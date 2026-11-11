中職／契約保留名單不夠用 近90人成FA將掀搶人之戰

每年中華職棒球季結束後，除了有無國際賽事外，自由球員市場與60人契約保留名單，成為休賽季最受關注的兩大議題。近年自由球員制度逐漸成熟，不少球星透過市場機制完成轉隊，也讓休季話題比過去更加熱絡。然而今年情況略有不同，除了曾峻岳與林凱威規劃挑戰旅外發展外，僅有王威晨投入自由球員市場，相較前幾個球季顯得冷清。不過，代價低廉且總有意外驚喜的非保留名單，或許有可能掀起一番波瀾。

目前六隊扣除洋將、自主培訓球員與練習生後，正式球員總數超過450人，其中富邦悍將多達86人、中信兄弟76人、統一獅75人、味全龍74人、樂天桃猿71人、台鋼雄鷹70人。即使扣除已提出自由球員申請的王威晨，以及引退的陳鏞基後，仍有接近90名球員將落在60人保留名單之外。換句話說，被排除在保護名單外的人數，幾乎足以重新組成另一支職業球隊，也讓今年的名單格外受到關注。

沒被納入60人保留名單的球員，以往會被視為戰力外。但現在的球團已不將戰力視為唯一考量，球員年齡、守備位置、未來規劃、薪資結構以及球隊內部競爭狀況，都可能影響最終決定。有些球員因為相同守位人數過多而被迫讓位，有些則因出賽空間有限，需要尋求新的發展機會；也有部分球團會透過名單操作，爭取更大的薪資協商彈性。因此60人契約保留名單反映的不只是戰力評估，更涉及球隊整體資源配置。

目前六隊扣除洋將、自主培訓球員與練習生後，正式球員總數超過450人，其中富邦悍將多達86人最多。 富邦悍將提供

從過去案例來看，包含林智勝、王勝偉、王維中、曾仁和等人都曾出現在60人保留名單之外。因此自由市場的冷清，在11月30日名單公佈後，反而可能熱絡起來，尤其是策略性沒保留的球員，都會是各隊搶人的目標。另外，許多高薪資但上場有限的球星，更可能增添市場的話題性，確實增加市場流動機制。

不過，這麼龐大的名單數量，某種程度上也反映出中華職棒近年自主培訓與養成體系逐漸完善，人才規模已明顯高於過去。然而現行60人契約保留名單，主要是以人數作為限制，對於願意投入更多資源進行養成的球隊而言，當人才累積到一定規模後，反而必須面臨保不住球員的情況。有些球員或許仍在養成階段，甚至尚未完全展現潛力，但已經必須接受名單競爭的考驗。更現實的是，當國內職棒名額有限，部分球員為了延續職業生涯，只能轉往中國棒球聯賽尋求機會。對球員而言那或許是一條出路，但從聯盟角度來看，則代表台灣養成體系所培育的人才，未必都能留在國內職棒環境持續發展。

實際上，未來若有調整空間，或許未必是單純增加保留名額，而是讓制度更貼近球員發展的實際狀況。例如已簽訂複數年合約的球員、本來就受到契約保障；剛進入職棒的新人，特別是高中畢業生，需要養成週期較長，也可以考慮納入不同的保護機制。相對地，為避免球隊囤積過多潛力球員而影響市場流動，仍可搭配類似規則五選秀的概念，讓長期缺乏出賽機會的球員擁有轉換環境的管道。換句話說，實際上契約保留名單，應該限縮未受合約保障、已非新秀保護階段，且尚未取得自由球員資格的球員。

今年有近90人將未能獲得契約保留，進而成為自由球員，勢必掀起一番搶人之戰。 中信兄弟提供

今年有近90人將未能獲得契約保留，進而成為自由球員，勢必掀起一番搶人之戰。然而，雖然熱絡是好事，但也突顯保留名單不夠用的現況，或許可以更加精進，在增進球員流動外，又可兼顧合約精神、新秀養成及留住人才，讓自由市場的競爭建立在球員價值與球隊需求之上，而非單純受制於保留名額的人數限制。