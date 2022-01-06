聯想與AMD深度合作ThinkPad Z系列筆電 採用回收材質打造

過去與AMD一直有深層合作的聯想，在此次CES 2022展前活動中公布曾提前曝光的ThinkPad Z系列筆電，並且確認區分13吋與16吋機種。

在13吋設計的ThinkPad Z13中，將可選擇使用AMD Ryzen PRO U系列處理器，其中還包含可客製化選擇Ryzen 7 Pro 6860Z處理器，而ThinkPad Z16則採用Ryzen PRO H系列處理器，兩者最高均可搭載32GB的DDR5記憶體，而16吋機種最高可選擇使用2TB PCIe 4.0 SSD，並且額外配置Radeon RX 6500M獨立顯示卡。

兩款機種均可透過AMD Smart Shift Max強化CPU與GPU運算效力，並且透過Smart Shift Eco確保電源平衡度。

此外，ThinkPad Z系列更特別的是採用回收材質打造，在13吋機種提供以黑色回收皮革，搭配以回收鋁材打造的銅色款式，以及另外兩款同樣以回收鋁材打造的灰色與黑色款式，16吋機種則僅提供以回收鋁材打造的灰色款式，而盒裝材質也採100%可回收利用設計，AC充電器更以90%回收材質重新製作。

兩款機種均採用16:10顯示比例極窄邊框螢幕，同時也在鍵盤區塊搭載聯想標誌的小紅點TrackPoint設計，連點兩下還可以快速設定視訊鏡頭與麥克風功能，而觸控板更可精準識別觸控壓按力道，同時聯想也將指紋辨識器配置在方向鍵左側。

至於聯想也強調ThinkPad Z系列筆電耐用性，兩款機種均符合美國軍規耐用認證，並且均使用OLED螢幕設計，連網部分則採用Qualcomm FastConnect 6900解決方案，分別對應Wi-Fi 6E無線網路，並且支援4G LTE常時連網使用模式，作業系統則採用Windows 11。

ThinkPad Z13系列與Z16系列將會在今年5月進入市場，建議售價分別從1549美元與2099美元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》