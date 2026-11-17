會打籃球，不代表看得懂籃球；即使看得懂，也未必有能力把複雜的戰術講給觀眾聽。這是三種不同的本事，卻經常被外界混為一談。如今，昔日掀起「林來瘋」（Linsanity）旋風的林書豪，正式加入美國ESPN的NBA轉播團隊，恰好讓這問題重新浮上檯面：觀眾究竟需要什麼樣的球評？

10月22日，林書豪與資深主播洛可（Ryan Ruocco）搭檔，擔任丹佛金塊對奧克拉荷馬雷霆之戰的現場球評。沒想到比賽還沒結束，美國社群媒體就出現截然不同的評價。體育評論員威特拉克（Jason Whitlock）直言，林書豪的聲音不適合擔任比賽轉播；部分觀眾也認為他的語調不夠自然、節奏略顯生澀，質疑ESPN為何讓缺乏轉播經驗的退休球員直接登上全國性電視。

另一邊，籃球分析節目《Game Theory》主持人文森（Sam Vecenie）有不同的看法。他欣賞林書豪沉穩、清楚的表達方式，尤其能解釋場上發生的戰術變化，又不會為迎合觀眾而簡化內容。他相信林書豪隨著轉播經驗增加，表現還會更加自然。

究竟誰說得對？或許兩種評價都反映部分事實。林書豪確實需要學習現場轉播的節奏，但如果僅憑聲線與首秀表現，就否定他的球評能力，恐怕忽略了他真正擅長的事情。NBA退役球員轉任球評並不稀奇，許多電視台甚至偏好有明星光環的前球員，因為他們熟悉比賽，也能提供一般記者難以取得的球員觀點。然而，球員的競技成就與評論能力之間，從來不存在必然關係。

一名球員可能擁有驚人的身體天賦，靠速度、彈跳力與投籃手感在NBA立足，卻不一定擅長解釋自己為什麼成功。另一名球員或許沒有耀眼的個人成績，卻必須依靠閱讀防守、理解戰術與掌握節奏，才能在競爭激烈的聯盟生存。

林書豪的球員經歷，讓他具備後一種能力。當年，他在紐約尼克突然爆紅，固然有速度、切入與擋拆進攻等技術優勢，但更重要的是，他懂得利用防守者的站位與反應，判斷何時應該突破、傳球或重新組織。這種能力不容易單憑得分數據看出來，卻是一名控球後衛的重要資產。

我過去在洛杉磯湖人採訪林書豪時，就對他的表達能力留下深刻印象。相較於某些球員在輸球後，只會簡單回答「我們必須打得更好」，林書豪往往願意具體解釋原因，包括進攻為什麼停滯、球員應該如何移動，以及防守端究竟出現什麼漏洞。他的回答未必具有娛樂性，卻有清楚的邏輯與因果關係。球員時代，我也曾目睹林書豪拿著戰術白板，與隊友討論場上情況。這類畫面不代表他取代教練指揮球隊，卻反映他願意參與戰術溝通，也習慣從球員角度思考，如何讓隊友理解比賽。

林書豪(右)在洛杉磯湖人隊時期，與布萊恩互動。 美聯社

這恰好是擔任球評相當重要的基礎。因為，有價值的講評不只告訴觀眾誰投進三分球，而是解釋為什麼他能獲得出手機會；不是批評某名球員防守不佳，而是指出整套防守輪轉在哪個環節開始出現問題。

一段唐西奇（Luka Doncic）的戰術分析，讓ESPN看見另一種可能！其實在10月正式擔任現場球評之前，林書豪早已展現過這方面的能力。今年3月27日，他受邀參加ESPN《NBA Today》，利用節目中的戰術畫面，分析洛杉磯湖人球星唐西奇為什麼難以防守。一般球評談到他，會強調後撤步三分球、身材優勢，或是不可思議的得分能力，但林書豪選擇從一個容易被忽略的細節開始：防守者的腳步。

他指出，優秀的進攻球員會觀察防守者雙腳的位置，再利用運球節奏迫使對手改變重心。唐西奇經常利用胯下運球，引誘防守者踏出某一步，接著根據對方反應決定進攻的方向。如果防守者退太遠，他可以後撤步投籃；如果對手貼得太近，他就利用身體與節奏切入禁區。即使第一個進攻選擇遭到封阻，仍能迅速轉換成第二套動作，利用轉身、背框或拋投完成進攻。

林書豪請現場來賓配合示範防守，讓觀眾理解唐西奇如何用細微的腳步創造優勢。這段分析有價值的地方，在於他不是事後告訴觀眾對方多厲害，而是把頂級進攻如何閱讀防守、做出下一步判斷，轉換成觀眾能夠理解的語言。當談到如何防守時，林書豪半開玩笑地喊出：「幫忙（HELP）！」，意思是防守者需要隊友協助，才能阻止他的進攻，結尾既有專業內容，也不失幽默。

林書豪(左)去年現身尼克爭奪總冠軍賽現場，仍引起不少人注目，這也是ESPN找他擔任球評因素之一。 美聯社

美國體育媒體評論網站《Awful Announcing》特別撰文稱讚這分析，認為它展現體育節目另一種可能：不必靠著評論員互相爭吵，也能讓觀眾對比賽產生興趣。前NBA球員詹尼斯（Brandon Jennings）與籃球分析師鄧肯（Nekias Duncan），也在社群媒體上給予正面回應。

這段節目還有另一層意義。林書豪後來接受《USA Today》訪問時透露，當時把三天的ESPN客串視為試驗，既想知道電視台是否願意給機會，也想確認自己喜不喜歡這份工作，結果反應超出預期，他自己也感受到參與NBA的樂趣。

到了6月，林書豪獲邀參與ESPN總冠軍賽期間的節目分析，又投入夏季聯賽轉播。10月15日，ESPN正式宣布他加入2026–27球季分析師陣容，除了定期參與《NBA Today》，也將擔任例行賽現場球評。從三天客串、總冠軍賽試播，到加入全國轉播團隊，這是一段累積經驗的過程，而非僅憑昔日「林來瘋」的名氣取得工作。

值得注意的是，林書豪對這份新工作的期待，並不只是延續個人知名度。10月19日，他在Reddit舉辦的網路問答中談到，退休後希望把過去從教練、隊友身上學到的籃球知識，傳承給下個世代。除了電視講評，也有興趣製作影片，依照球迷想了解的內容進行戰術拆解，這與加入ESPN的說法相呼應，把多年職業生涯累積的經驗，以及反覆研究比賽影片得到的理解，整理成觀眾能懂的內容。

林書豪(中)是資深的前NBA球員，但在電視轉播仍是菜鳥，這段時間接受各方的褒揚與批評，隨著轉播場次增加勢必可累積經驗，日後終將成專業的NBA賽事主播。 林書豪IG

這是很有意思的職涯轉變。過去，林書豪必須在球場上讀懂防守，才能幫助球隊創造得分機會；如今他要做的，是讓坐在電視機前的觀眾，也能理解那些原本只存在於球員與教練之間的判斷。他在《USA Today》訪問中坦言，自己不喜歡發表激烈、聳動意見，希望保持平穩、有根據的分析，即使必須批評，也提出建設性的觀點。

這樣的自我定位，恰好與美國體育電視近年流行的評論文化形成對比。過去二十多年，美國體育節目發展出一種以強烈立場、快速反應與激烈辯論吸引觀眾的模式，評論員不只分析比賽，還不斷提出具衝突性的意見，讓觀眾在社群媒體上轉發、留言，甚至加入爭論。這模式並非無價值，體育本來就包含情緒、競爭與立場，精彩的辯論也能增加觀賞樂趣，但問題是追求衝突，評論內容就可能從解釋比賽，逐漸轉變成評斷人格、放大單場失誤，或是反覆爭論誰才是歷史最佳。

一名球員今天攻下40分，評論員可能立即宣布他已經成為聯盟第一人；隔天球隊輸球，又可能轉而質疑他是否具備領袖氣質。評論很容易製造話題，卻未必能幫助觀眾理解比賽。

林書豪不打算走這條路，相較於宣稱某位球星該被交易，他更有興趣解釋這名球員為什麼陷入困境，這不代表他的評論就一定高明，激烈辯論與專業分析可以共存，問題在於節目是否願意為不同形式的內容保留空間，林書豪加入至少提供不同選擇。

林書豪(中)要打造自己的球評風格。 林書豪IG

當然，欣賞林書豪的能力，不代表他的轉播表現沒問題。棚內節目與現場球評，其實是兩種不同的工作，現場轉播節奏快速，主播必須持續描述球權變化，球評則需在短短幾秒鐘內，決定哪些細節值得補充、哪些情況應保持安靜，以及何時該把說話空間還給主播。即使內容正確，如說話時機不對，仍然可能破壞轉播節奏。

此外，聲音本身也是電視工作的一部分。語調、停頓、音量與情緒變化，都會影響觀眾的收看體驗。如何在有限時間內，把原本需要一分鐘才能說清楚的戰術，濃縮成十幾秒鐘的評論，這需要經驗，也需要與主播建立默契。

林書豪的首秀還有個有趣的小插曲。當他拿到雷霆主場提供的比賽資料時，竟然對印製資料所使用的紙張品質讚不絕口，還特別向主場工作人員致意。這段略顯出人意料的插曲，也被美國媒體拿來討論。對習慣制式轉播節奏的觀眾而言，這可能有些突兀；但從另一個角度看，也反映林書豪還在摸索如何把真實反應轉換成電視的表達。

他不是成熟的職業主播，而是正在學習新工作的前NBA球員。林書豪也沒有把過去的球員身分，視為理所當然能勝任轉播工作的保證。他曾向格林（Danny Green）、諾瓦克（Steve Novak）等已投入媒體工作的前隊友請教，也接受ESPN製作團隊與主持人指導。從林來瘋到ESPN，觀眾終於有機會認識另一個林書豪，當年無人預期的爆紅，成為體育媒體焦點。對許多球迷而言，林書豪最鮮明的形象，始終是那名來自哈佛大學、無選秀順位，卻在NBA打出不可思議表現的華裔。

究竟能不能成為ESPN倚重的球評，現在下結論仍然太早。他需要累積現場轉播經驗，也必須學習如何讓專業內容與電視娛樂性取得平衡。但他的加入，已經讓人重新思考一個值得討論的問題：體育轉播應該讓觀眾感到興奮，還是看懂比賽？理想的答案當然是兩者兼具。

林書豪最值得期待的，或許正是讓觀眾從「看見籃球」，逐漸學會「讀懂籃球」。對曾在球場邊採訪過他的我而言，這不是令人意外的轉型，當年那名願意耐心解釋比賽的控球後衛，如今只是換了個位置，繼續做熟悉的事情。以前，他要讓隊友理解比賽；現在，他要讓觀眾理解籃球，這可能比再一次重現「林來瘋」，更值得期待。