華碩更新TUF Gaming系列筆電 減少遊戲元素「變低調了！」

相較主流的ROG系列遊戲筆電，華碩目前持續更新的TUF Gaming系列，則是定位在結合一般日常使用，以及輕量級的遊戲需求，在此次CES 2022期間分別推出TUF Gaming Dash F15，還有TUF Gaming F15、TUF Gaming A15、TUF Gaming F17與TUF Gaming A17等機種。

華碩此次推出的TUF Gaming Dash F15，還有TUF Gaming F15、TUF Gaming A15、TUF Gaming F17與TUF Gaming A17等遊戲筆電，同樣提供充足的遊戲使用效能，而在外觀也少了較浮誇的造型設計，並且盡可能降低筆電遊戲元素，讓使用者在一般情況下使用也不會顯得突兀。

相較過去採用較厚實的機身設計，目前的TUF Gaming也隨著處理器製程精進，持續變得更加輕薄，雖然整體運算效能無法直接與ROG系列遊戲筆電比擬，但是貼近一般筆電使用模式，加上可以滿足多數日常需求與一般遊戲使用體驗，因此目前也吸引不少使用者支持。

不過，在華碩產品分類部分中，實際上TUF Gaming系列機種並非歸類在ROG品牌遊戲機種，而是歸類在華碩 (ASUS)品牌下的產品，並且加入遊戲遊玩使用設計，因此可能較容易令人產生混淆。

▲採用相對低調的外型設計

▲在遊戲與一般使用之間取得平衡

▲黑色款式設計

▲貼近一般筆電外觀設計

▲表面採用TUF Gaming凸狀標誌設計

▲採不同形式標誌設計

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》