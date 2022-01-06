Qualcomm合作微軟 擬打造用於輕量化眼鏡裝置的擴增實境處理器
此次在CES 2022期間，Qualcomm除了宣布與微軟合作擴大以Arm架構為主的Windows 11使用體驗，更宣布將合作打造對應擴增實境使用的晶片，藉此讓更多業者能以此打造輕量化的擴增實境眼鏡裝置，同時也能結合微軟旗下Microsoft Mesh平台，或是Qualcomm旗下Snapdragon Spaces XR開發平台推動元宇宙應用。
不過，Qualcomm與微軟並未進一步透露雙方合作的這款擴增實境處理器細節，僅透露將可對應更輕量化設計的擴增實境眼鏡裝置使用，同時可以相容微軟旗下Microsoft Mesh平台，或是Qualcomm旗下Snapdragon Spaces XR開發平台，藉此擴展未來更龐大的元宇宙應用體驗。
若沒意外的話，未來此款處理器有可能會應用在微軟日後可能更新的HoloLens頭戴裝置，並且讓新款設計可以變得更為輕盈。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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