每年的11月是各隊休賽季盤點戰力最重要的時刻，最主要月底就要繳交60人契約保留名單，尤其自由市場的冷清，未被列入名單的球員，將會掀起搶人之戰。因此如何取捨，以及要怎麼快、狠、準的補強，整體規劃都需要提早擬定。其中，組隊將邁入第五年的台鋼雄鷹，去年有機會晉級的好表現，原以為今年可以挑戰季後賽，孰料戰績卻淪為墊底，因此他們建軍策略是否調整，這沒有被保留的10人是誰，就格外受到關注。

每隊的組隊方式有所不同，大部份多會網羅在母隊沒有上場機會的潛力球員，也有些會想要嘗試修復曾有實績的好手。不過台鋼雄鷹則是傾向引進具有一軍資歷的中生代與資深球員，主要是總教練洪一中的建隊理念，不斷強調紀律與態度的重要性，也希望球隊能夠盡快建立屬於自己的文化。更重要的是，他希望這些有經驗的球員，能在場內外扮演示範角色，讓年輕球員可以學習他們，遭遇挫折時提供經驗分享，以及在球隊低潮時穩定軍心。

這樣的策略，造就他們一成軍就交易來王溢正、藍寅倫、王柏融等，後來又陸續引進王躍霖、賴鴻誠、郭永維、郭阜林，今年更是找來王維中、劉時豪、廖乙忠、賴智垣等就是要增加球隊的經驗值。這樣的策略跟味全龍，最早期找來許多葉總曾經在富邦合作過的球員協助，有異曲同工之妙。唯一不同是，龍隊很快就將他們轉換為教練身份，而雄鷹則持續找來資深球員助拳。

不過，當資深球員被賦予不同的任務，教練團自然會有不一樣的期待，因此他們的表現很容易被放大檢視。洪一中總教練，過去曾公開表態「不要以為自己很好」，表示當初找來有經驗的球員，是因為球隊有需要，但不代表他們就是不可取代的核心戰力。雖然這些話聽起來不近人情。但其實反映出一件事，經驗跟資歷不是護身符，尤其他們對這支雄鷹戰隊還沒有功績，那更別提情面。

然而從今年的結果來看，台鋼期待透過經驗快速成長的策略，並沒有完全成功。球團持續補進具有經驗的球員，希望進一步提升戰力，除了以高額合約延攬的黃子鵬成功扛起輪值重任外，劉時豪則因傷兵與戰力需求獲得更多機會，打出不錯表現，其餘不少被期待發揮作用的球員，始終無法展現應有價值。

包含賴智垣、廖乙忠、郭永維、杜家明、吳明鴻等，幾乎都不在一軍藍圖中。王躍霖及王維中兄弟檔，雖獲得不少機會，但表現跌跌撞撞，沒辦法發揮老將穩定軍心的作用，不符合他們的身價及期待。這之中最多的則是牛棚跟內野戰力，但長江後浪已經推前浪，他們的後援從張誠恩、林詩翔、李欣穎等不斷有小將崛起，內野更是不斷補入新血，讓這些身為前浪的資深球員，地位更顯得尷尬，差不多快死在沙灘上了。

因此，今年台鋼的60人契約保留名單，恐怕不是單純的汰弱留強，恐怕會是一次策略性的檢視。當初選擇引進不斷有經驗的球員，是希望建立文化、縮短磨合期，也讓年輕球員擁有成長空間。但當幼鷹展翅逐漸成為雄鷹準備接棒之時，過去被寄予厚望的經驗戰力，也必須接受同樣的市場考驗。當資深球員扛不住傳承及提升戰力的期待，台鋼說不定就會出現老將的釋出潮了！