中華隊在亞冠賽季軍戰不敵澳洲，最終繳出四國墊底的成績。由於亞冠賽有著參賽球員必須是「24歲以下」或「加入職棒未滿3年」等限制，因此有別於其他國際大賽，更帶有觀察「職棒層級新秀」的意思在。而本次中職代表無論在最終成績上，還是比賽內容上的表現都不盡理想，也反映出中職現在對於新秀的養成環境上有值得檢討之處。

首先在投手方面，林子崴和陳克羿兩位中職先發這次的表現雖然稱不上完美，但已經算是投出不錯的內容了。比較有疑慮的，是在季軍戰時派出邱駿威先發。邱駿威今年25場出賽中，僅在季末因應樂天的雙洋砲政策，在一軍投過3場先發，二軍9場出賽也只有4場先發，很難說是一位熟悉先發角色的人選。假設樂天桃猿打進季後賽或冠軍戰等短期決戰，恐怕也不太容易會看到他被推派為任何一場賽事的先發投手。

然而，在匯集中職六隊年輕新秀的代表隊陣容中，反而需要邱駿威吃下一場先發任務。當然，邱駿威自己的表現相當稱職，但問題在於大會只有四場賽事，且已有一場交給旅日選手負責的情況下，就得在三號先發用上他，突顯出中職先發投手深度嚴重不足。受到亞冠賽的年齡限制組隊，並遇上林詔恩等人選辭退後，就別說是一二號王牌，而是連第三位真正站穩中職一軍先發的新秀投手都難尋。派上缺乏先發經驗的邱，顯然是在各球團先發投手的養成上不盡理想，缺乏人選的無奈之舉。

樂天桃猿的邱駿威儘管表現不錯，但缺乏先發經驗，只能派他反映出中職先發深度不足的問題。 美聯社

關於中職先發投手老是養成不順這件事，也算是多年以來的老問題。其中一大因素在於中職一軍過於倚賴洋投，各隊前段王牌都是洋投不說，且在被戲稱「風火輪」等登錄制度的允許下，也寧願讓3、4號洋投輪流多丟幾場，連後段輪值都不太肯交給本土先發投手，自然很難讓年輕土投累積先發經驗。

此外，各隊在場下指導投手的能力也參差不齊。好比說原先一直被認為是肇門的本土投手樂天桃猿，在啟用川岸強擔任投手教練後，接連養出曾家輝、陳克羿和林子崴幾位本土先發，這次亞冠賽中職的先發也全由樂天包辦。相對於其他隊伍，或過去幾年的樂天自己，土投戰力養成上就和現在的樂天明顯有落差。

而樂天這些本土投手的例子，證明即使在許多好手旅外不打中職的情況下，只要能夠正確地培育並給予出賽機會，還是有土投能夠跳出來成為戰力。可惜在更多時候，部分球隊養成能力不足，使得派上實力不夠的土投容易被打爆，又更強化教練團倚賴洋投的心態，壓縮到本土投手的上場空間，讓投手缺乏實戰經驗難以成長，形成惡性循環。

樂天的例子證明在正確養成下，還是能培育出稱職的先發人選，不一定都要倚賴洋投，桃猿的林子崴就對日本之戰投出不錯的內容。 美聯社

而在中職的新秀打者的養成方面，同樣面臨到「缺乏實戰經驗」的狀況。儘管野手不太會受到外籍選手排擠出賽機會，但多數高中畢業後還不是即戰力，需要累積打席磨練的選手，則容易碰到二軍場次過少的問題。今年中職二軍單隊有80場例行賽，這個數量已經比日職二軍的110到120多場還要少了，過去更是常常碰到停賽不補，使得賽事數量再縮減的情形。例如2025年6隊二軍裡，僅有味全和樂天二軍打超過70場賽事，而出賽最少的富邦悍將僅打了59場而已。

本來二軍的比賽就必須兼負「新秀養成」和「讓一軍（因受傷或低潮等原因）下放的選手調整」兩項任務，而要是場次不夠，前者的出賽機會就容易被當學長的後者分走。曾經在2000年代中期在西武二軍執教的渡邊久信，就曾經抱怨過當時日職二軍場次太少，導致二軍都成了給一軍選手調整的地方，沒什麼讓新秀上場的空間。然而，2005年渡邊擔任西武二軍總教練時，全隊一年其實打了96場比賽，但連這樣的比賽數都讓他嫌不夠，可以想見80場以下的比賽數情況只會更糟。

以本次在亞冠賽扛日本隊第四棒的山口航輝為例，他在2018年高中畢業加盟羅德後，2019年在羅德二軍就拿到310個打席，而只有第四指名的山口，那年打席數在隊上還只排第七名，羅德當時二軍全隊打席最多的選手，是2017年一指安田尚憲的529個打席。比較同年中職二軍打席數最多的選手，則是2016年就加盟，已有一軍經驗的陳文杰。但他在那年也不過只有278個打席，且全二軍僅有十位選手打席數在200以上。

今年中職二軍80場打滿的狀況下，其實也只有16名球員拿到200個打席以上。本次擔任四棒的王念好，2024首年完整球季一二軍加起來也才277個打席，比不過山口之外，更與同樣是高中一指大物的安田差了一大截。

同樣是高中畢業的新秀，中職選手在二軍場次不夠之下，累積的打席經驗也遠落後日職，悍將的王念好就是最明顯例子。 美聯社

或許部分選手會在一、二軍上上下下，主要會在一軍獲得出賽機會，又或者個別選手不是給打席就能養成出來。但顯然不是每位球員都已經有上一軍的實力，還有很多卡不到一軍先發，需要先在二軍實戰的球員，而多增加比賽經驗，整體來說對提高養成效率有幫助。而全聯盟每年都比別人少100到200多個打席機會，累積幾年下來自然容易產生差距。

過去日職也是意識到這個問題，所以才會把二軍場次數量改到現在的數量。或也有像是福岡軟銀鷹當初選擇乾脆成立三軍，提供更多實戰機會，讓二軍可以更專注在讓一軍級選手調整，需要出賽機會的新秀則分配到三軍比賽這種解法。想要解決二軍養成問題，這些或許都是現在球團或聯盟可以考慮的方向。

過往在討論中職養成問題時，常有一種聲音會認為「好的選手都旅外了」，才會使聯盟缺乏亮眼的新秀。然而這雖然不能說沒有影響，但至少也必須是在其他客觀條件能夠媲美國外的狀況下，才比較能說都是好手旅外造成的。然而眼下聯盟在養成方面和國外先比，確實還有許多可以改進的地方，文中也只是列舉一二，絕對不只有這些問題而已。加盟中職的這批選手就算素質比旅外差一截，但大多也都是當年U18層級能抗衡國外的好手，進了職棒層級反而被拉開差距，這絕對不容輕忽。想要長久保持競爭力，更該重視這些整體環境上的基本問題。