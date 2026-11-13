中職／連3年帶隊闖台灣大賽 平野惠一會續約迎接更大挑戰嗎？

中信兄弟日籍總教練平野惠一，11月9日身著西裝走進南港總部，與球團展開續約談判。這個畫面看似只是職棒休賽季例行的人事協商，背後卻牽動著中信兄弟未來幾年的建隊方向。從2024年接掌兵符至今，平野惠一連續3年帶領球隊闖進台灣大賽，經歷過奪冠的高峰，也嚐過連續亞軍的苦澀，如今合約走到最後一年，球團已經端出合約積極留人，接下來就看平野是否願意再給自己、也給中信兄弟一個新的三年。

平野惠一的前三年，可以說是一段從建立秩序到接受考驗的過程。2024年接任總教練，第一年就帶領中信兄弟拿下年度第一，並在台灣大賽擊敗統一獅，奪下隊史第10座總冠軍。對於一支始終以冠軍為目標的球隊而言，這樣的開局無疑替平野惠一建立了足夠的執教信用。

2025年中信兄弟延續競爭力，再度以年度第一之姿進入台灣大賽，卻在與樂天桃猿的系列賽中以1勝4敗吞下敗仗，無緣連霸。到了2026年，挑戰更為嚴峻，主力陣容老化、傷兵問題接踵而來，上半季甚至以墊底作收。當時外界不乏對球隊戰力配置、教練團調度，以及平野執教方式的質疑，甚至一度讓人懷疑，這支中信兄弟是否已經走到需要重新調整的時刻。

中信兄弟下半季重新找回競爭力，從低潮中一路爬起，拿下下半季冠軍，再於季後挑戰賽以3比2淘汰統一獅，連續第三年站上台灣大賽。雖然最後以2勝4敗不敵味全龍，留下連續兩年亞軍的遺憾，但從上半季墊底到下半季封王，這樣的反差，也讓平野惠一再次證明自己並非只會帶領一支已經成熟的球隊，更有能力在逆境中重新整合戰力。

中信兄弟在今年台灣大賽最後以2勝4敗不敵味全龍，留下連續兩年亞軍的遺憾，平野惠一教頭(左)賽後向味全龍總教練葉君璋致意。 中信兄弟提供

不過，連續三年打進台灣大賽，究竟代表平野惠一的成功，還是兄弟仍有尚未解決的問題？這兩件事其實並不衝突。對中信兄弟來說，平野惠一最大的價值，不只是把球隊帶進季後賽，而是試圖在維持戰績的同時，推動球隊世代交替。職棒教練最難的工作，往往不是讓主力球員持續上場，而是在競爭壓力之下，願意給年輕球員機會，讓球隊不至於因為核心陣容老化而出現斷層。

平野惠一過去三年強調訓練細節、團隊紀律與職業態度，也不斷向球員灌輸日式棒球的觀念。他對選手有要求，甚至有時顯得嚴格，這樣的風格未必能讓每個人都立即適應，但對一支擁有龐大球迷基礎、長期背負爭冠壓力的球隊而言，建立一套共同遵循的標準，本來就不是一件容易的事。

尤其中信兄弟長期處於爭冠行列，選秀順位相對靠後，如何在有限的補強條件下，讓年輕球員逐步接班，是球團必須面對的現實。從這個角度來看，平野的價值不應該只用總冠軍數量衡量，球隊是否逐漸形成穩定的養成制度、年輕球員能否接上戰力，同樣是檢視他前三年工作的重點。

但這也正是續約談判真正需要討論的地方。平野惠一的第一個三年，已經完成了重新建立競爭力、帶隊重返冠軍舞台的階段性任務。接下來的三年，中信兄弟需要的恐怕不只是延續原有模式，而是更大規模的戰力更新。當主力球員年齡逐漸增加，球隊如何安排新舊世代交替？農場養成與一軍調度能否有更完整的銜接？教練團是否需要增加不同專長的教練，協助投打養成？這些問題都應該成為雙方談約時的重要議題。

如果平野惠一繼續帶領中信兄弟，未來3年挑戰更為艱鉅。 中信兄弟提供

換句話說，球團不能只是因為平野惠一前三年帶隊成績不錯，就認為續約一切都會順利。留住一名總教練，必須同時給他下一階段的任務與足夠的資源，否則即使人留下來，也未必能解決球隊真正的問題。

至於平野惠一是否願意續約，除了球團提出的條件，還要看日本職棒球團是否有邀約，他的好友工藤公康接任中日龍總教練，會不會讓平野惠一有了異動的心，都是平野惠一考慮之處，從2022年到今年，已來台5年了，

中信兄弟有足夠理由留下平野惠一。三年連續打進台灣大賽，代表他至少維持了球隊的競爭力，也讓球隊逐步建立自己的訓練與管理體系。但中信兄弟同樣不能忽略，今年上半季墊底的警訊，以及連續兩年在台灣大賽未能奪冠的事實。成績可以證明平野一的價值，問題也提醒球團，下一個階段不能只是複製過去。

對平野惠一而言，前三年是證明自己能夠帶領兄弟爭冠；下一個三年，則是要證明自己能否讓中信兄弟持續保持競爭力，甚至在世代交替的過程中，再次站上總冠軍最高點。

2024年平野惠一帶領中信兄弟贏得台灣大賽冠軍，全隊將他高高舉起。 聯合報系資料照

球團已經先釋出續約誠意，這是肯定，也是期待。但總教練的工作從來不是只有帶隊贏球，更要為球隊的未來負責。平野惠一是否留下，固然會影響兄弟明年的戰力布局；但比起留住一個人，如何讓這支球隊在未來三年持續擁有爭冠實力，才是中信兄弟真正需要回答的問題。

三年連續打進台灣大賽，已經可以證明平野惠一的帶隊能力；對中信兄弟而言，真正的考驗從來不是能不能再進一次台灣大賽，而是能不能把亞軍變成冠軍。這一次，球團先伸出了手，接下來就看平野是否願意再戰三年，帶領兄弟完成還沒走完的那段路。