這個休賽季日本職棒的球員流動相當活絡，先是巨人隊將2024年底FA自由球員市場補進、資歷豐富的捕手甲斐拓也，以金錢交易的方式賣給東北樂天金鷲隊，接著效力於軟銀鷹的2017年洋聯勝投王東浜巨也以無償交易的方式轉隊到廣島鯉魚隊。

另外，宣告行使FA自由球員資格的球員眾多，包括中川圭太（內野手/歐力士）、小島和哉（投手/羅德）、太田光（捕手/樂天）、床田寛樹（投手/廣島）

、坂倉將吾（捕手/廣島）、森下暢仁（投手/廣島）、上林誠知（外野手/中日）以及海外FA的高橋光成（投手/西武）、戶柱恭孝（捕手/橫濱DeNA）在內，合計高達10人。歐力士隊4屆金手套獎得主宗佑磨已經確定加入橫濱DeNA，補強橫濱DeNA的三壘防線，並成為NPB這個休賽季FA轉隊第一人。

完成中央聯盟優勝二連霸的阪神虎隊，一舉瞄準太平洋聯盟的羅德左投小島和哉、歐力士右打者中川圭太，以及中日龍隊外野手上林誠知，準備展開一波大規模的FA補強，也是目前最積極的球隊。阪神虎自從2018年簽下投手西勇輝之後，已經8年沒有簽FA選手，複數的FA選手加盟更是2010年的小林宏、藤井彰人之後，相隔16年。這次卻是準備好超過20億日幣資金，大動作瞄準FA選手3人，如果一舉囊括3名FA選手，將是隊史第一次。背景因素在於MVP佐藤輝明2027年即將轉往大聯盟發展，多出來的「佐藤基金」以及填補戰力需求，讓他們決定在相隔多年之後加入FA爭奪戰。

從軟銀補進東浜巨，被視為廣島鯉魚隊提前為先發主力流失所做的因應措施。 東浜巨IG

相對之下呈現兩樣情，可能會因為FA市場而大量流失的是廣島鯉魚隊。2018年在緒方孝市帶領下完成三連霸之後，廣島已經連續8年都能打進季後賽，歷經了一段很長時間的黑暗期，加上球季中又發生喪屍菸彈醜聞，涉嫌使用的羽月隆太郎當時遭到逮捕，間接導致小園海斗、矢野雅哉等選手受到波及。球季結束之後取得FA資格的床田寛樹、坂倉將吾、森下暢仁等3人都是市場上數一數二的好手，行情相當好，廣島隊最終能留下幾位選手，令人好奇。若是最糟的狀況，3人全數離隊，廣島隊重建所費的時間會更加長久。尤其床田寛樹、森下暢仁這組先發左右護法，中日龍、巨人等隊都虎視眈眈，因此從軟銀補進東浜巨被視為廣島鯉魚隊提前為先發主力流失所做的因應措施。

廣島的另一個提前布局是太田光，由於坂倉將吾與西武、羅德展開交涉，因此日本媒體推測廣島隊極有可能網羅這名30歲的樂天捕手，作為捕手部門的補強。太田光近4年球季一軍出賽都在100場左右，去年111場出賽是生涯新高，盜壘阻殺率高達0.383，是樂天的主力捕手，加上在地廣陵高校出身的關係，符合廣島鯉魚隊的補強需求。廣島如果簽下太田光，將是隊史上加盟的第一名FA自由球員。

廣島的另一個提前布局是樂天金鷲捕手太田光。 太田光IG

近年戰績不佳又遭遇場外風波的廣島隊，偏偏在這個時候碰到主力球星大量行使FA的時刻。儘管已經提前做出佈局對策，不過無論東浜巨或是太田光，戰力上與原有的主力球星仍有段差距，如果缺乏進一步的補強，對監督新井貴浩而言將是一大考驗。