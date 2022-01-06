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Qualcomm收購Veoneer後 提出開放、可擴展升級的Snapdragon Ride Vision平台

聯合新聞網 / 楊又肇

Qualcomm在此次CES 2022展前活動宣布以4nm製程打造，並且整合Veoneer旗下Arriver軟體技術的Snapdragon Ride Vision平台，將以開放、可擴展及模組化設計協助快速建造Level 2等級輔助駕駛，以及Level 3等級半自動駕駛應用車輛。

依照說明，Snapdragon Ride Vision平台可以透過一組800萬畫素廣角鏡頭協助車輛偵測行駛過程是否偏離道路，或是偵測即將行經路線是否有行人或其他車輛介入，另外也能自動識別駕駛是否好好地將手放方向盤上，或是判斷眼睛有無專心著是前方路況。

而採用此平台打造車輛的品牌業者，可以有更高彈性決定車輛如何設計，同時也能透過OTA方式持續更新平台韌體，另外也能藉由模組化、可擴展特定持續升級平台設計。

Snapdragon Ride Vision平台預計會在2024年進入量產，同時Qualcomm在此次CES 2022期間更說明已經與Alps Alpine、本田、雷諾集團、德賽西威，以及Volvo等汽車相關業者建立合作，更計畫在歐洲市場擴展旗下Snapdragon Ride平台、無線網路連接技術等應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES

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