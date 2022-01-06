現代Mobility of Things新概念 讓萬物可以自動串聯運作

去年收購Boston Dynamics的現代 (Hyundai)，在此次CES 2022展前活動提出「Mobility of Things」的概念，將透過自主動力讓萬物可以自動串聯運作。

在現代的想像中，主要是針對現行提出的物聯網概念，加上機器人可自主移動設計，藉此創造可自動因應需求移動的物聯網互動模式，進而可產生更具連接效益的應用模式，並且完成銜接物聯網應用最後一哩路。

而為了達成這樣的目的，依照現代汽車集團副總裁暨機器人實驗室負責人東鎮玄 (Dong Jin Hyun)博士表示，將可透過結合機器人自動化設計，實現串聯更龐大物聯網的效果。

例如，使用者可以透過app訂購商品，接下來就會透過自動化倉儲安排出貨，並且透過自動駕駛物流車輛派送，接著即可透過自動化無人機，或是機器人將貨品送到家門口。

目前現代已經投入包含轉向、電力驅動，以及可懸掛硬體的「Plug and Drive」 (PnD)自動化模組，以及可讓物品抬升或下降的自動化模組「Drive and Lift」 (DnL)，並且將這兩項自動化模組與其下機器人裝置結合，即可賦予機器人更多應用功能。

除了現代，目前包含LG、三星、本田，以及更多業者都已經積極投入打造自動化機器人，甚至也有越來越多業者投入自駕車輛設計，設法藉由改革傳統移動方式創造全新生活模式，並且帶動全新市場經濟發展機會，例如自動化物流應用與自動化乘坐運輸就是許多業者積極改革項目。

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