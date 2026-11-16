中職／樂天桃猿重返榮耀 何不考慮雙洋砲減一

中職樂天桃猿領隊野原武人日前接受媒體採訪時表示，延續今年下半季政策，明年預計持續採用雙洋砲；雖然今年下半季樂天桃猿先發輪值本土投手表現亮眼，但中職畢竟是「洋投聯盟」，加上以土投為主軸的先發輪值，能否一整季都表現穩定不無疑問，如果明年樂天桃猿真的採用雙洋砲應戰，實在有點冒險，只用1名洋砲或許是可以考慮的方向。

去年上半季樂天桃猿團隊打擊率0.235，總共只得到174分，都在全聯盟敬陪末座，下半季先後引進洋砲道威聖、威克，結果道威聖出賽18場0轟，打擊率0.220，例行賽最後一個月就未在一軍亮相，比較晚到的威克一鳴驚人，來台初登場就開轟，打不到半季就敲出全隊最多的8發全壘打，全聯盟排名第6。

如果明年樂天桃猿持續採用雙洋砲，道威聖應該會被棄用，威克攻擊威力驚人，但他守外野傳球問題十分顯著，很容易成為被對方針對的弱點，加上被三振率偏高、得點圈打擊率偏低，整體打擊率只有0.230，如果只能打不能守，很容易與老將林泓育、林智平，在DH位置形成排擠效應，是否留用威克，有待樂天桃猿球團高層傷腦筋。

去年下半季樂天桃猿先發土投真的非常爭氣，整體防禦率只有3.17傲視全聯盟，也讓球隊有本錢引進洋砲，曾家輝、林子崴、陳克羿和季末轉任先發的邱駿威，都有出色的表現，如果明年樂天桃猿鐵了心要用雙洋砲，已續約的兩大洋投威能帝、艾菩樂，加上4名土投曾家輝、林子崴、陳克羿、邱駿威，6人必須健康扛起一整季輪值，而且又必須繳出好成績，其實是有些吃力的。

樂天桃猿隊投手艾菩樂(圖)已獲樂天桃猿續約，搭配威能帝，兩大洋投成形，就看剩下兩個洋將名額如何運用。 聯合報系資料照

樂天桃猿還有幾位潛在的先發投手人選，只是劉家翔近年飽受肩夾擠所苦，始終無法穩定出賽並兌現天賦，鍾亦恩、陳世展還年輕，陳趙羿勳才剛加盟，需要時間強化身體素質並累積更多實戰經驗，他們都是未來樂天桃猿先發土投新希望，只是戰場恐怕不在明年。

今年樂天桃猿打線陷入低迷，很大原因在於林立因傷長期缺陣、打打停停，去年休賽季林立簽下8年最高總值1.8億元的延長合約，但他的傷勢沒有徹底治療根除，今年帶傷上陣有點不上不下的，明年樂天桃猿能否迎來「健康的林立」，恐怕要比能否找到兩名攻擊破壞力驚人的雙洋砲還來得重要。

假設明年林立能健康出賽，林承飛擺脫低潮，樂天桃猿打線破壞力其實不差，或許可以考慮使用1名洋砲就好，將另一個洋將名額挪給洋投，一方面讓先發輪值人手夠充裕，另一方面打線也不至於出現排擠效應，畢竟樂天桃猿讓洋投先發，先發打線就只能擺一名洋砲，而且林泓育、林智平年紀雖長，但還是能打，DH讓老將去扛，洋砲還是要上場守備，整體效益才能最大化。

明年林立若能健康出賽，樂天桃猿打線破壞力其實不差，或許可以考慮使用1名洋砲就好。 中央社

樂天桃猿引進洋砲，讓本土投手有更多的先發機會，立意良善，而樂天桃猿確實是中職少數有本錢找洋砲助陣的球隊，只是能否找到合適、威力強大的洋砲，影響因素很多，最重要的除了金錢，還有洋砲適應力，球團有多少耐心，面對中職不彈球，如何找到生存法則，台鋼雄鷹洋砲是極少數成功的例子。

去年古久保健二擔任樂天桃猿總教練，率隊拿下球團史首座總冠軍，季後卻遭無情換帥，由曾豪駒回鍋掌重掌兵符，今年樂天桃猿卻無緣季後賽，曾豪駒前後擔任樂天桃猿5年總教練，結果一冠難求，心理壓力肯定不小，如果明年樂天桃猿球團決定實行雙洋砲政策，教練團也只能接受，至於成效如何，只有打了才知道。