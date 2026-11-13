溫班亞瑪帶領馬刺豪取10連勝 透露關鍵「奪冠密碼」

客場打公牛完成一場22分逆轉，馬刺用一波10連勝透露許多關鍵「奪冠密碼」。

馬刺開季2連敗後10連勝，這波10連勝是今年球季NBA最長連勝紀錄，10勝2敗戰績西區第二，僅次於聯盟戰績第一湖人11勝2敗。

10連勝馬刺有幾個不平凡數據和表現：

馬刺是唯一一支攻防效率都排在前五球隊。 法新社

1、防守效率聯盟第四，進攻效率聯盟第五，是唯一一支攻防效率都排在前五球隊。

2、馬刺長人「斑馬」溫班亞瑪場均30.1分、11.9籃板、4.4火鍋，攻防兩端都展現絕對統治力，是年度最有價值球員(年度MVP)兩大熱門人選之一。年度MVP另一大熱門是場均39.3分湖人後衛唐西奇(Luka Doncic)。

3、馬刺三名主力控球後衛哈波(Dylan Harper)、卡瑟爾(Stephon Castle)、福克斯(De'Aaron Fox)本季一起扛先發，馬刺教練強森(Mitch Johnson)擺出四個後衛搭長人斑馬「一大四小」先發陣容，不管是攻防內容還是戰績表現，在在證明這套實驗切實可用，效率百分百。三名控球一起先發不但沒有卡彈，戰術角色和場上空間不會形成障礙，防守和籃板、禁區協防還能兼顧，確實不簡單。

馬刺教練強森(左)擺出四個後衛搭長人斑馬「一大四小」先發陣容，證明這套實驗切實可用 美聯社

4、斑馬高位擋拆順下深入禁區持球攻擊，威力十足，已成為馬刺最重要得分和關鍵致勝武器，馬刺打全場開放式進攻和快速攻防轉換，226公分斑馬也能打出鋒衛球員速度、突破、出色投籃，今年球季斑馬在攻防兩端成長進化超乎預期，他已經成為聯盟最具勝負影響力和比賽主宰力球員。斑馬投籃命中率5成29，每場製造8.5次罰球，平均每場可以煽出4.4次火鍋，11.9籃板，失誤僅2.1次都是生涯最佳表現。

5、馬刺隊友更熟悉斑馬攻防節奏和模式，斑馬更懂掌握自己攻防優勢，這是一支比上季打進總冠軍賽馬刺更好更完整球隊。

不管是年輕球員進步還是斑馬進化，強森對比賽和球員掌控能力，馬刺正在往奪冠路上前進。

這支馬刺也透露出幾個關鍵「奪冠密碼」：

豪取10連勝，馬刺也透露出幾個關鍵「奪冠密碼」 路透

1、高度甚至過度依賴斑馬的發揮，這不意外，但並不是好事。 2000-2002年湖人三連霸，同樣是高度依賴「俠客」歐尼爾(Shaq O'Neal)發揮，但當年湖人攻防武器更多樣更豐富，還有一個頂級殺手布萊恩(Kobe Bryant)壓陣。斑馬幾乎沒有打不好或失常空間。當年俠客打不好或失常一點，湖人還能贏球，但這支馬刺還沒有這種深度和本事。

2、團隊三分命中率3成46，這不是普通差，而是非常差。像馬刺這種不到3成5三分命中率水平和牽制力，季後賽是會出狀況和意外。今年六月總冠軍系列賽，尼克4勝1敗淘汰馬刺，尼克有四名主力三分命中率

超過4成6，團隊三分命中率逾4成1，這才是奪冠最關鍵密碼。

3、馬刺開季以來鋒線球員表現都有一搭沒一搭，強森(Keldon Johnson)和巴恩斯(Harrison Barnes)角色和存在感都在下滑，年輕爆發力十足前鋒布萊恩(Carter Bryant)幾乎打不進主要輪換，替補中鋒柯內特(Luke Kornet)跟上季比起來，明顯少了經常性神來一筆，在斑馬強勢表現中，柯內特空間和重要性都在滑落。

只要「斑馬」溫班亞瑪健康，馬刺肯定是奪冠熱門之一。 路透

只要斑馬健康，馬刺肯定是奪冠熱門之一，但除了斑馬，馬刺三分太爛，低於聯盟平均水平，也明顯缺少一個頂級殺手，在漫長例行賽都可能出問題，季後賽也會被更加放大。

10連勝馬刺確實不簡單，這支上季打進總冠軍賽年輕球隊正在成長，變得更好更成熟，但陣容和打法透露關鍵「奪冠密碼」，仍需要在漫長賽季中找到合適拼圖，慢慢補上。