3連敗後鵜鶘戰績5勝13敗西區第12，防守效率聯盟倒數第二，進攻沒有特色，防守毫無改善，第一年執教鵜鶘莫斯里(Jamahl Mosley)表現平庸，鵜鶘總管杜馬斯(Joe Dumars)掌舵第二季，各種操作決策仍不見成果。

看樣子鵜鶘九成又要面臨一個失敗賽季。

今年是鵜鶘王牌球星威廉森(Zion Williamson)第七個賽季，威廉森今年場均21.7分、5.4籃板，投籃命中率5成8，輸出穩定，但就像個籃球公務員，沒有領袖魅力，缺少爆量得分威力，防守也很平庸，威廉森能不能做為球隊第二號球星都不確定，但他卻是鵜鶘這些年來唯一寄望建隊核心。

威廉森言過其實，生涯長年傷病出席率只有一半，非常不可靠。二年級年輕主控費爾斯(Jeremiah Fears)需要時間進化，沒想到全隊最重要領袖後衛墨瑞(Dejounte Murray)受不了鵜鶘這幾年跌跌撞撞扶不起來慘樣，上周提出交易申請，希望鵜鶘把他交易出去。

墨瑞要求「賣我」，一周來各種發酵，墨瑞對鵜鶘未來只有絕望，壓垮杜馬斯過去兩年所有補強操作和建隊決策。

鵜鶘王牌球星威廉森輸出穩定，但就像個籃球公務員，沒有領袖魅力，缺少爆量得分威力，防守也很平庸，但他卻是球隊這些年來唯一寄望建隊核心。 法新社

2022年墨瑞還在馬刺效力曾入選全明星，今年30歲墨瑞大傷歸來兩年功力大減，今年球季場均13.4分4.6籃板4.4助攻，投籃命中率4成3，三分命中率2成96，能力平庸，今年合約3280萬美元，他還剩下一季3080萬美元(球員選項)，市場賣相非常不好。

墨瑞只剩下角色球員功能，身上卻揹著兩年超過6000萬美元合約，外線還不靈光，鵜鶘戰績不佳，墨瑞要求交易，威廉森幾乎沒有聲音完全不像球隊核心，其他輪換主力進步有限窘況，進退兩難寸步難行。

近兩季鵜鶘兩名年輕側翼墨菲(Trey Murphy III)、瓊斯(Herbert Jones)在交易市場非常搶手，26歲墨菲上季打出生涯最佳一季場均21.5分，28歲瓊斯除了是防守專家，不佔球權功能性超強，可以防守三個位置適合無限換防。

但鵜鶘要價很高，墨菲至少得搭上兩個首輪籤，瓊斯至少一個首輪籤，鵜鶘才會割愛，交易市場上人人卻步，結果這兩名賣相最好鵜鶘功能性球員今年表現齊聲下滑，都沒打出上季驚人效率和表現。

墨菲(右)前兩季都打出場均21分表現，今年掉到15分。 美聯社

墨菲前兩季都打出場均21分表現，今年掉到15分，瓊斯近四季表現每況愈下，上季場均8.9分，今年球季剩下6.6分，投籃命中率3分6、三分命中率3成1，完全不在狀況。

現在這支鵜鶘不但群龍無首，甚至看不見未來，適合交易換取重建資產四個主力球員賣相都很差。

費爾斯今年突破有限，跟上季比只有持平，場均16.7分，三分命中率不到三成，未來依舊充滿不確定性。

墨菲和瓊斯角色、重要性都不如前兩季，個人數據都在下滑，防守見長瓊斯甚至打不出存在感。

威廉森頂著超級狀元光環，但長年傷病折磨已經讓他失去市場交易價值。墨瑞更不用說，鵜鶘如果想要出手墨瑞，只能賠本賣，很可能連個首輪籤撈不到。

20年前活塞奪冠盛世操盤手杜馬斯威名仍在，但鵜鶘現在持續向下沈淪的表現，除了收拾殘局，很難以退為進，創造操作空間累積重建資產。 美聯社

20年前活塞奪冠盛世操盤手杜馬斯威名仍在，但此一時彼一時，鵜鶘現在持續向下沈淪的表現，能賣或必須要出手的球員都在貶值，不管是今年決定打破重建還是明年夏天，杜馬斯除了收拾殘局，很難以退為進，創造操作空間累積重建資產。

交易墨瑞，出手威廉森，重新累積年輕資產，慎重評估瓊斯和墨菲交易價值，在西區只能掙扎的鵜鶘，可能要很久很久都不見天日，難以翻身。