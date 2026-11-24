上週提到月底要提交的60人名單外或許會有令人意想不到的名字出現，上一篇文章《只投11局還能領百萬月薪 江少慶會否被獅隊戰力外？》已就統一投手江少慶的狀況做出分析，本週延續這個題目，來看看還會有哪幾名戰功彪炳的老將不敵歲月而有可能被戰力外。

首先是今年奪下總冠軍的味全，味全重回職棒不久，大多數球員仍處在當戰之年，但之前復活時藉由擴編選秀得來的老將幾乎都離開了，只剩王定穎及吳東融兩人，兩人在今年季後被戰力外的可能性非常大，30歲的王定穎年紀不算太大，去年在一軍出賽16場，防禦率4.38，堪稱可用，不過今年在一軍只投0.1局就丟掉4分，二軍防禦率也超過9，表現十分糟糕。

吳東融(左)近兩年都沒有一軍出賽紀錄。 聯合報系資料照

曾擔任過隊長的吳東融，近兩年雖在二軍都有近3成打擊率，但在一軍都沒有出賽紀錄，以目前味全一軍內野陣容來看，吳東融未來要在一軍出賽的機會十分有限，今年非常有可能被移出60人名單。

接著是同樣闖進台灣大賽的中信，中信近年有多位年輕球員竄出頭，陣中幾名老將由於年紀及傷病狀況逐漸失去一軍舞台，39歲的張志豪就是其中一人。張志豪近年飽受傷病困擾，從21年開始已連續6季出賽未達百場，期間大小傷勢不斷，21年動了左手肘韌帶重建手術（Tommy John 手術）；25年8月進行右膝十字韌帶重建手術；26年8月則是手腕鉤狀骨骨折開刀治療。

張志豪近年傷勢纏身。 中華職棒盟提供

張志豪日前回台東參與關懷盃，表示明年能健康參加春訓，只不過中信外野年輕球員人才濟濟，一壘也有多人能夠防守，張志豪即使健康，仍沒有太多在一軍出賽的機會，或是只能以代打或DH為主，侷限於功能性及年齡考量，中信有可能會將他放在60人名單外，但這不代表中信不在意這名貢獻良多的老將，只是暫時先放在名單外，之後再簽回的機會十分高。

富邦也有兩名老將面臨可能會被放在60人名單外的命運，他們就是王勝偉及高國麟，富邦一軍內野有許多年輕球員在競爭，即使42歲的王勝偉體能還維持得不錯，但在一軍出賽的空間已不大，另外與教練團的調度方針也有關，在今年球季後段游擊已無人可用的情況下，王勝偉仍無太多上場機會，這兩年在一軍的出賽場次也都在15場以下，王勝偉目前在隊上的重要性在於經驗傳承及影響力，如被放在60人名單外，也有再簽回的可能性。

王勝偉體能雖不輸給年輕人，但在一軍上場機會越來越少。 聯合報系資料照

高國麟的處境比王勝偉更艱難，高國麟近年同樣傷病不斷，去年5月肩膀受傷。9月復出，但未能重返一軍戰場，今年5月在暌違近一年後回到一軍，只出賽3場就因跑壘傷到腳而整季報銷，攻守能力都不突出，明年1月也將滿34歲，被戰力外的機會非常高。