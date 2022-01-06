傳統3.5mm耳機孔再見 Dell新款輕薄簡約機身在台亮相

針對此次在CES 2022期間揭曉的新款XPS 13 Plus，Dell很快地在台灣地區做了實機展示，而筆者也在簡短時間體驗此款採用Intel第12代Core P系列處理器，並且以Ultrabook形式打造筆電。

依照Dell說明，由於在輕薄機身內採用熱設計功耗達28W的第12代Core P系列處理器，因此盡可能地將內部空間用於散熱，以及放置足夠電池容量設計，因此將左右兩側連接埠簡化至僅有各一組支援Thunderbolt 4的USB-C連接埠，甚至也將傳統3.5mm耳機孔移除。

而為了彌補連接需求，Dell表示會在原廠盒裝內附上3.5mm孔轉USB-C的轉接配件，同時也建議使用者能改用藍牙方式連接耳機。不過，對於經常需要使用耳機進行線上會議的使用者來說，恐怕還是會比較習慣使用有線耳機，藉此避免臨時要開會才發現藍牙耳機沒電的窘境。

▲Dell XPS 13 Plus

▲能以大範圍角度上掀使用

▲另一款灰色設計

另外，Dell也說明在XPS 13 Plus搭載的電容式觸控板，採用與C面融合一體的設計，加上最上方的功能鍵也改為電容觸控設計，因此讓整體線條變得更簡單。而按鍵部分更進一步讓鍵帽面積增加，藉此讓手指可接觸面積變大，讓按鍵操作可以更加明確。

目前Dell尚未公布XPS 13 Plus在台售價，但從目前美國地區公布建議售價為1199.99起跳美元情況來看，預期會介於新台幣4萬元上下，而台灣預計引進版本會包含基本的8核心處理器，以及進階的14核心處理器版本。

至於是否也會同步引進針對開發者提供搭載Ubuntu 20.04作業系統版本，Dell方面則是說明會以實際市場反應需求為主。

▲外觀維持採簡潔設計

▲鍵盤面變得相當簡潔

▲縮減鍵帽間距，讓鍵帽面積放大，提高手指接觸面積，讓操作變得更精確

▲以電容式觸控形式打造的觸控板，與筆電C面設計融為一體

▲鍵盤上方功能鍵也改為電容觸控設計，並且可透過Fn鍵改變選項

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》