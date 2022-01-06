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Sony揭曉休旅車款電動車Vision-S 02 成立獨立公司聚焦電子車輛產品

聯合新聞網 / 楊又肇

CES 2020期間公布概念電動車Vision-S之後，Sony在此次CES 2022展前活動更進一步揭曉以休旅車 (SUV)形式打造的電動車Vision-S 02，同時也確定將成立名為Sony Mobility的獨立公司，藉此聚焦電子車輛產品。

Sony在CES 2022展前活動上並未特別著墨Vision-S 02，但在稍早公布影片內容中，則是透露此款車輛改變「移動」的設計理念，以及車內採用人機介面設計想法，其中包含採用全數位儀表設計，並且透過觸覺觸控模式，讓使用者能在車輛行駛過程更正確操作各項功能，另外也能提供充足的車內多媒體娛樂體驗。

而車輛本身也能對應智慧駕駛、自動停車等功能，並且透過5G連網方式實現遠距遙控車輛，Sony希望透過Vision-S系列車款改變移動使用模式。

另外，Sony也在此次CES 2022展前活動宣布成立獨立公司Sony Mobility，未來將聚焦電子車輛產品，同時也預期將使Vision-S系列車款能進入消費市場，但目前仍不確定Sony是否有意以身品牌銷售車輛，或是藉由與更多品牌合作，將旗下車輛產品帶到市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES

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