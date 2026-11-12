亞冠賽／熱身賽開轟手感火燙 林安可西武隊友成中華隊警戒重點

亞冠賽將於12日開打，中華隊首戰就是硬仗，要對上地主隊日本，出發之前，中華隊分別與味全及中信進行了兩場熱身賽，從比賽內容看出中華隊的投打仍需調整；日本同時間也與羅德及廣島進行熱身賽，兩場都取勝，投打看來都已調整到一定的狀況，日本陣中有多位球員是中華需要特別提防的。

中日的左投金丸夢斗被推測是首戰對中華隊的先發投手，本季戰績雖是5勝12敗，但防禦率僅2.91，優質先發率高達76%，主要是隊友不幫忙，援護率只有2.53分，勝敗實是非戰之罪。

中日的金丸夢斗被推測是對中華隊的先發投手。 美聯社

金丸主要使用的球種有速球、滑球及快速指叉球等，三種球路加起來就佔了約85%，今年最快球速達到154公里，均速也有149公里，快速指叉球的揮空率將近18%，是決勝武器球，他在對上羅德的熱身賽中先發，投2局被打2支安打無失分，還投出4次三振，狀況不錯。

國際賽對於金丸來說並不陌生，他是今年3月WBC日本隊一員，雖只有在對捷克時出賽，但中繼投2局未被打出安打，還投出多達5次三振，拿下勝投，這次將是他在國際賽正式面對實力較強的對手，中華隊勢必要讓他留下深刻印象。

以外卡身分加入日本隊的正木智也在季後賽手感火燙。 軟銀官方臉書

打者方面要特別注意的就是正木智也及渡部聖弥，正木是本屆日本隊的外卡名額之一，去年因傷只出賽17場，今年又因腳傷直到5月中才上一軍，但長打威力大爆發，整季下來出賽101場，交出2成74打擊率、28轟、59分打點的佳績，是軟銀最具破壞力的核彈頭。

正木在結束的季後賽中大出風頭。先是高潮挑戰賽對火腿，接著日本大賽對DeNA，總共7場比賽都有安打，打擊率高達3成92，還有3轟及6分打點，其中還包括一支重要的再見全壘打，最終獲選為日本大賽的MVP，手感正好的正木，在兩場熱身賽中都擔任日本隊的開路先鋒，第一場沒安打，但第二場打出雙安，是中華隊要特別注意的打者。

另外一名在熱身賽狀況火燙的就是林安可在西武的隊友渡部，渡部是24年的第二指名，近職棒後大多擔任中心棒次的工作，連兩年都交出百安及12轟的成績，熱身賽兩場都打第五棒，6個打數有4支安打，還打出1轟及4分打點。

渡部聖弥在熱身賽打出1轟、4分打點的內容。 西武官方臉書

其實不只正木及渡部，其他日本打者在這兩場熱身賽的手感也不差，如第三棒的西川史礁9打數4安打，2分打點，同樣是林安可隊友的長谷川信哉，5打數3安打，也有1轟及3打點的打擊內容，日本隊兩場團隊都打超過10支安打，整隊的打擊狀況看來已調整到位。

這次亞冠賽是井口資仁接任日本國家隊監督後的首場國際賽事，勢必會全力尋求衛冕，中華隊在過去兩屆的亞冠賽中只有1勝4敗，本屆的初步目標就先放在對戰日韓拿下首勝，再往更好的名次邁進。