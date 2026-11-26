大都會再度撒幣豪賭！天下第一強投史庫柏(Tarik Skubal)以9年4.5億美元的破紀錄天價落腳紐約皇后區，對這支近兩年有錢卻打不進季後賽的球隊無疑是一大助力，且也讓這支球隊在狄葛隆(Jacob deGrom)離隊多年後，終於有了一位得以長期撐起輪值的超級王牌，這場豪賭絕對值得。

史庫柏全聯盟最強投手的地位無庸置疑，他除了是2024、25年的塞揚獎得主外，2022到2026年的累積fWAR24.1也是全聯盟第1。這5年他還累積了57勝28敗、2.64防禦率、2.51FIP、10.57K/9、1.71BB/9、6/20三振/保送比、0.96WHIP的頂級成績，其中三振/保送比與WHIP也是全聯盟之冠。這也是為何他能無懸念打破山本由伸2024年所創下的12年3.25億投手最大合約。

史庫柏今年受關注的程度宛如2008年的沙巴西亞(CC Sabathia)，兩人的相似處在於都是合約年的季中被交易，前者被老虎交易到道奇，後者則被印地安人交易到釀酒人，且史庫柏和當年的沙巴西亞一樣都擁有聯盟第一強投的地位，而後者當年以7年1.61億加入洋基，打破當時的投手最大約紀錄，時隔多年史庫柏也毫無意外地刷新歷史紀錄。

前大都會王牌狄葛隆，2018、19年贏得兩座塞揚獎，最終在2022球季結束後，轉戰遊騎兵。 路透

如今大都會已擁有全聯盟身價最高的球員索托(Juan Soto)與最貴投手史庫柏，想必希望盡快洗刷近兩年無法晉級季後賽的恥辱。今年他們勝率之所以只有.457，與毫無章法胡亂補強脫離不了關係。他們季前的7大補強多以失敗坐收，包括以3年1.26億簽下比切特(Bo Bichette)、以3年4138萬簽下威廉斯(Devin Williams)、以2年4000萬簽下波蘭柯(Jorge Polanco)，結果這三人的bWAR分別只有0.7、-0.5與-1.4。此外他們交易來的球星表現都不理想，包括塞米恩(Marcus Semien)、羅伯特(Luis Robert Jr.)與培洛塔(Freddy Peralta)，其中培洛塔還是季中被交易到光芒後才回神。唯一表現符合預期的只有以2年2200萬網羅的威佛(Luke Weaver)，但他也在季中被交易到海盜。此外他們還未能留下看板球星阿隆索(Pete Alonso)，引發球迷的不滿。

這回大都會成功簽下史庫柏，得到的回報高機率與今年幾筆失敗的補強不一樣，理由是比切特、威廉斯與波蘭柯合約年的成績其實都沒有特別突出，但還是拿到了溢價的合約，而史庫柏今年的fWAR在缺陣一個半月的情況下依舊是全聯盟第7的5.2。大都會繼狄葛隆後再有一位長期的王牌是可預期的。

大都會隊的輪值陣容在2010年代末期曾經風光過，當時他們同時有狄葛隆、惠勒(Zack Wheeler)與「雷神」辛德賈德(Noah Syndergaard)這三張王牌在陣中。而近年他們的輪值則表現平平，這中間則常有雷聲大雨點小的補強。2022年他們以3年1.3億簽下薛則(Max Scherzer)，年均薪4330萬還創下投手最高紀錄，當時與狄葛隆組成的雙王牌還轟動一時，但隔年就因狄葛隆轉投遊騎兵隊迅速解體。2023年他們又以2年8670萬的合約找來韋蘭德(Justin Verlander)與老隊友薛則再組雙王牌，且年均薪還追平薛則的紀錄，但可笑的是兩人都在季中就被交易掉。2023年意外的亮點是以5年7500萬簽下的千賀滉大，那年他得到塞揚獎第7高票與新人王第2高票，算是不差的投資。但2025年他們以3年7500萬的價碼簽回米納亞(Sean Manaea)又是失敗的案例，因為他這兩年的bWAR都是負值。

今年大都會出了麥克連恩(Nolan McLean)這位優秀的新人，在史庫柏加入後，大都會可說擁有相當不錯的前2號先發。 法新社

今年大都會出了麥克連恩(Nolan McLean)這位優秀的新人，他繳出12勝10敗、179.2局、3.16防禦率的成績，並拿下金手套獎與新人王第4高票，算是輪值新希望。而在史庫柏加入後，大都會可說擁有相當不錯的前2號先發。但只有這兩位顯然是不夠的，勢必得持續補強輪值部分。而打線上雖然仍有索托坐鎮，但已邁入33歲的招牌球星林多(Francisco Lindor)今年已有退化跡象，好在兩位出色的新人野手班吉(Carson Benge)和尤因(A.J. Ewing)頗具接班架勢。

史庫柏的加入並不代表大都會明年就保證重回季後賽，畢竟要讓一支只有74勝的球隊一下增加15勝以上並非易事，但至少球隊未來多年的基石已經有了。若接下來能擺脫上季毫無基準的胡亂撒錢，改為對輪值再進行精準補強，加上幾位新秀的持續成長，相信大都會很快就有機會再度拿到季後賽門票。