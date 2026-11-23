在尼加拉瓜舉行的第6屆U23世界盃棒球賽日前落幕，味全龍「紅色潛水艇」林柏佑總計投9局無失分，拿下大會防禦率王，中職自兄弟象「阿鈣」廖于誠涉入「黑象事件」殞落之後，就再也沒有產出獨當一面的下勾投手，「紅色潛水艇」林柏佑、台鋼雄鷹「綠色潛水艇」陳宇宏、樂天桃猿「綠島潛水艇」陳世展，中職現役3大下勾投手能否 「勾」出一片天備受矚目。

2021年第3屆U23世界盃在墨西哥開打，當時還在業餘發展的陳宇宏，對捷克、巴拿馬都先發6局0責失分拿下勝投，勇奪大會防禦率王、勝率王，並入選全明星隊先發投手，十分風光。

2022年陳宇宏投入選秀獲台鋼雄鷹第9指名，原本教練團有意培養他擔任先發投手，只是表現不佳轉調後援，生涯在一軍出賽62場其中8場先發，戰績3勝7敗2中繼1救援，防禦率4.96、被打擊率0.321、每局被上壘率1.56，整體成績只能算差強人意。

2025年陳宇宏入選經典賽資格賽國家隊，無奈他對西班牙先發只撐1局被敲出3支安打，失2分苦吞敗投，隨後對尼加拉瓜中繼1.2局未被敲安無失分，這場中華隊仍輸球，今年年他無緣征戰經典賽正賽。

陳宇宏2022年投入選秀獲台鋼雄鷹第9指名，去年曾入選經典賽資格賽國手。 聯合報系資料照

2023年林柏佑從平鎮高中畢業投入選秀獲味全龍第6指名，2024年季後球團指派他 到亞洲冬季棒球聯盟磨練，隔年季後再到澳洲棒球聯盟練功，今年首度上一軍，總計出賽8場共投6.1局，防禦率1.42，擠進台灣大賽32人名單但未登板。

今年季後林柏佑征戰U23世界盃，預賽對巴拿馬先發4局無失分無關勝敗，超級循環賽對委內瑞拉先發5局無失分拿下勝投，榮膺大會防禦率王，還受到WBSC世界棒壘球總會官網記者專訪，跟2021年陳宇宏類似，「潛水艇」投手對歐洲和中南美洲球隊很管用。

陳世展是少數綠島出生的職棒球員，去年從台東體中畢業投入選秀獲樂天桃猿第3指名，簽約加盟隨即在同年9月打U18世界盃，對巴拿馬先發5.2局、對波多黎各先發7局都無失分，總計投12.2局完全沒失分，表現相當亮眼，而且他再次證明「潛水艇」投手，在國際賽對中南美洲球隊真的非常管用。

陳世展去年從台東體中畢業投入選秀獲樂天桃猿第3指名，在U18世界表現相當亮眼，且再次證明「潛水艇」投手，在國際賽對中南美洲球隊真的非常管用。 樂天桃猿提供

中職早期著名的下勾投手，包括兄弟象「屠龍手」陳憲章、味全龍「打虎英雄」陽介仁，到了中期有「屠牛手」吳俊億、廖于誠 ，近代則有張喜凱竄起，可惜曇花一現，目前張喜凱在中國發展。

近代中職下勾投手難生存，很大原因在於強力左打愈來愈多，陳宇宏就說，「從我讀國小開始，教練普遍把右打改成左打，現在他們長大了，中職各隊先發打線要擺出全左打應戰都不成問題，反而右打變得非常稀少。」

無論是林柏佑、陳宇宏或陳世展，他們雖然同樣都是下勾投手，但型態還是有些不同，例如林柏佑出手點極低，幾乎快要觸及地面，球路陰柔詭異，身體也比較柔軟，陳世展投球比較剛猛一點，陳宇宏算是正統的下勾投手，3大「台製潛水艇」能否在中職取得成就，控球、對左打的壓制力會是非常重要的觀察點。