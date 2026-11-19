好的強力右打者在大聯盟越來越稀少，就像日本製的壓縮機一樣，起碼是近30年來新低。為什麼會這樣說？我們來看看這幾項事實：

1.2026年只有8位右打者能30轟以上，是2025年的一半，也是自2014年以來最少的一年。2019年有多達34人。 2.右打者今年的安打總數是大聯盟外卡年代(自1995年起)以來最少的一季。 3.右打者的打席在近4年衰退了14%，掉至外卡年代最低的51.2%(4年前是60.2%)。

2026年右打者在外卡年代的歷史排名，其中安打數、二壘安打數和打席都是最後一名，打擊率則並列最差，長打率也是在2014年後並列最低。資深棒球作家維杜奇(Tom Verducci)認為可能目前美國基層棒球在養成過程中就積極地培養左打，就像日本一樣，大谷翔平、松井秀喜都是天生的右撇子，但後來改練左打，讓他們出棒後能更快地往一壘跑，也對佔比較多的右打者有優勢。2026年選秀會首輪中左打者(13人)比右打者還多(11人，其中還有一個是左右開弓)，讓維杜奇有這樣的想法。

阿羅薩雷納是個穩定的20-20-20打者，20轟、20盜再加上20次觸身球，不過他也有年紀問題，下季將是他32歲賽季。 美聯社

其實右打者在今天的大聯盟環境應該要更有利，相較起2019年（右打者大爆發的一年），今年右打者面對右投手的比例為59.8%，當年多達66.4%的對戰機率。有一項關鍵因素是快速球，右打者看到速球的比例日漸下滑，而對戰成績也是如此。從2019年以降，他們面對直球的打擊率下滑的幅度較面對變化球的幅度更大。

年份 面對速球比例 面對速球打擊率 面對非速球比例 面對非速球打擊率 2019年 58.8% 0.272 40.4% 0.224 2026年 55.8% 0.260 43.8% 0.221

之所以變成如此，跟大聯盟投手的球速越來越快（從92.4英哩進步至93.8英哩），還有三種速球之間的交互搭配運用，讓許多投手改以各種直球為最大宗武器（像新科美聯塞揚得主斯萊特勒(Cam Schlittler)就是最好的例子）。

傑佛斯是個強打捕手，連續四年長打率超過.440，但是他阻殺能力在聯盟是最底層的3%。 路透

這也使得今年的自由球員市場中極缺優秀的右打好手，我們來看看這幾位最好的選項，各自有哪些優勢和缺點：

1.鈴木誠也： 鈴木強在他的穩定性，連續4年能出賽132場以上，長打率.473，有20轟和125 OPS+以上。事實上他是唯一一位能連4年20轟加上125 OPS+的右打野手，但他明年八月要滿33歲，跑壘速度不快，加上他喜歡拉打到左半邊空中，擊球點會抓的較前面，造成他揮棒中的漏洞。

2. 阿羅薩雷納(Randy Arozarena)： 在水手隊非常疲軟的一季，阿羅薩雷納反而打出生涯年，而且他是個穩定的20-20-20打者，20轟、20盜再加上20次觸身球。他連續3年能如此，今年更挨球吻26次，是全美聯第二多。不過他也有年紀問題，下季將是他32歲賽季，而且他的防守範圍和傳球能力都在PR15分以下，你要他的棒子，就得忍受他的防守。

3.傑佛斯 (Ryan Jeffers)： 跟阿羅薩雷納一樣，有一好就沒兩好，傑佛斯是個強打捕手，連續四年長打率超過.440，但是他阻殺能力在聯盟是最底層的3%。對於像洋基隊這種需要右打者的隊伍，傑佛斯應該頗有吸引力，他能DH，也能分攤捕手工作。

法蘭斯在大聯盟的第八年，終於打出了生涯年，全壘打數創新高，但他明年33歲。 美聯社

4. 法蘭斯 (Ty France)：在大聯盟的第八年，終於打出了生涯年，全壘打數創新高，要感謝他的擊球初速，從原本在大聯盟都是百名之外，上季進步到第34名，比起前一年足足快了2英哩。但他明年要33歲，這種揮棒速度能否保持，會是個賭注。

5.波姆(Alec Bohm)：這位身高195公分，體重100公斤的巨漢，卻從來不是一個強力打者，他在費城人六年來從未單季超過20轟，他也不愛把球往左半邊拉，但他的強項在壘上有人時的全方位攻擊，生涯在得點圈有人的打擊率高達.314，遠高於他平均狀況的.273。但這樣一個沒有力量的角落內野手，防守和速度都不是強項，市場的價值很難炒高。