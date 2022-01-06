快訊

直播／桃機群聚案、重啟急重症量能 指揮中心下午2時說明

確診個案元旦打麻將 金嗓歌友會內監視器畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LG曝旗下首款micro LED模組化電視 將在今年稍晚時候推出

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然本身一直著重在OLED面板技術應用，但隨著市場開始積極推動mini LED，以及micro LED面板設計時，LG顯然也不希望錯失這樣的市場競爭機會。在稍早於CES 2022展前活動中，LG透露旗下首款micro LED模組化電視，將會在今年稍晚時候推出。

由於不少看法認為micro LED面板技術將取代現有OLED技術，不僅能對應更高亮度表現，同時也能呈現更細膩畫質，加上競爭對手三星已經在市場推出多款採用micro LED面板技術的模組化電視，似乎也讓LG有不少壓力。

因此在這次的CES 2022展前活動上，LG便透露旗下首款以micro LED面板技術的模組化電視，將可組成136吋、對應4K解析度與HDR畫質顯示規格，預計最快會在今年稍晚時候推出。

不過，LG並未透露具體細節，以及相關售價資訊。

至於三星方面則是在旗下micro LED模組化電視增加89吋設計，可對應4K畫質與120fps畫面更新率，但售價可能仍難以進入一般消費級市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES

延伸閱讀

分析師估Meta Quest3今年出貨100至200萬部 玉晶光得利

華碩、微星CES展新品 攻電競元宇宙

NVIDIA揭曉新款GeForce RTX 3050桌機顯示卡 預告1月下旬再推GeForce RTX 3090 Ti

華碩更新遊戲筆電 推出新款ROG Zephyrus、Strix產品

相關新聞

MSI微星科技參加CES 2022線上展 大秀創新實力

全球電腦領導品牌MSI微星科技（2377）今（6）日為CES 2022美國消費電子展，推出MSI-VERSE線上發表會及...

E Ink元太電子紙助陣 BMW於CES秀變色概念車

E Ink元太（8069）電子紙應用再拓新局！繼可變換的電子紙車牌後，BMW今（6）日清晨於美國CES 2022秀出變色...

CES揭幕 元宇宙帶動電競產業需求

眾所矚目的全球最大消費性電子展 CES 將於美西時間1月5日揭幕，今年將是自疫情襲擊全球以來，CES首次恢復實體展覽，預...

CES揭幕 群聯展出新世代電競儲存方案

全球最大消費性電子展 CES 將於美西時間2022年1月5日揭幕，今年將是自疫情襲擊全球以來，CES 首次恢復實體展覽，...

CES展5日登場 五亮點吸睛

美國消費電子展（CES）主辦單位宣布，有鑑於新冠肺炎疫情持續升溫，加上愈來愈多大廠退展或縮減規模，預定本周在拉斯維加斯舉...

Sony曝「PlayStation VR 2」新細節 秀《地平線》VR版遊玩內容

在花費不少時間由演出《蜘蛛人》的Tom Holland介紹接下來即將上映的《祕境探險》電影版拍攝感想，並且釋出最新電影預告之後，Sony在此次CES 2022更進一步宣布新款虛擬實境頭戴裝置將以PlayStation VR 2為稱，並且將由製作《地平線》系列遊戲的Guerilla，攜手Firesprite一同打造以虛擬實境遊玩體驗的《Horizon:Call of the Mountain》。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。