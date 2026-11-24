37歲的哈登（James Harden）不需每晚攻30分，證明自己是NBA最具威脅性的得分高手。然而，當克里夫蘭騎士需要有人挺身而出，他卻突然一場砍51分？！讓人看見多年前那穿著休士頓火箭球衣、憑一己之力操控比賽的得分機器。

11月20日騎士主場迎戰印第安納溜馬，哈登出賽40分鐘，26投15中，三分球11投7中，罰球14罰全進，攻下51分、6籃板、6助攻，率隊以128比119獲勝。這是生涯第26場至少50分，超越布萊恩（Kobe Bryant）的25場，升上NBA歷史第三，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）118場與喬丹（Michael Jordan）的31場。

對一名征戰NBA第18季的老將，這紀錄格外有意義。哈登賽後談起布萊恩，表示對方是成長過程中的偶像，能與這些偉大球員相提並論，讓他感到謙卑，也格外懷念這位已故傳奇。值得注意的，不是哈登個人還能拿多少分，而是他現在不需像過去那樣做。開季前16場，哈登平均16.2分，投籃命中率38.5%，與火箭時代的瘋狂數據相去甚遠。然而，11月20日突然找回熟悉的進攻節奏，溜馬隊面對他是束手無策。騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）說，當哈登能投進後撤三分球、又運球突破防線時，對手根本擋不住。

37歲的老將能在年輕球員環伺的NBA維持驚人的得分能力，一名曾與他並肩作戰的老隊友，提供有意思的答案，他就是剛升上ESPN球評的林書豪。在他眼中，哈登難守的不是後撤步，而是防守者的重心。林書豪在《NBA Today》分析時，特別挑哈登面對哈特（Josh Hart）防守投進的後撤步三分球為例，之所以難以防守，關鍵是他懂得如何利用運球節奏，操縱防守者的重心。

林書豪昔日曾與哈登並肩搭檔過，彼此都有一定的熟悉度，如今由林以球評身份來分析隊友的進攻手段再適合不過。 陳光立攝影

面對保持距離的防守者，哈登先以緩慢運球讓對手放鬆，再突然後撤創造投籃空間；遇到貼身能力強的球員，他會假裝向左突破，用肩膀與身體動作誘使對方重心前移，接著迅速拉開距離出手。為了說明這套動作，林書豪跟前NBA球員格林（Danny Green）示範，他指哈登會根據防守者的類型調動作，而不是機械式地重複同一招。如果退太遠，他準到可輕鬆命中；如貼得太近就遭假動作欺騙。一般人看後撤步三分球，只注意到進攻者突然向後，拉開與防守者之間的距離出手，林書豪提醒關鍵發生在後撤步之前，當防守者重心被誘導到錯誤方向，即使反應再快，也很難恢復平衡干擾投籃。

林書豪回憶，早在兩人效力火箭期間，哈登就已熟練運用這技巧，讓防守者難以招架。最後，他親自示範另一種胯下運球銜接投籃的變化，笑著向昔日隊友表示，這招還沒有被放進武器庫。這段分析有意思，因為不只是球評對一名球星的讚美，而是昔日隊友從實際籃球技術出發，解釋哈登為什麼能長年造成威脅。在NBA打滾，唯有閱讀防守、控制節奏與製造投籃空間的技巧，不會受年齡影響而衰退。

哈登現在的第一步不如巔峰時迅速，但他仍能透過運球變速、肩膀假動作與身體重心的變化，讓防守者做出錯誤判斷。這也是為什麼，他的進攻看起來並不快，卻總能找到出手空間，這不只是天賦，更是技術與經驗累積的結果。

這一位犀利的得分機器，足以名列NBA巨星前排，為何總與總冠軍失之交臂？2017–18球季算哈登與冠軍最近的時期，平均30.4分、8.8助攻，奪下生涯唯一一座MVP，火箭以65勝17敗寫下隊史最佳，並在西區決賽與擁有柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）及格林（Draymond Green）的金州勇士激戰七場。當年的火箭不只哈登，還有保羅（Chris Paul）擔任第二持球核心，卡佩拉（Clint Capela）有禁區防守與擋拆終結，塔克（P.J. Tucker）、亞瑞查（Trevor Ariza）及戈登（Eric Gordon）負責外線與防守，這些人讓哈登的進攻能力轉化成團隊優勢，可惜仍未奪冠。

2017-18年球季，當年的火箭不只哈登(左)獲選MVP，還有保羅擔任第二持球核心，但最終西區決賽敗給勇士。 美國聯合通訊社

隔年保羅受傷、亞瑞查離隊，整體陣容不如前一季。哈登承擔更大的進攻責任，2018–19球季平均得分暴增至36.1分，還創下連續32場至少30分的驚人紀錄。然而，火箭最終只有53勝29敗，比前一年少贏12場，季後賽第二輪再遭淘汰。個人得分愈高，火箭卻沒有更接近總冠軍，證明防守、籃板、替補深度與第二進攻核心才是關鍵。

2021年加盟布魯克林籃網，與杜蘭特、厄文（Kyrie Irving）組成三巨頭。理論上，哈登不再承擔火箭時代的得分責任，可把更多精力放在組織進攻。然而，傷病與陣容不穩定，使這組明星陣容無法發揮效果。隨後轉戰費城76人與安比德（Joel Embiid）搭檔，換成不同於過往的打法，2022–23球季平均21分、10.7助攻，拿下聯盟助攻王，這是一個被忽略的成就，尤其是對一位長期被批評「打球很獨」的球星，卻沒因讓隊友變強而獲褒揚。

外界談到哈登，往往只記得他的後撤步三分球與瘋狂得分，卻忘了他同樣是一名極具水準的傳球者。當他不必每回合都親自完成進攻，反而能利用自己的得分威脅，為隊友創造更好的機會。在快艇，他又得適應雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）等習慣持球進攻的明星，他仍透過節奏控制、擋拆判斷與傳球視野，維持自己的影響力。2024–25球季平均22.8分、8.7助攻，重新入選年度最佳陣容。到2025–26球季前半段，又把平均得分提高到25分以上。

上個球季初在快艇，哈登仍透過節奏控制、擋拆判斷與傳球視野，維持自己的影響力。 美聯社

這證明哈登並非失去得分能力，而是不斷根據陣容配置，調整自己配合他人。問題是，他能否在生涯剩下的時間裡，找到不必由自己承擔所有責任，卻有機會爭冠的球隊？今年2月，克里夫蘭騎士循交易換來36歲的哈登，與米契爾（Donovan Mitchell）、莫布里（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen）等新生代搭檔。哈登的價值是透過擋拆與傳球，把其他球員帶入進攻體系，也能在米契爾休息時維持組織。

今年8月球團與他達成三年、9700萬美元的續約，這決定反映球隊仍然相信，哈登能成為爭冠拼圖的一部分。只是，新球季開始後，並沒想像中順利，截至11月20日戰績9勝8敗，與季前被寄予厚望的東區爭冠形象存在落差。本季平均18.4分、4.8籃板、6.3助攻，得分明顯低於過去幾年，單看數據，很容易認為他正在老化，然而仔細觀察最近幾場，卻發現另一種可能。11月16日對芝加哥公牛，哈登拿9分、10次助攻，騎士以126比115獲勝。兩天後對曼菲斯灰熊，他攻下14分、9助攻，球隊卻以121比124落敗，到20日對溜馬突然攻下51分。

三場比賽呈現截然不同的產量，暴露他現在的出手選擇與球權分配看隊友，當大家能完成進攻，他願意把球交出去；當球隊需要有人打破僵局，他重新接管比賽。對溜馬一戰的第三節，就是最好例子，騎士僅以74比73領先，隨後在不到四分鐘內打出21比4的攻勢，單哈登一人攻13分，四次出手全部命中，包括兩記三分球。這段時間的他，讓人想起巔峰時無所不能的得分王。只是，第四節又讓溜馬追近比分，最後仍靠米契爾穩住局面。這提醒我們，即使哈登攻51分，也不代表騎士的問題解決。

哈登與許多歷史級得分王的不同，在於他的傳球能力沒被得分紀錄完全掩蓋。從火箭時代開始，就是能同時主導得分與組織的雙能衛，只是當年球隊把進攻責任集中在他身上，外界更注意到他的得分，而忽略他如何透過傳球控制比賽。如今在騎士，他又重新定義自己價值，不必每晚出手25次，也不需為了證明自己仍是明星追求獨砍30分。這種轉換，比當年平均36.1分更困難，這不只是技術調整，更是職業生涯價值觀的轉變。

哈登(左)輾轉各隊，學習與不同的球星搭檔，如今來到克里夫蘭騎士隊與年輕一代合體，以老大哥身份帶領小弟們一起衝擊季後賽。 法新社

騎士上季打進東區決賽，卻遭尼克橫掃；今年開季也不理想，顯示球隊仍有許多問題需解決。哈登的組織能力能改善進攻，但無法單獨解決防守、籃板與輪替深度的所有缺口。米契爾能否在季後賽維持高效，莫布里與艾倫能否在禁區建立優勢，教練團分配兩名明星後衛的球權，都將影響競爭力。11月20日的51分，不是他要挑戰得分王，而是提醒所有人，即使不再大量出手，他仍保有足以改變比賽的進攻能力。

擁有MVP、得分王、助攻王與無數個人紀錄，哈登此時對總冠軍的渴望，想必勝過所有榮耀，他不需要再證明自己能大量拿分。接下來需要證明的是，在季後賽幫助球隊贏得最重要的那幾場勝利。