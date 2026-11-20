今夏選擇加入費城76人詹姆斯(LeBron James)，堪稱史上最會組團GOAT(史上之最)。

76人剛在客場121：116逆轉魔術，取得最近4連勝，13勝3敗東區第一、聯盟第二，詹姆斯在麥克西(Tyrese Maxey)、布朗(Jaylen Brown)兩名先發主力輪休比賽中砍22分6助攻，最後決勝90秒一投兩傳助攻幫助76人第四節完成逆轉。

整個夏天都質疑76人團隊合作和默契組合聲音不見了，因為詹姆斯正在幫助76人成為爭冠球隊。那些見不得詹姆斯跑到76人抱團的酸諷停止了，因為76人這一團在詹姆斯帶領和凝聚中，仍有很大上升空間。

詹姆斯正在幫助76人成為爭冠球隊。 法新社

76人除了戰績東區第一，還有幾個重要「演進」：

1、防守效率第八，彌補板凳火力不足和進攻效率第15缺口。但76人仍在進化成為一支更完美攻守均衡團隊。

2、開季客場7勝1敗，這是隊史近41年最佳開季客場表現。

3、關鍵時刻11連勝。NBA所謂「關鍵時刻」指的是比賽最後5分鐘，比賽分差在5分內比賽，76人11戰全勝，打關鍵球，76人擁有進攻瘋狂利器麥克西，主宰力十足中鋒安比德(Joel Embiid)，同時還有兩名得力助手布朗和埃吉坎波(VJ Edgecombe)左右連拳出擊下，76人總是能贏下五五波勢均力敵比賽。

4、中鋒安比德正在「演化」，努力學習克服傷病，保持連續出賽能力，同時展現場上最大優勢和攻防，幫助76人打出更完美團隊。安比德健康問題和耐戰力一直被視為76人奪冠最大罩門和隱憂，只要安比德能保持健康出勤一路打到季後賽，76人沒有上限。

5、詹姆斯場均15.1分7.2籃板6.9助攻，場均只出手12.7次，仍相當夠水準，但投籃命中率只有4成4，三分命中率更低到只有2成2，換成是聯盟其他球員，這種低迷投籃和命中率早就死得很難看。但詹姆斯不但沒廢，全世界都看見他的帶領能力與指揮作用，詹姆斯展現非凡價值，成就隊友、幫助76人成為更好球隊。

詹姆斯(左)球商和指揮作戰能力獨具一檔，盡管今年開季投籃一團糟，但一點都不影響他的價值和場上作用。 法新社

詹姆斯的球商和指揮作戰能力獨具一檔，儘管今年開季詹姆斯投籃一團糟，三分命中率更難看，但一點都不影響他的價值和場上作用。

「詹姆斯是史上最偉大球員之一，他總是知道如何幫助隊友成就團隊，隊友都相信他的決策和能力，那種與生俱來的天賦和球商，難以置信」76人諾斯(Nick Nurse)對詹姆斯的傳球和領導能力給了最大肯定。

詹姆斯組團能力和比賽作用，已經不只是網路酸諷他只會「抱團奪冠」那麼簡單的事。組團也要有本事和超能力，不管是帶領湖人還是加入76人，不論是第一持球點還是第四持球點，詹姆斯有球無球打法總能切換自如，融入比賽和團隊。

即使沒有戰術角色和球權，詹姆斯也能在防守、傳球、組織中帶領隊友，凝聚更出色團隊。

即使沒有戰術角色和球權，詹姆斯(左)也能在防守、傳球、組織中帶領隊友，凝聚更出色團隊。 美聯社

「球場上我能做很多事，但我的隊友非常出色，他們讓我可以簡單發揮自己專長，攻防兩端都有人能持續挺身而出，這是我們能很快進入狀況融入比賽關鍵」。詹姆斯把76人開季的成功歸因於隊友集體努力付出，每個人都樂於做出奉獻，並且專注防守。

詹姆斯是史上最會組團成就隊友的GOAT，一點都不誇張，除了經驗、球商，心態才是詹姆斯成功最無法估算的價值。