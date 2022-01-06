HyperX推出首款無線控制器Clutch 同步更新耳機、滑鼠及鍵盤配件

去年由HP收購後，HyperX在此次CES 2022期間宣布更新旗下遊戲耳機、滑鼠、鍵盤產品，同時也推出旗下首款無線控制器配件。

HyperX首款無線控制器以Clutch為稱，鎖定PC及Android平台遊戲使用為主，本身可透過藍牙4.2，或是配合USB接收器以2.4GHz無線連接形式使用，另外亦可透過USB連接方式使用，但目前仍未支援iOS或Mac裝置使用。

另外，針對Android裝置使用需求，Clutch本身也提供可架在控制器上的夾具，藉此將手機與控制器結合，或是透過立架方式使用。至於是用手機尺寸，寬幅必須介於41mm至86mm之間，太大就無法順利扣合固定。

至於Clutch內建電池約可對應19小時使用時間，並且以Xbox控制手把形式外型打造，表面也以止滑材質披覆，藉此增加操作手感。Clutch預計以49.99美元價格銷售，預計會在今年第一季進入市場。

此次更新產品，還包含可對應長達300小時使用時間的無線全罩遊戲耳機Cloud Alpha，另外在先前已經推出的Cloud II全罩遊戲耳機則是增加粉紅色款式，Cloud Core全罩遊戲耳機則是加入支援DTX Headphone:X 3D Spatial Audio全景聲音效。

其中，Cloud Alpha建議售價為199.99美元，將在今年第一季進入市場銷售。而Cloud II全罩遊戲耳機粉紅色款與Cloud Core全罩遊戲耳機則維持採用99.99美元價格，兩者均預計在今年二月正式推出。HyperX也透露目前已經著手規劃入耳式遊戲耳機產品，但目前暫時尚未公布具體細節。

同步更新的Alloy Origins 65遊戲鍵盤則採用65%按鍵配置，並且將遊戲常用的方向鍵獨立配置，右側更加入「Home」、「Del」、「Pg Up」、「Pg Dn」按鍵設計，另外也針對空白鍵加入特殊雷雕鍵帽，鍵軸則提供HyperX自製紅軸與青軸選擇，按鍵行程則採1.5mm設計，本身是透過USB-C介面與PC端連接，建議售價則是99.99美元，同樣會在今年第一季進入市場。

而新款摟空遊戲滑鼠Pulsefire Haste，則改為無線連接設計，內建電池最長可對應100小時使用時間，本身對應IP55等級防潑水，重量僅有62公克，成為HyperX目前最輕盈的滑鼠配件，建議售價為79.99美元，將在今年第一季進入市場。

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