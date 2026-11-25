味全龍近期傳出教練團可能調整，由總教練葉君璋將卸下兵符，轉任首席棒球主管（Chief Baseball Officer，CBO），引發不少討論。以中華職棒而言，總教練始終是最受矚目的職位，過去許多教練被轉任行政職，雖然職稱好聽，卻是有名無實，讓人不進懷疑是否遭到明升暗降？

回顧葉君璋的過往，球員時期就是台灣代表性國家隊捕手之一，是賽場上的指揮官。退役後他先是赴美擔任小聯盟教練，後來陸續擔任中職的客座教練、副領隊及總教練。也就是他從球員觀察及調整、解析比賽、佈陣調度，到戰力規劃與組織管理，都有一定的經驗。另外他還曾擔任過中華職棒球員工會理事長及執行長，代表他很有想法，不會願意成為只聽從球團調度的棋子。

葉君璋在組織管理球隊，初試啼聲是在義大犀牛球團後期，領隊及教練團更迭多次後，集團內部產生意見分歧，已無心經營時找他出任副領隊，直接掌管球隊事務，意外在轉賣易手前拿下總冠軍。當味全龍宣布重返中華職棒，首選同樣是把建隊重任交給他，在短短三年內拋下紅色彩帶。這兩次他一手掌握教練團組成、選秀力規劃到球員定位調整，快速的把球隊帶往巔峰，即使有時候有些爭議論點，仍不能抹滅他的組織管理功力。

葉君璋在組織管理球隊，初試啼聲是在義大犀牛球團後期，當時出任副領隊，直接掌管球隊事務，意外在轉賣易手前拿下總冠軍。 資料照

目前傳出他將出任的職稱是CBO，近年來中職各隊對於職務各自發揮，讓球迷摸不著頭緒，又是基地又是巡迴又是整合？還有海外發展？但首席棒球主管其實在國外已有先例，同事捕手出身的城島健司，目前在日本職棒福岡軟銀鷹就是這個位子。主要就是統籌一、二軍戰力編成、農場培育方針、選秀與洋將評估、運動科學與數據分析整合。至於談薪、合約、預算控管、行銷等則是管理出身的領隊負責，做到專業分工。從工作內容來看，其實就是組織球團的架構，有點類似富邦悍將林威助目前的角色，只是可能被賦予的權限及職稱的不同。

味全龍選在這個時候考慮換將，其實從去年底教練團改組及找來古久保健二，就可能開始運作，想要尋求一些改變。他們雖然再度奪得冠軍，但這次與葉總前兩冠靠奇兵突破重圍不同，這次則是靠這兩年在自由球員市場與洋將補強方面投入大量資源。然而，國外邪惡帝國崩毀的案例歷歷在目，靠錢鬥並不是最佳之路，組織一支健全，能夠兼備穩定戰力、人才養成、世代交替才可延續競爭力及打造霸業。

如果葉君璋(前右)真的在奪冠後交出兵符，其意義恐怕與中信時期的林威助、樂天時期的古久保健二被下台不同。 聯合報系資料照

因此，如果葉君璋真的在奪冠後交出兵符，其意義恐怕與中信時期的林威助、樂天時期的古久保健二被下台不同。目前味全龍球隊架構仍算健全，主力球員年紀也不大，而且可能接手的人選已經磨合，熟悉球隊及球員狀況，得以延續既有體系。後續葉君璋不必為了每天調度煩惱，仍繼續留在決策核心參與球隊規劃，更專注在協助球員維持巔峰，以及找出更多可用之兵，必要時也能為教練團提供經驗與建議。

打造一支冠軍球隊，可以透過自由球員、洋將與資源投入加速達成。但打造一個冠軍王朝，或許是味全龍目前想考慮的。持續仍保有競爭力，考驗的往往是球隊整體組織能力，雖然說沒有壞的東西就不要修，但升級是可行的，雖然是種賭注，但只要不是有名無實的架空職位，授權足夠或許能讓他更多發揮，雖然交出兵符，但可以更專注在他同樣擅長的幕後操盤工作，不一定是件壞事。