LG曝旗下首款micro LED模組化電視 將在今年稍晚時候推出

雖然本身一直著重在OLED面板技術應用，但隨著市場開始積極推動mini LED，以及micro LED面板設計時，LG顯然也不希望錯失這樣的市場競爭機會。在稍早於CES 2022展前活動中，LG透露旗下首款micro LED模組化電視，將會在今年稍晚時候推出。

由於不少看法認為micro LED面板技術將取代現有OLED技術，不僅能對應更高亮度表現，同時也能呈現更細膩畫質，加上競爭對手三星已經在市場推出多款採用micro LED面板技術的模組化電視，似乎也讓LG有不少壓力。

因此在這次的CES 2022展前活動上，LG便透露旗下首款以micro LED面板技術的模組化電視，將可組成136吋、對應4K解析度與HDR畫質顯示規格，預計最快會在今年稍晚時候推出。

不過，LG並未透露具體細節，以及相關售價資訊。

至於三星方面則是在旗下micro LED模組化電視增加89吋設計，可對應4K畫質與120fps畫面更新率，但售價可能仍難以進入一般消費級市場。

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