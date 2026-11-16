側翼集體失靈、進攻引擎當機 尼克場內外凝聚力是回升關鍵

衛冕軍尼克隊歷經開季三連敗後，本季至今戰績6勝6敗，勝率暫時維持在五成，在東區位居第六，起步緩慢，本季尼克防守基本盤依舊穩固，即便休賽季少了頂級藍領羅賓森（Mitchell Robinson），場均失分103.7分僅次於塞爾蒂克，但去年引以為傲的進攻火力卻失去魔法，平均一場109.8分，排名倒數第六，排在後頭的盡是墊底級別球隊，也是球隊目前碰上最大問題。

去年尼克能在總決賽上擊潰年輕氣盛的馬刺隊，靠的就是幾乎不會斷線的綿密火網，例行賽場均116.5分排名第10，季後賽更是聯盟最高的115.8分，從先發中鋒到綠葉群都有一手神準三分，拉扯出海一樣大空間，即便溫班亞瑪（Victor Wembanyama）有著外星人體格，覆蓋面積遼闊、協防無處不在，但尼克總是能經過突破分球尋找出空檔，讓馬刺疲於奔命且防不勝防，五外陣容更可以讓一哥布朗森（Jalen Brunson）有足夠空間盡情單打，找到甜點區吃掉對手。

布朗森休賽季進行左手腕手術，正在努力找回比賽狀態，目前43.6%命中率遠低於生涯平均，手感回升應是時間問題，跟其他人比起來，甚至是微不足道，尼克先發陣容中倚重的雙側翼布里吉斯（Mikal Bridges）、阿努諾比（OG Anunoby）不約而同陷入低迷，兩人長年被認為是聯盟最頂級3D球員，布里吉斯專門對付鋒衛搖擺人，身材厚實的阿努諾比則能扛到大前鋒，彼此互補完美契合，是聯盟各大持球者的夢魘，不過兩人目前的低迷狀態，可以稱上是十分誇張程度。

阿努諾比好一點，目前命中率不到4成，三分命中率32.5%；布里吉斯命中率37.4%，三分命中率更是悲劇的28.9%、場均6.9分，完全失魂的狀態讓他罕見地在關鍵時刻被棄用，場均上場24.8分鐘寫下生涯新低，甚至好幾場上場不到20分鐘；另外一名搖擺人哈特（Josh Hart）同樣三分命中率不及4成、三分命中率不到3成，狀況奇差，無論過往履歷如何，依照目前尼克投射狀態，等於先發中有三人可以被放投。

「尼克一哥」布朗森休賽季進行左手腕手術，正在努力找回比賽狀態，目前43.6%命中率遠低於生涯平均，手感回升應是時間問題。 法新社

布里吉斯過去是「鐵人」代名詞，生涯至今還沒有缺席過任何一場比賽，當初尼克花了整整五個首輪籤才成功到手，年僅30歲的他，正歷經生涯最悲劇的開季，在進攻端毫無參與感，甚至投到喪失信心，獲得外圍空檔後第一拍動作反而是下球切入，運幾步中距離打鐵，尼克從來都不需要布里吉斯發揮特別出色才能贏球，但現在的他毫無疑問是球隊累贅，接下來布里吉斯合約還有三個賽季，總額超過1.15億美元，2029-30賽季為價值4150萬美元的球員選項，球隊即將面臨哈特及唐斯（Karl-Anthony Towns）的續約談判，尼克老闆杜蘭（James Dolan）表明不願超過第二層奢侈稅線的態度，在在讓布里吉斯顯得更加刺眼。

「我現在狀態不太好，得想想辦法改善一下，也得提高自己的表現，心理狀態必須好起來，得想辦法解決一些問題。」哈特近期受訪時坦言，字裡行間透露出對自身狀態的不滿，也隱約反映出球隊現今困境，上賽季末，哈特右手指嚴重受傷，在訓練營期間指出，如果不進行風險極高的手術就難以治癒，這也對投籃帶來影響，下個賽季他只剩下球隊選項，在紐約的未來會如何當然也令他焦慮，維拉諾瓦三劍客從大學時期並肩奪冠，到如今攜手在NBA登上頂峰，宛如一段美妙的童話故事，但別忘了，這段重逢佳話背後，其實也伴隨著取捨，為了換來唐斯，尼克當時不惜送走另一名維拉諾瓦大學出身的迪文森佐（Donte DiVincenzo），在商言商的職業運動世界，兄弟情誼終究敵不過現實，往往只是一廂情願幻想。

場上陣容運轉不順，場下氣氛也不如以往融洽，去年幾乎沒有人會質疑尼克隊的休息室氛圍，季中NBA盃一路連戰連勝，成功走到最後；季後賽更是勢如破竹，如願登頂，主帥布朗（Mike Brown）不僅具備出色戰術素養，與球員之間也維持良好關係，團隊凝聚力無懈可擊，不過，休賽季球隊先是與主力球員的續約談判陷入僵局，開季後又在冠軍戒指頒發儀式上爆出爭議，原來球隊並未準備戒指贈予助理教練及主要工作人員，引發球迷與媒體一片譁然，這些事件就像一道道裂痕，無形間慢慢侵蝕引以為傲的休息室文化。

尼克主帥布朗(左)不僅具備出色戰術素養，與球員之間也維持良好關係，團隊凝聚力無懈可擊，但卻因開季一些事件影響休息室文化。 法新社

布朗表示：「布里吉斯就是先發球員，沒有任何疑問，他和許多球員一樣，有過表現出色和不盡理想的時候，過去他證明有能力在聯盟擔任先發，貢獻高水準表現，現在才打10場左右，我不會因為這樣就慌了手腳急著改變。」布朗的公關回應合情合理，身為冠軍隊教練，確實不該在賽季初期就公開對這名資深球員失去信心，但即便嘴巴上這麼說，布朗在場上實際調度，卻透露出另一種訊息，他似乎已經開始對布里吉斯失去耐心，當比賽進入攸關勝負的關鍵時刻，布里吉斯往往不見蹤影，取而代之的是採用沙米特（Landry Shamet）、麥克布萊德（Miles McBride），甚至是同為老將的克拉克森（Jordan Clarkson）收官。

先發五人理應是陣容中最強的五名球員，至少也該是搭配起來效果最好的五人組，但布里吉斯目前表現完全不符合這兩項，根據數據網站統計，尼克目前先發陣容由布朗森、布里吉斯、哈特、阿努諾比以及唐斯組成，事實上在過去兩年例行賽，這套先發尚未能展現如想像中優異的化學效應，直到去年季後賽才終於找到默契，截至11月12日，今年五人合計上場超過100分鐘，淨效率值卻是-9.6，若將布里吉斯換成沙米特，捨棄一部份防守實力，加入外線手感火熱的夏米特，五人合計上場樣本數不高，僅短短15分鐘，但淨效率值高達正44.1；如果是將哈特換成夏米特，五人合計上場32分鐘，淨效率值則是正8.3，表現同樣不差，都是值得更多時間嘗試的陣容組合。

尼克本季進攻更加仰賴團隊合作，助攻率從去年的聯盟第15名大幅提升至第4名，反映球隊更重視傳導配合與無球跑動。外線依舊是重要進攻手段，場均命中14.8顆三分球，高居聯盟第6，命中數維持在一定水準，但整體投籃效率卻不理想，投籃命中率僅43.6％、排名第27，真實命中率55.7％也只排第24，顯示球隊在進攻端仍有過度依賴外線，卻未能有效轉化為穩定得分的問題。

尼克隊布里吉斯(左)過去是「鐵人」代名詞，年僅30歲的他，正歷經生涯最悲劇的開季，在進攻端毫無參與感，甚至投到喪失信心。 美聯社

另一方面，尼克是全聯盟進攻節奏最慢的球隊，PACE排名墊底，主打防守反擊不是尼克的節奏，進攻策略以鞏固籃板、降低失誤、落入陣地戰後尋求得分機會為主，禁區得分占比也因此偏低，排名聯盟倒數第二，僅高於近年同樣熱衷三分投射的塞爾蒂克，內線命中率下滑幅度位列聯盟第一，一路從中前段班落至墊底，布朗森也只有四成出頭，在至少出手50次內線投籃的球員中排名倒數，要知道他前四年平均可是高達54.9%，外圍手感冷冰冰，讓防守者更能採取沉退守位，壓縮禁區空間，終結效率自然受到影響，羅賓森的離開對防守影響不大，但頂替的中鋒佐蒙德（Andre Drummond）一直以來都不以吃餅見長，讓尼克在禁區的威脅性、終結能力都有所下滑。

尼克擁有頂級持球核心布朗森，或許容易讓外界誤以為球隊的進攻體系是一人主導，但事實上，過去尼克能維持高效率進攻，某種程度仰賴管理層為其量身打造的陣容配置，布朗森具備大量持球、消化球權的能力，卻也需要隊友提供足夠的空間牽制，以及一定程度的下球進攻能力，讓球隊能透過快速傳導，抓住防守稍縱即逝的破綻，然而，當進攻陷入停滯，原本仰賴團隊配合創造機會的體系便容易失靈，球隊也缺乏足夠穩定的第二、第三持球發動點來接手解決問題，尼克將大筆薪資投入頂級綠葉身上，但本質上持球發動機的數量並不足夠，這或許也能解釋，為何側翼群的集體失靈會影響布朗森的發揮，進而讓尼克前後兩季的進攻效率呈現天與地的差別。

尼克隊唐斯默默地締造生涯最佳的有效命中率，延續去年季後賽表現，持續在高位充分展現進攻才華。 路透

當布朗森逐漸找回比賽狀態，一切都有機會漸入佳境，布里吉斯、阿努諾比等人也不可能整季都忘記如何投籃，唐斯更默默地締造生涯最佳的有效命中率，延續去年季後賽表現，持續在高位充分展現進攻才華，更重要的是，總教練布朗早已透過過去幾個成功賽季證明，自己具備充分運用手邊可用之兵、發揮陣容最大效益的能力，俗話說，防守永遠不會失常，尼克的戰績隨著進攻克服慘狀，好轉機率相當高，畢竟他們淨效率值排聯盟第8，得失分差+6.1在東區只輸給塞爾蒂克，預期戰績是比6勝6敗還要好的8勝4敗，就只是在關鍵時刻沒那麼亮眼，運氣稍微差了些。

尼克具備頂級防守與深厚陣容，依舊有足夠爭冠本錢，只不過經歷艱難的開季，加上場外種種事件干擾，球隊也需要更多心力重新凝聚，尼克對此並不陌生，他們去年季中盃奪冠後曾陷入大低潮，但最後仍穩住陣腳，走好最後一哩路，如今面對相似考驗，如何再次克服逆境，將是能否重返爭冠行列關鍵。