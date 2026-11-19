季後人事調整將開出第一槍，聯盟規定各隊需在11月底前提交最多60人的契約保留名單，不在名單內的球員等於是被戰力外，其他球團可自由接觸並網羅，當然原球團也可以重新簽回去，但薪資就會不如以往了。

過去幾年60人名單外總有意外的名字出現，如去年味全的王維中及郭嚴文、樂天的曾仁和；24年台鋼的賴鴻誠；22年球季富邦的林益全、高國輝及陳鴻文等人，他們都是擁有實績的老將，但因體能或成績衰退等因素而被放在保留名單外，今年季後又有哪些昔日名將會步上相同的命運呢？

最受關注的應該就是統一的江少慶了，剛滿33歲的江少慶其實並不算太老，但近年傷病纏身，使得他不但投不出令人期待的內容，就連上場都是問題，23年季中因傷報銷，直到24年下半季才復出的他，9月又因胸大肌撕裂傷而休兵，去年更是一球未投，年底在富邦簽下林岱安後，江少慶作為補償球員來到統一，統一承接他每個月高達約107萬的薪資。

江少慶（左）作為富邦簽下林岱安後的補償人選來到統一。 統一獅提供

富邦原本評估江少慶在26年下半季才有重回球場的可能，但來到統一後，在5月初便迎來轉隊後的首場出賽，投3局只被打1支安打，沒有自責分且投出4次三振，讓球迷驚訝他轉隊後就能神速上場，並投出不差的內容，可惜之後再度因身體狀況，到8月才再於一軍出賽，8月之後先發4場，最多的是9月11日對味全投4局無失分，本季最後一場則是22日二度對上味全，這場就整個大爆炸，1又1/3局被打出6支安打，狂失7分退場，整季下來先發5場，共投11又1/3局，防禦率6.35，0勝1敗，這成績對於月領百萬的他完全不及格，但從另一方面想，他能出賽或許就是一大收穫了。

不過現實的狀況就是江少慶會不會被放進保留名單內，依照中華職棒選手契約書第22條，球團在與球員更新下一年度合約時，未經選手同意，新年度報酬不得少於上一年度報酬的 70%，也就是說減薪幅度上限為 30%，如此江少慶仍能月領75萬左右，這樣的合約與他的投球內容實在不相符，當然如果球員同意，還是能減超過30%，不同意，就只能被放在名單外。

究竟江少慶會不會被放進戰力外名單內，再來尋求重新談約的機會，是這次統一獅60人名單公布的最大焦點。 中央社

以江少慶的年齡及成績來看，離開統一要獲得理想合約的機會不大，對統一來說，即使江少慶的商品賣得不差，每個月70萬也不是花不起，難免仍有溢價太多的考量存在，究竟江少慶會不會被放進戰力外名單內，再來尋求重新談約的機會，還是統一將他放在名單內，且只減薪30%，再給他一年時間證明自己還能投，是這次60人名單公布的最大焦點。