11月的台灣棒壇相當熱鬧，U23世界盃、亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）與亞洲冬季棒球聯盟接連登場，三項賽事幾乎在同一時間考驗台灣棒球的人才庫。從國家隊選訓、球員調度到年輕世代的養成，看似是三條不同的戰線，實際上卻指向同一個問題：台灣棒球究竟有多少人才可以用？又有多少年輕球員，真正具備與日韓職棒競爭的能力？

今年U23世界盃與亞冠賽賽程重疊，冬盟又緊接著展開，過去碰到國際賽撞期，棒協與中職的組訓權責、球員徵召及球團協調，經常成為外界討論焦點，但今年雙方願意提前溝通、共同盤點球員，讓U23與亞冠賽兩支國家隊得以同步組訓，這是值得肯定的進展。

尤其U23世界盃最終拿下第4名，雖然無緣站上頒獎台，但在部分職棒年輕好手必須分流支援亞冠賽的情況下，仍能整合旅外、業餘及中職體系球員參賽，至少證明跨體系合作並非不可能。11月18日棒協理監事會議上，名譽理事長辜仲諒也肯定這次合作，認為棒協與中職共同組訓的模式值得延續。

問題是，這次合作不能只被視為一次成功的危機處理。真正值得思考的是，台灣棒球能不能藉此建立長期的國家隊人才管理制度，而不是每逢國際賽才臨時盤點球員、協調人選，甚至因為不同賽事的需求而陷入資源分配的困境。

U23世界盃最終拿下第4名，雖然無緣站上頒獎台，但在部分職棒年輕好手必須分流支援亞冠賽的情況下，仍能整合旅外、業餘及中職體系球員參賽，至少證明跨體系合作並非不可能。 WBSC官網

U23、亞冠賽與冬盟，原本就有不同任務。U23是年齡層國際賽，亞冠賽是檢驗職業年輕戰力的舞台，冬盟則提供一、二軍年輕球員及大學好手更多實戰機會。三者不是互相競爭，而應該是不同階段的人才培育環節。

今年棒協與中職的合作，跨出了整合的一步，接下來應該進一步建立共同的人才資料庫，掌握球員的年齡、出賽量、身體狀況、技術發展與未來定位，讓棒協、中職、球團及教練團有共同的選訓依據。尤其年輕球員不應該只被當成某一項賽事的戰力，而是要思考如何透過不同舞台，讓他們在適當的時間獲得適當的競爭機會。

今年亞冠賽台灣隊最終排名第4，與日本、韓國的差距再次受到關注。過去台灣在12強、經典賽等一級國際賽，已經證明頂尖戰力有能力與亞洲強權抗衡，但亞冠賽的年齡限制，反而讓外界看見下一個世代的人才厚度。

日本有不少24歲以下球員已經站穩職棒一軍，韓國也有年輕球員具備穩定出賽及長打能力。相較之下，台灣同年齡層能夠在中職一軍扛起主力角色的球員數量，還有很大的成長空間。這不是說台灣沒有好手，而是當比賽進入職業層級，人才基數與競爭環境的差異就會逐漸顯現。

日本有12支職棒球隊，韓國有10隊，台灣只有6隊。從一軍、二軍到育成體系，日韓能夠提供更多層級的競爭機會，年輕球員即使暫時無法在一軍出賽，仍有不同舞台累積經驗。台灣球員的發展空間相對有限，球團如何安排年輕球員的出賽、訓練及升降調整，自然更加重要。

亞冠賽中華隊總教練高志綱(左)也坦言，台灣球員與其他國家在體格上確實存在差距，未來必須更加重視身體素質。 美聯社

更值得注意的是身體條件。本屆亞冠賽台灣隊平均身高179.5公分，與日本相同，但平均體重79.5公斤，低於日本84.4公斤、韓國88.3公斤及澳洲87.8公斤。總教練高志綱也坦言，台灣球員與其他國家在體格上確實存在差距，未來必須更加重視身體素質。

這個問題不能單純歸因於先天條件。日本職棒球員從高中、大學到職業階段，長期接受重量訓練、營養管理與身體恢復的觀念教育，球員進入職業後，也有相對完整的訓練資源。台灣近年雖然逐漸重視運動科學，但如何把運科落實到日常訓練，尤其是青棒到職棒的銜接階段，仍然有許多功課要做。

今年亞冠賽，味全龍20歲外野手曾聖安對韓國單場轟出兩支全壘打，證明台灣年輕球員並非沒有力量，也不是沒有與亞洲強權對抗的潛力。但單場爆發與長期穩定的競爭力是兩回事，如何讓更多球員具備這樣的能力，才是值得思考的方向。

今年亞冠賽，味全龍20歲外野手曾聖安對韓國單場轟出兩支全壘打，證明台灣年輕球員並非沒有力量。 美聯社

同樣地，效力日本職棒養樂多燕子的徐翔聖，身高188公分、體重81公斤，仍積極透過訓練提升身體素質，追求更好的球速。連具備身材條件的球員都不斷要求自己，台灣棒球更不應該把體格差距當成無法改變的先天限制。

當日韓年輕打者已經能夠在職棒一軍面對高強度投手，台灣部分球員仍在一、二軍之間尋找定位，平常所面對的競爭環境與比賽強度自然有所不同。如果只在國際賽輸球後，才要求球員增肌、提升力量，恐怕已經太晚。身體素質不是一個冬天就能補起來的，技術也不可能只靠幾場國際賽就完成改造。真正的差距，往往是在日常訓練中一點一滴累積出來。

台灣棒球過去幾年在頂尖國際賽取得突破，甚至拿下世界12強冠軍，讓外界對國家隊有更高期待。但必須認清楚，頂尖球員能夠贏球，不代表整個人才培育體系都已經成熟。國家隊可以靠一批好手打出成績，卻不能永遠只靠同一批人支撐。

對剛升上職棒、還沒有站穩一軍的年輕球員而言，冬盟可以增加打席、投球局數，也能透過與日本、韓國及其他國家球員交手，了解不同棒球文化及比賽節奏。

更重要的是，冬盟應該成為球團觀察年輕球員的重要場域。哪些打者需要提升擊球力量？哪些投手需要改善球種及控球？哪些球員已經具備挑戰一軍的條件？這些都應該有明確的訓練目標，而不是單純把比賽打完就算完成任務。對於這批年輕球員而言，國際賽輸球後帶回來的震撼，必須轉化成具體的訓練方向。

中華棒協名譽理事長辜仲諒(左)，提出明年規劃舉辦U15全國國中棒球大賽，也是向下扎根的一種方向。 中華棒球協會提供

辜仲諒提出明年規劃舉辦U15全國國中棒球大賽，也是向下扎根的一種方向。但比賽增加只是第一步，基層教練培訓、訓練品質、身體素質教育，以及青棒、業餘與職棒之間的銜接，都需要一起推進。不能只在國際賽成績不理想時，才想起基層培育的重要性。

台灣棒球現在最需要的，不是每年都能組出一支與日韓抗衡的國家隊，而是建立一套可以持續培養出與日韓抗衡球員的制度。

U23世界盃第4名、亞冠賽第4名，這些名次有其參考價值，但更值得檢視的是，這批球員經過國際賽洗禮後，回到球團能否獲得更好的訓練與發展。棒協與中職今年跨體系合作，是一個好的開始，但真正的考驗才剛剛開始。