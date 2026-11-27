柯瑞(Stephen Curry)傷停，勇士一度吞5連敗。沒有柯瑞撐腰，勇士真不會打球，進攻一團糟，防守稀巴爛，隊不成隊，勇士戰績曾直接掉到西區第11，如今上升第9。

5連敗期間，勇士前鋒「嘴綠」格林(Draymond Green)看著自己進攻端糟糕表現，曾向勇士教練柯爾(Steve Kerr)坦白，「如果球隊需要我改打替補，請不用考慮太多。」

格林今年球場均3.6分、4.8籃板、6.3助攻，投籃命中率4成1，三分命中率3成3，不要說是核心先發主力，即使是替補角色球員這樣的表現也完全不合格。格林年薪2760萬美元，數據和表現完全不符身價和年薪。

當柯瑞不能出賽，格林在場上表現幾乎毫無價值，進攻端他就是戰力負數，沒有外線，幾乎無攻擊力，除了出色個人防守和協防能力，格林在場上和團隊幾近沒有作用。

當柯瑞(右)不能出賽，格林在場上表現幾乎毫無價值，進攻端他就是戰力負數。 美聯社

柯爾並沒有把格林從先發拉下來，他依舊相信格林出色領導能力和防守端無法取代作用。

5連敗後，勇士經過兩次完整訓練和調整，球隊重新回到正確軌道。勇士在主場先打出奇蹟防守88：87力克塞爾蒂克，中止5連敗，接著再以129：110輕取國王，拿下2連勝。勇士戰績10勝8敗西區排名回到第九，超太陽、雷霆。

柯爾為勇士這波小反彈定調。

「經過兩次完整訓練，球隊找回節奏，大家更清楚進攻端要做什麼，過去5、6場比賽投籃一直很掙扎，但以這批射手能力，找回投籃感覺只是時間問題。中鋒巴錫(Charles Bassey)和格林搭配很適合，巴錫護框能力和保護籃板讓格林可以更大膽出去協防、游走，破壞對方進攻節奏，格林在生涯這階段要重新定位並找到適合打法並不容易，格林好勝心強烈，他依然可以用極具價值打法和表現帶領球隊，他仍是聯盟最頂尖防守球員之一，我為他感到驕傲。」

勇士贏塞爾蒂克中止5連敗靠的是一流防守，勇士大勝國王靠的是流暢傳導和出色外線手感，勇士禁區搭檔就是「巴錫+格林」。

勇士隊巴錫(左)護框能力和保護籃板讓格林可以更大膽出去協防、游走，破壞對方進攻節奏。 美聯社

「看起來很美」柯爾對勇士在攻防兩端做出的提升非常滿意，尤其肯定格林帶動防守和四處補防+游走掃盪防守覆蓋性，仍是勇士團隊和贏球最重要武器。

即使格林在進攻端幾乎毫無牽制力和作用，尤其是柯瑞傷停缺陣，格林不會投籃、沒有三分、更沒有得分武器球路罩門完全被放大，勇士場上幾乎只有四個人能進攻得分，格林可以完全放投。

柯爾依舊相信格林，沒有把格林拉下先發改打替補。

格林36歲，正處於勇士最後一年合約，明年夏天成為自由球員，生涯進入未期，特別是格林幾乎沒有完整得分能力和進攻武器，不管擺在那支球隊，只能防守的格林，連打好角色球員都可能面臨挑戰。

柯爾必須打好勇士其他角色副牌，串連進攻打好團隊合作，才能彌補勇士主牌之一格林在進攻和投籃無限大罩門，的確不是簡單工作。

格林36歲不管擺在那支球隊，只能防守的他，連打好角色球員都可能面臨挑戰。 美聯社

不管有沒有柯瑞，今年這支勇士仍需要格林全面防守能力和帶動性，格林在防守端全面填補和掃盪，做為高位策應和戰術軸心，格林的球商仍是勇士重新成為季後賽極具競爭力球隊最主要依靠。

一流防守、過人球商、戰術素養、極具帶動性和領導者魅力，格林對勇士和比賽價值，不管有沒有柯瑞當家，他仍是勇士今年成為西區黑馬極重要一股力量。