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Razer推「模組化」65吋螢幕遊戲桌 搭配震動遊戲椅更沉浸其中

聯合新聞網 / 楊又肇

每年都會在CES期間提出概念設計的Razer，此次在CES 2022公布名為Project Sophia的模組化遊戲桌，並且搭配Enki Pro HyperSense遊戲椅，提供更舒適的長時間乘坐體驗。另外，針對去年已經進入市場銷售的智慧口罩Zephyr，這次Razer更宣布推出增加擴音功能的Pro版本。

Project Sophia是將過去Razer就曾提過的模組化設計，套用在一張結合65吋OLED螢幕的桌子上，藉由13種可拆分安裝的模組化設計，讓使用者能依照個人使用需求組合出不同桌面配置，同時可以整合Intel最新處理器及NVIDIA新款顯示卡，並且能透過快速拆換方式改變使用模式，或是進行升級。

依照Razer說明，各個模組化設計將以特殊PCB板及接點運作，同時透過磁吸方式固定，而桌面則會透過大面積玻璃覆蓋，因此在一般情況下仍可當做一般桌面使用，或是透過觸控方式使用各個模組化設計對應功能。

另外，Project Sophia本身也搭載Razer Chroma多彩燈效，並且能搭配此次同步揭曉的新款遊戲椅Enki Pro HyperSense使用。

其中採用與D-BOX合作的椅面設計，並且能透過支援超過2200種遊戲連動，呈現多達65000種震動觸覺感受，讓使用者坐在這款遊戲椅時，可以感受背後、臀部振幅達1.5吋，同時振幅力道可達正負1G的位移表現，反應時間則在5毫秒左右。

而針對去年已經推出的智慧口罩Zephyr，Razer此次也宣布推出升級款式，將會在口罩加入可讓說話音量提高60分貝的擴音功能，方便使用者在配戴時與他人清楚溝通，至於主要使用方式與外型設計，基本上沒有太大改變。

相較先前推出版本是以99美元價格銷售，此次推出的Pro版本將會以149美元價格銷售，另外也會提供包含100天口罩濾片的套裝組合，建議售價則是199美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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