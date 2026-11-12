佐藤輝明靠村神拉抬身價 有望打破李政厚亞洲野手入札紀錄

大聯盟自由球員爭奪戰即將開跑，今年在較少巨星級打者投入市場的情況下，打者的焦點可能會落在日籍強打佐藤輝明身上。村上宗隆與岡本和真上季的好表現，對於佐藤身價的拉抬有相當大的幫助，使佐藤有機會打破李政厚2024年所創下的6年1.13億美元亞洲野手入札最大合約紀錄。

佐藤輝明是阪神虎的招牌球星，近兩年成績達到巔峰。去年他以.277打擊率、.924OPS、40轟、102打點的成績拿下央聯MVP。今年他更寫下.306打擊率、39轟、106打點的三冠王數據，OPS也提升到生涯新高的.991，有望蟬聯央聯MVP。

村上宗隆用表現說服外界，以35轟刷新亞洲打者大聯盟首年最多全壘打紀錄，並且入選明星賽、參加全壘打大賽。 法新社

佐藤常被拿來與村上宗隆作比較，同樣都是力量強大的打者，但三壘守備能力較令人質疑。有別於村上到大聯盟後改守一壘，目前佐藤仍被以三壘手來看待。佐藤在日職的生涯成績低於村上一截，打擊率、上壘率、長打率與OPS分別為.271、.337、.514與.851，村上則為.270、.394、.557與.951。村上顯然上壘與長打能力都優於佐藤，但何以佐藤依然有機會拿到破紀錄的大約？主要還是要歸功於村上與岡本幫忙拉抬的行情。

日本打者多年來真正挑戰大聯盟成功的只有鈴木一朗、松井秀喜、大谷翔平與鈴木誠也，可說是屈指可數，且在一朗、松井的年代到近年大谷與鈴木誠也的年代，中間還有很長的斷層，很多曾備受期待的日本打者最終都雷聲大雨點小。但自從大谷2021年在大聯盟拿下MVP後，大聯盟對於亞洲打者的看法又開始改觀。2022年鈴木誠也以5年8500萬美元打破亞洲野手的入札合約紀錄。隔年吉田正尚再以5年9000萬美元刷新紀錄。韓國野手方面，2024年李政厚也因金河成的好表現而受惠，再以6年1.13億美元刷新亞洲野手紀錄。

李政厚的成績顯然遠不如身價，一度打壞亞洲野手旅美行情。 路透

但吉田正尚和李政厚的成績顯然遠不如身價，令大聯盟球團對於亞洲打者又開始產生了疑慮，拖累了村上宗隆的行情。村上最終僅以2年3400萬美元的價碼加盟白襪，反倒岡本和真還以更高的4年6000萬美元加入藍鳥。結果兩人第一年的表現都超出預期，尤其村上還以35轟刷新亞洲打者大聯盟首年最多全壘打紀錄，並且入選明星賽、參加全壘打大賽、幫助白襪意外打進季後賽，最終獲得美聯新人王第四名。而岡本也有33轟的佳績，他的2.5bWAR甚至高於村上的2.2，並取得美聯新人王第7高票。

岡本和真去年以4年6000萬美元加入藍鳥。 路透

有了村上與岡本的數據參考，讓明年將滿28歲的佐藤輝明聲勢水漲船高。目前各大媒體大多將他排在自由球員排名的野手第1位，預期合約則在5年8000萬美元到5年1.15億美元不等。最樂觀的5年1.15億美元不僅合約總值得以刷新李政厚的紀錄，年均薪2300萬美元也會是亞洲野手的里程碑，因為過去不曾有以入札方式挑戰大聯盟的亞洲野手拿到2000萬以上的年均薪，這次就看佐藤能否挾著日職三冠王加MVP的名號，將亞洲野手的身價推上另一個高峰。