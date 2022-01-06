高通CEO：PC、XR、無線光纖、ADAS發展勢頭強勁

今日，2022年國際消費類電子產品展覽會（CES 2022）在美國拉斯維加斯開幕。在期間高通舉辦的新聞發佈會上，高通CEO阿蒙分享了覆蓋汽車、計算和XR領域的最新技術、產品及合作動態，進一步展現了高通的業務多元化戰略和「統一的技術路線圖」。

正如高通在2021年11月舉行的投資者大會上所強調的，高通正迎來有史以來最大的發展機遇。高通「統一的技術路線圖」正持續加速移動領域的創新步伐，並已擴展至汽車和物聯網領域，在未來十年助力公司將潛在市場規模擴大至目前的7倍以上。

阿蒙表示，高通處於數字化轉型和關鍵行業趨勢的交匯點，幾乎所有行業對於高通技術的需求正在不斷提升。這些關鍵行業趨勢包括：移動和PC的融合、5G 賦能無線光纖、物理空間和數字空間的融合賦能元宇宙、5G雲計算支持遠程辦公、汽車行業轉型等等。

隨著數十億部終端接入網絡，及其智能化水平的不斷提升，高通正在打造智能網聯邊緣。在CES 2022上，高通強調了在其重點關注的幾大領域所實現的強勁發展勢頭：

汽車：訂單總估值超130億美元

阿蒙表示，汽車正朝著雲連接、智能化和自動駕駛的方向演進，成為支持全新服務與創新的平台，汽車製造商需要橫跨多個領域的先進技術能力。驍龍數字底盤將為面向未來的汽車帶來差異化優勢，並進一步強化高通作為汽車行業關鍵合作夥伴的角色。目前，高通已經與幾乎所有領先的汽車製造商展開合作，高通汽車業務訂單總估值超過130億美元。

在CES 2022，高通展示了在汽車領域持續增強的發展勢頭：

在驍龍數字底盤方面，高通通過一整套獨具優勢的技術組合，為汽車提供了跨多個領域的技術能力，涵蓋車載網聯、智慧交通、車對雲服務、真正的數字座艙、先進駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛。

驍龍數字底盤包括驍龍汽車智聯平台、面向信息影音解決方案的座艙平台、面向ADAS和自動駕駛的Snapdragon Ride平台以及車對雲平台。驍龍數字底盤可支持從入門級到旗艦級的多代際、多層級車型，同時它也是一個創新平台。

在驍龍數字座艙方面，目前高通在新一代頂級車載信息娛樂系統方案領域排名第一，並與汽車行業的主要品牌不斷深化合作。最新的合作包括本田、沃爾沃、阿爾卑斯阿爾派等，此次CES上，高通還宣佈攜手德賽西威共同打造基於第4代驍龍座艙平台的頂級車內體驗。

在面向ADAS/AD的Snapdragon Ride平台方面，高通近期宣佈了多項合作動態，包括助力通用汽車打造凱迪拉克LYRIQ、助力寶馬打造其自動駕駛平台。

同時，高通在CES 2022上宣佈推出Snapdragon Ride™平台產品組合最新產品——Snapdragon Ride™視覺系統，預計該系統將隨2024年量產的汽車面市。

阿蒙表示：「隨著汽車廠商不斷向科技企業轉型，技術正在變得瘉發重要，並催生全新合作關系。隨著汽車不斷向支持雲連接和智能體驗方面轉變，汽車廠商開始與科技企業和晶片廠商建立直接的合作。我們認為，當行業充分理解半導體發展路線圖，以及其在汽車技術和數字化演進中所扮演的重要角色時，汽車行業將發展至更高的水平。高通正助力行業重新定義汽車，並與一級供應商、汽車製造商展開直接合作，專注於打造真正的數字底盤。」

XR：開啓通往元宇宙之路

如今，物理和數字空間的融合已經發生並且正在加速，數字孿生在眾多行業落地。驍龍XR平台賦能了當今大多數的VR和AR終端。隨著元宇宙的逐步形成，XR發展趨勢將進一步強化。

此前，阿蒙在高通公司投資者大會上強調，高通的技術是「通往元宇宙的鈅匙」，而在CES 2022上，高通攜手合作夥伴帶來了該領域的最新發展動態：

高通今日宣佈，與微軟合作擴展並加速AR發展，開啓通往元宇宙之路。雙方在多項計劃中展開合作，共同推動生態系統發展，包括開發定制化AR晶片以打造新一代高能效、輕量化AR眼鏡，從而提供豐富的沉浸式體驗；並計劃集成Microsoft Mesh應用和驍龍Spaces XR開發者平台等軟件。

對此，阿蒙表示：「多年來，我們一直在討論可穿戴AR終端規模化發展的可能性。此次與微軟的合作，令我倍感興奮，這是讓可穿戴AR終端成為現實、並實現更大發展規模的重要一步。隨著元宇宙的發展，中國市場規模和生態系統增長速度將在未來幾年顯著增加。」

計算：Arm架構獲生態夥伴廣泛支持

基於Arm的現代化架構是PC行業的未來。高通正在推動PC生態系統從傳統的x86架構升級至Arm架構，使其受益於驍龍計算平台在移動技術、架構和用例等方面所提供的強大優勢。

如今，眾多廠商正在競相設計並打造基於這些技術的下一代PC，以滿足未來生產力、教育和聯網娛樂的需求。

本屆CES上，高通宣佈將聯合計算領域領先合作夥伴，為搭載驍龍計算平台基於Arm的Windows PC打造強勁產業動力。高通著重展示了在推動PC行業向基於Arm計算架構的轉型進程中，獲得的生態系統合作夥伴的廣泛支持。高通的驍龍計算平台產品組合已賦能了領先PC廠商的多款創新設備，為超過200家正在測試或部署驍龍本和二合一筆記本電腦的企業級客戶帶來出色的連接、AI加速體驗和穩健的安全性。

對此，阿蒙表示：「PC正處於變革之中。移動和PC的融合正在發生。PC向Arm架構的轉型勢不可擋，驍龍計算平台展現了強勁的發展勢頭。過去幾年的經驗說明了終端側智能的重要性，其將用以滿足生產力和遠程辦公等用例的需求。PC需要具備強大的算力和多項能力來支持終端側AI、影像和多媒體功能，並利用5G實現按需計算。越來越多的數據正在遷移至雲端，支持用戶高速接入雲端數據至關重要。PC向Arm架構的轉型為我們帶來了非常好的機遇。感謝多家合作夥伴和我們一起宣佈承諾共同推動基於Arm架構的PC的發展，同時也感謝我們所有的企業合作夥伴。未來，將有更多全球領先的企業加入我們，在其辦公環境部署基於Arm的Windows PC。」

無線光纖：助力「最後一公里」網絡部署

在談及5G、毫米波等無線光纖連接技術時，阿蒙表示：「我大膽地預測，5G包括毫米波，將是支持解決「最後一公里」網絡部署的通用技術。5G不僅將連接消費者的手機、PC、AR眼鏡、移動遊戲終端以及智能物聯網終端，還將在支持最後一公里的連接中發揮重要作用。5G不僅支持家庭出行場景，還是能和Wi-Fi共同支持家庭連接的技術，助力「最後一公里」網絡部署。展望5G未來發展，5G不僅將應用於所有類型的終端、應用於廣域網，還將與Wi-Fi一起成為支持家庭和企業直接寬帶接入的技術。我認為，這一變革才剛剛開始。」

AT&T Communications CEO Jeff McElfresh表示：「在家庭、辦公和出行等所有場景中，消費者對於連接的需求正在不斷提升。為了保持領先，我們專注於利用5G這一核心技術，支持家庭和企業用戶的回傳和直接寬帶接入需求。我們堅信，高通在固定無線接入領域的領先科技，能夠幫助我們持續為客戶提供最優產品和服務。」