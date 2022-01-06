快訊

華航發6個月年終 還比照軍公教調薪4%

又是美國航線！ 華航傳再增一名本國籍女副機師確診

傳統3.5mm耳機孔再見 Dell新款輕薄簡約機身在台亮相

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Dell XPS 13 Plus
▲Dell XPS 13 Plus

針對此次在CES 2022期間揭曉的新款XPS 13 PlusDell很快地在台灣地區做了實機展示，而筆者也在簡短時間體驗此款採用Intel第12代Core P系列處理器，並且以Ultrabook形式打造筆電

依照Dell說明，由於在輕薄機身內採用熱設計功耗達28W的第12代Core P系列處理器，因此盡可能地將內部空間用於散熱，以及放置足夠電池容量設計，因此將左右兩側連接埠簡化至僅有各一組支援Thunderbolt 4的USB-C連接埠，甚至也將傳統3.5mm耳機孔移除。

而為了彌補連接需求，Dell表示會在原廠盒裝內附上3.5mm孔轉USB-C的轉接配件，同時也建議使用者能改用藍牙方式連接耳機。不過，對於經常需要使用耳機進行線上會議的使用者來說，恐怕還是會比較習慣使用有線耳機，藉此避免臨時要開會才發現藍牙耳機沒電的窘境。

▲Dell XPS 13 Plus
▲Dell XPS 13 Plus

▲能以大範圍角度上掀使用
▲能以大範圍角度上掀使用

▲另一款灰色設計
▲另一款灰色設計

另外，Dell也說明在XPS 13 Plus搭載的電容式觸控板，採用與C面融合一體的設計，加上最上方的功能鍵也改為電容觸控設計，因此讓整體線條變得更簡單。而按鍵部分更進一步讓鍵帽面積增加，藉此讓手指可接觸面積變大，讓按鍵操作可以更加明確。

目前Dell尚未公布XPS 13 Plus在台售價，但從目前美國地區公布建議售價為1199.99起跳美元情況來看，預期會介於新台幣4萬元上下，而台灣預計引進版本會包含基本的8核心處理器，以及進階的14核心處理器版本。

至於是否也會同步引進針對開發者提供搭載Ubuntu 20.04作業系統版本，Dell方面則是說明會以實際市場反應需求為主。

▲外觀維持採簡潔設計
▲外觀維持採簡潔設計

▲鍵盤面變得相當簡潔
▲鍵盤面變得相當簡潔

▲縮減鍵帽間距，讓鍵帽面積放大，提高手指接觸面積，讓操作變得更精確
▲縮減鍵帽間距，讓鍵帽面積放大，提高手指接觸面積，讓操作變得更精確

▲以電容式觸控形式打造的觸控板，與筆電C面設計融為一體
▲以電容式觸控形式打造的觸控板，與筆電C面設計融為一體

▲鍵盤上方功能鍵也改為電容觸控設計，並且可透過Fn鍵改變選項
▲鍵盤上方功能鍵也改為電容觸控設計，並且可透過Fn鍵改變選項

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES 藍牙耳機 Dell 處理器 USB-C 筆電

延伸閱讀

日本東京大學打造無風扇VR體感耳機 讓你感受遊戲角色在耳邊吐出的氣息

戴爾在台推出XPS系列新筆電 預計3月中旬上市

獲台積電先進製程支援 超微新處理器、顯示卡火力全開

Intel揭曉6組P Core運作時脈可達5.5GHz的Core i9-12900KS處理器

相關新聞

E Ink元太電子紙助陣 BMW於CES秀變色概念車

E Ink元太（8069）電子紙應用再拓新局！繼可變換的電子紙車牌後，BMW今（6）日清晨於美國CES 2022秀出變色...

MSI微星科技參加CES 2022線上展 大秀創新實力

全球電腦領導品牌MSI微星科技（2377）今（6）日為CES 2022美國消費電子展，推出MSI-VERSE線上發表會及...

CES揭幕 元宇宙帶動電競產業需求

眾所矚目的全球最大消費性電子展 CES 將於美西時間1月5日揭幕，今年將是自疫情襲擊全球以來，CES首次恢復實體展覽，預...

CES揭幕 群聯展出新世代電競儲存方案

全球最大消費性電子展 CES 將於美西時間2022年1月5日揭幕，今年將是自疫情襲擊全球以來，CES 首次恢復實體展覽，...

CES展5日登場 五亮點吸睛

美國消費電子展（CES）主辦單位宣布，有鑑於新冠肺炎疫情持續升溫，加上愈來愈多大廠退展或縮減規模，預定本周在拉斯維加斯舉...

美國CES展回歸賭城 應對全球健康及安全創新科技看個夠

由美國消費者技術協會主辦，在全球科技界具有深度影響力的CES®2022於本次展會重返拉斯維加斯，並從即日起至1月7日（五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。