味能讓全自駕車輛應用在各行各業，例如過去Uber、Tesla等業者持續強調的全自駕車輛應用方向。

而若能讓一般消費者接受，意味通用汽車將使全自駕車輛造價大幅降低，而不會像目前必須以更高成本打造。

許多市場分析看法認為，全自駕車輛終究會進入一般消費市場，只是距離普及化仍需不少時間，但通用汽車顯然希望能更進一步將普及化時間縮短。

不過，Mary Barra在此次主題演講中並未具體說明具體作法，同時也未透露通用汽車未來對於全自駕車輛發展規劃。

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