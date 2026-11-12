棒球／中華隊力拚U23世界盃 3名投手被看好有旅外潛力

2026年U23世界盃棒球錦標賽在尼加拉瓜如火如荼進行中，中華隊力拚最佳成績，除了團隊戰績外，個人也要尋求機會，其中有3名投手被看好旅外潛力，可望藉由國際賽舞台圓夢。

吳丞顥

吳丞顥。棒協提供

就讀開南大學一年級左投吳丞顥，擁有橫掃球(sweeper)、變速球、滑球、彈指曲球、螃蟹球、伸卡球等多樣球種，最快球速可達149公里，在平鎮高中時就曾傳出有旅外契機，去年高三雖因超齡無法參加U18亞洲青棒賽，不過升上大學後即入選U23世界盃國手，這也是他生涯首度披上中華隊球衣。

吳丞顥是中華隊陣中唯二左投(另一人為黃錦豪)，他近期與美國職棒多倫多藍鳥隊達成簽約共識，將與平鎮高中同學蔡辰瀧一起旅美作伴，據悉合約總值約20萬美元，他也希望藉由U23世界盃舞台再提升身價。

雷皓博

雷皓博。棒協提供

就讀國立體大二年級右投雷皓博，父親是前堪薩斯皇家隊球探，有著一張台美混血外國臉孔，自小就引人注目，在北科附工時期曾飆出150公里速球，球種包括切球、變速球、二縫線直球等，同樣是球探追逐焦點，曾傳出某支美國聯盟中區球隊開出超過20萬美元的簽約金，但未獲接受。

雷皓博在成棒舞台精進，入選U23世界盃國手，8日在預賽對上地主尼加拉瓜曾中繼5.2局無失分，更飆出156公里球速，刷新個人極速，儘管中華隊吞敗，但雷皓博的表現成為亮點，有機會為自己爭取更高報價。

王翾祈

王翾祈。圖／WBSC提供

就讀國立體大二年級的側投王翾祈也是關注焦點，在成德高中三年級時嶄露頭角，球種包括四縫線直球、二縫線直球、變速球、滑球、橫掃球，最快球速148公里。

王翾祈今年在梅花旗大學棒球錦標賽榮獲投手獎、三振王、最有價值球員(MVP)獎，接著進入U23世界盃名單，低肩側投在中華隊具有功能性，是最大優勢，據了解，目前美國職棒4、5支球隊都對他有興趣，就看他能否把握這次U23世界盃機會，為自己打開旅外大門。