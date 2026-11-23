2017年的選秀狀元路易斯（Royce Lewis）曾一度被認為會是雙城隊的下一個門面，豈料事實往往不如外界所想，球隊日前決定把他送至洛杉磯道奇，換回右投米勒（Bobby Miller）與19歲捕手／一壘手艾斯皮諾薩（Francisco Espinoza）。曾經的大物新秀如今兩名球員就能換到，雙城是看到了什麼最後選擇割愛？而道奇又是為了什麼而出手呢？

路易斯原本是不續約（Non-tendered）截止日的人選，雙城一直在找交易對象，不想讓這位昔日的球隊基石什麼都沒換到就離開。之所以會選擇放棄培育，首要原因就是他的帳面成績實在不算好看：2026賽季打擊率.227，15轟、57分打點，463個打數吞下130次三振，5月底還一度被下放3A兩週；其次就是傷病史太過豐富：2025、2026兩年合計只231場，打擊三圍.231/.285/.384、wRC+ 85，和他2022至2024年那段127 wRC+的短期巔峰差了一大截，很難說服球團他能持續繳出當時的進攻產能。

路易斯2026年的平均擊球初速為89.8英里/小時，強勁擊球率（Hard Hit%）40.2%，Barrel%為10.7%，xwOBA .306，wOBA則是.292。預期值比實際成績略高，代表結果略低於擊球內容應有的水準，但差距不大，不能把他的低迷全都歸咎於手氣不佳。 路易斯真正的問題出在揮空：他的揮空率從2023年的27.3%攀升到2026年的32.8%，最後140個打席只打出.187/.207/.261。另外，他的K%為25.5%、BB%只有7.5%，說明他幾乎沒辦法用選球來彌補揮空增加的損失。

米勒是擁有三位數火球的先發投手，可惜傷病史豐富，因肩傷與背傷長期缺陣，25至26年在大聯盟只投了12.1局。 法新社

說完了路易斯對雙城的「推力」，那麼他對道奇的吸引力為何？首先是滿足需求：路易斯的加入正好補上了羅哈斯（Miguel Rojas）退休後留下的位置，可以替左打的孟西（Max Muncy）與費里曼（Freddie Freeman）偶爾輪替一壘的守位、同時也能在二壘先發。他2026年出賽82場守一壘、16場守二壘，比起過去以三壘為主，現在的他更像一位內野工具人，若他分擔二壘，也能讓艾德曼（Tommy Edman）更專注於外野的守備工作。打擊分工上同樣合理，路易斯2026年對左投的wRC+是104、生涯對左投為108。這個數字不算亮眼，但在道奇的長打能力左傾的打線中，只要他能持續對左投施加壓力，以代打角色上場也不失為一種可能。

至於道奇隊付出的代價：米勒是擁有三位數火球的強力先發，曾在2023年為球隊先發22場，繳出3.76的防禦率，可惜的是同樣傷病史豐富，因肩傷與背傷長期缺陣，25至26年在大聯盟只投了12.1局，直到9月才重回大聯盟；此外他在3A的表現充滿疑慮，近三年的防禦率高達7.75，是個天花板高，但地板也深不見底的賭注。至於艾斯皮諾薩，CBS評價他未能擠進道奇前30大新秀，但前景看好。2026年在亞利桑那新人聯盟與1A的46場比賽中打出.317/.411/.422的打擊三圍、wRC+ 116。是一筆值得觀察、但稱不上核心資產的配菜。

雖路易斯距當年對他狀元的預期落差很大，但一位多功的板凳球員來說，對道奇已經夠用了。 美聯社

把路易斯近兩年85 wRC+與生涯約100的水準加權，再考量其擊球品質，在未來的兩個球隊控制權，保守預期他大概能繳出約95 wRC+的打擊成績，若道奇主要在對左投時使用他，這個數字理應能略高於平均，以約300個打席的角色來看，大約等於1 WAR上下，雖然距離當年對他狀元的預期落差很大，但對於一位多功的板凳球員來說，已經夠用了，只要他回到一般先發球員的水準，這筆交易就算成功。