傳統3.5mm耳機孔再見 Dell新款輕薄簡約機身在台亮相
針對此次在CES 2022期間揭曉的新款XPS 13 Plus，Dell很快地在台灣地區做了實機展示，而筆者也在簡短時間體驗此款採用Intel第12代Core P系列處理器，並且以Ultrabook形式打造筆電。
依照Dell說明，由於在輕薄機身內採用熱設計功耗達28W的第12代Core P系列處理器，因此盡可能地將內部空間用於散熱，以及放置足夠電池容量設計，因此將左右兩側連接埠簡化至僅有各一組支援Thunderbolt 4的USB-C連接埠，甚至也將傳統3.5mm耳機孔移除。
而為了彌補連接需求，Dell表示會在原廠盒裝內附上3.5mm孔轉USB-C的轉接配件，同時也建議使用者能改用藍牙方式連接耳機。不過，對於經常需要使用耳機進行線上會議的使用者來說，恐怕還是會比較習慣使用有線耳機，藉此避免臨時要開會才發現藍牙耳機沒電的窘境。
另外，Dell也說明在XPS 13 Plus搭載的電容式觸控板，採用與C面融合一體的設計，加上最上方的功能鍵也改為電容觸控設計，因此讓整體線條變得更簡單。而按鍵部分更進一步讓鍵帽面積增加，藉此讓手指可接觸面積變大，讓按鍵操作可以更加明確。
目前Dell尚未公布XPS 13 Plus在台售價，但從目前美國地區公布建議售價為1199.99起跳美元情況來看，預期會介於新台幣4萬元上下，而台灣預計引進版本會包含基本的8核心處理器，以及進階的14核心處理器版本。
至於是否也會同步引進針對開發者提供搭載Ubuntu 20.04作業系統版本，Dell方面則是說明會以實際市場反應需求為主。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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