Dell XPS 13 Plus筆電外型更簡化 3.5mm耳機孔消失了

隨著Intel、AMD接連公布新款筆電處理器，Dell也揭曉旗下新款XPS 13 Plus，以及更輕薄的Alienware X14遊戲筆電，另外也推出採用AMD Ryzen 6000系列處理器的Alienware M15 R7與M17 R5遊戲筆電。

相比過往推出的XPS 13，Dell在此次CES 2022展前活動接曉的XPS 13 Plus則是進一步強化更簡潔外觀設計，其中包含將觸控板與鍵盤面融為一體，並且將鍵盤最上排的功能鍵以「隱藏」形式呈現，藉此呈現更簡潔的外觀，但也將3.5mm耳機孔一併移除。

XPS 13 Plus採用Intel第12代Core P系列處理器，藉由28W電功耗設計對應更高運算效能，機身則控制在1.23公斤，螢幕則提供LCD與OLED面板兩種選項，建議售價則是從1199.99美元價格起跳，預計在今年春季推出，除了一般搭配Windows 11作業系統版本，還會針對開發者提供搭載Ubuntu 20.04作業系統的開發者版本，同樣會在今年春季推出。

而在Alienware遊戲筆電部分，Dell此次則是在Alienware X14的14吋機身採僅有1.44公分厚度，並且低於2公斤的重量設計，相比Alienware系列機種算是輕盈許多，其中採用雙扭力轉軸讓筆電上蓋更容易開啟，處理器則採用Intel第12代Core i7處理器，配置NVIDIA Geforce RTX 3060獨立顯示卡，同時也支援G-Sync抗畫面撕裂顯示效果。

Alienware X14配置完整連接埠設計，將會以1799美元起跳價格銷售。

至於此次更新的Alienware M15 R7與M17 R5，則是採用AMD Ryzen 6000系列筆電處理器，同時維持採用NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti或3060獨立顯示卡，但使用者亦可選擇使用AMD Radeon RX 6700M，或是6850 XT獨立顯示卡，螢幕則可選擇對應NVIDIA G-Sync或AMD Freesync規格，更配置CherryMX機械式鍵盤。

建議售價方密安Alienware M15 R7將從1499美元起跳，M17 R5建議售價則從1599美元起跳，預計會在近期內進入市場銷售。

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