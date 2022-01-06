Sony推出旗下首款QD-OLED旗艦電視A95K 同步推出mini LED電視Z9K與X95K

在三星、LG等品牌電視都已經跨入使用量子點面板技術後，Sony在此次CES 2022也終於宣布推出旗下首款採用QD-OLED面板技術的旗艦電視機種A95K，另外也宣布推出採用mini LED面板設計的旗艦電視產品Z9K與X95K。

QD-OLED基本上可視為將量子點技術 (Quantum Dot)結合OLED面板技術，將呈現比現有OLED面板更高亮度，同時也能藉由每組畫素採獨立背光設計，因此也能像OLED面板實現真實黑色顯示效果。

在此次推出的旗艦電視A95K，Sony將提供55吋與65吋兩種較常被使用尺寸，藉此對應更寬廣可視角範圍，以及更高廣色域表現。

另外更新的旗艦電視Z9K與X95K，則是換上mini LED面板技術，藉此對應更高亮度表現，同時也能有更好的背光控制效果，將能進一步降低光暈問題。

而藉由此次新增的獨立視訊攝影機Bravia Cam，除了提供基本的視訊通話等應用功能，Sony表示還能用於判斷電視所在環境光源、色溫，藉此自動調整電視畫面色彩表現，另外也能用於分析環境聲音，藉此自動調整電視音量，或是在沒有人在電視前時，自動調暗螢幕亮度，甚至可在距離電視太近時發出警告。

對於隱私防護部分，Sony也強調Bravia Cam可以透過實體遮片覆蓋鏡頭，同時透過鏡頭錄製資料也能隨時移除。

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不過，目前Bravia Cam僅隨A95K與Z9K提供，但使用者也能透過加購方式應用在其他電視機種。

至於在電視作業系統部分，新款BRAVIA電視採用新版Google TV作業系統，同時也延續與Netflix合作，在Netflix原創模式加入可隨環境色溫調整顯示模式，以及標榜能看見影片原始色彩表現的BRAVIA核心校準模式，甚至在連接PlayStation 5時，亦可自動切換適合遊戲與HDR顯示模式。

另外，隨著新款BRAVIA電視更新的遙控器，將採用更小外型，同時讓操作介面更為簡化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》