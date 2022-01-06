Sony曝「PlayStation VR 2」新細節 秀《地平線》VR版遊玩內容

在花費不少時間由演出《蜘蛛人》的Tom Holland介紹接下來即將上映的《祕境探險》電影版拍攝感想，並且釋出最新電影預告之後，Sony在此次CES 2022更進一步宣布新款虛擬實境頭戴裝置將以PlayStation VR 2為稱，並且將由製作《地平線》系列遊戲的Guerilla，攜手Firesprite一同打造以虛擬實境遊玩體驗的《Horizon:Call of the Mountain》。

不過，Sony並未連帶公布PlayStation VR 2具體外型，以及更進一步細節，僅透露將對應4K HDR視覺解析度 (單眼對應2000 x 2400解析度)的OLED面板、110度視角且支援眼部視線追蹤，以及介於90Hz與120Hz之間切換的畫面更新率，藉此對應更穩定且真實的視覺感受，讓使用者能以更沉浸方式體驗遊戲內容。

另外，Sony強調搭配先前已經公布外型的手持控制器，將能對應更直觀的觸覺操作互動感受，並且能配合頭戴裝置四組鏡頭追蹤手持控制器動作，以及透過3D Audio聲音提供更真實音場表現，讓使用者能在虛擬實境有不一樣的體驗。

此次同步揭曉的《Horizon:Call of the Mountain》，則將由製作《地平線》系列遊戲的Guerilla，攜手曾打造《The Playroom》的遊戲工作室Firesprite共同製作，讓使用者能以虛擬實境遊玩。

目前Sony也未透露太多關於《Horizon:Call of the Mountain》遊戲細節，但預期會在後續公布更多資訊。

至於此次公布《祕境探險》電影版最新預告內容，Naughty Dog共同總裁Neil Druckmann也說明目前《最後生還者》影集系列也已經著手進行拍攝，而Sony更強調接下來將會以更多在PlayStation平台廣受歡迎的遊戲作品為基礎，藉此拍攝更多吸引觀看的電影或影集作品，例如接下來也確定將拍攝《對馬戰鬼》電影內容。

而在此次CES 2022展前活動中，Sony也重申希望將更多影音感動帶給世人，以及提供更多影音創作工具的使命感，藉此在後疫情時代創造全新影音體驗，包含透過旗下Innovation Studios創造全新拍攝技術，並且持續強化旗下影音拍攝工具。

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