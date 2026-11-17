湖人和馬刺開季都打出12勝2敗戰績並列聯盟第一，湖人最近一波8連勝，進攻效率聯盟第一，馬刺最近12連勝，防守效率聯盟第二進攻效率聯盟第三，兩支球隊奪冠前景和輪廓非常鮮明。

馬刺王牌「斑馬」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)今年球季「全面進化」，場均28.8分11.7籃板4.2火鍋，投籃命中率5成4，禁區封鎖全面覆蓋令人生畏，擋拆順下攻擊籃下十拿九穩，當斑馬更懂得掌握關鍵進攻並展現自己攻防最大優勢，馬刺奪冠之路逐漸明朗。

斑馬奪冠第一助手是NBA二年級後衛哈波(Dylan Harper)，哈波今年同樣全面進化，場均18.3分5.5籃板4.7助攻。

湖人今年打出來的球風和各種優勢極端特別，讓人印象深刻：

湖人唐西奇開季高居全聯盟得分榜首，帶動全隊整體進攻效率。 美聯社

1、進攻效率聯盟第一

2、投籃命中率5成03聯盟第一

3、三分命中率3成83聯盟第三

4、唐西奇(Luka Doncic)+里夫斯(Austin Reaves)場均攻下65分，史上最恐怖超級二人組

5、每場抄截11次聯盟第一

6、唐西奇和里夫斯身旁有四名湖人主要輪換角色球員三分命中率超過4成

7、湖人今年「九人輪換」陣容效率奇高，湖人隊史僅見。

詹姆斯(LeBron James)今夏離隊，沒想到湖人補進的六個角色球員每一個都打出最大功能和作用。

湖人217公分中鋒凱斯勒場均14.5分10.8籃板2.2火鍋，投籃命中率6成7，是球隊第三得分大將。 美聯社

206公分前鋒威廉斯(Ziair Williams)除了是防守專家，投籃命中率5成6三分命中率4成6，場均11分。217公分中鋒凱斯勒(Walker Kessler)場均14.5分10.8籃板2.2火鍋，投籃命中率6成7。湖人最需要完美護框者和禁區攻防利器。206公分前鋒瑪穆克雷斯維里(Sandro Mamukelashvili)場均10.8分，三分命中率4成1。

湖人今夏引進兩名後衛功能更齊全。葛萊姆(Quentin Grimes)攻防一體，用來搭配唐西奇、里夫斯非常完美，塞克斯頓(Collins Sexton)速度一流，精於突破改變比賽節奏，是湖人最需要板凳奇兵。

一流防守專家塞布(Matisse Thybulle)三分命中率4成，201公分鋒衛射手拉瑞維亞(Jake LaRavia)三分命中率5成2，已經成為湖人最可靠先發和角色球員。

湖人唐西奇(77號)和身旁角色球員，同時打出接近完美功能。 美聯社

唐西奇和里夫斯身旁七個角色球員同時打出接近完美功能，要防守有防守，要禁區有禁區，要三分有三分，不搶球權也不佔球權，湖人教瑞迪克(JJ Redick)今年執教表現用兵如神，持續讓人刮目。

瑞迪克執教生涯前兩季都帶領湖人打出50 勝戰績，今年球季依照這種勝率和打法，至少55勝，上看60勝，只要能再拉高防守強度和效率，湖人有機會打出例行賽60勝戰績，目標至少西區決賽。

湖人目前最大罩門就是防守，防守效率第18，排在中後段班，例行賽可以靠進攻得分和唐西奇無解得分表現，但季後賽沒有精英防守打底，湖人很可能就是二輪遊。

湖人(白色球衣)目前最大罩門就是防守，防守效率第18，排在中後段班。 路透

湖人擁有許多精英防守武器，威廉斯、凱斯勒、葛萊姆、塞布都是出色防守球員，拉瑞維亞和里夫斯也都是稱職防守球員，瑞迪克還有時間調整拉湖人防守，下半季見真章。

湖人今年表現和戰績確實叫人耳目一新，唐西奇正在打出史詩級得分表現，里夫斯同時打出生涯最顛峰表演，這支湖人只要防守拉上來，西區天下誰與爭鋒。