攻守同步失序、更衣室文化待重建 熱火熄滅不能全怪字母哥

邁阿密熱火開局前十場表現差強人意，這把火可說是被澆了一盆冷水，開季先迎來一波4連敗，目前僅拿下4勝6敗，排在東區第八還說得過去，但絕對遠遠沒達到各界季前預測，畢竟熱火休賽季可是傾家蕩產，無論是便宜好用年輕球員，還是大量首輪籤等資產都幾乎被公鹿隊掃光，好不容易才到手「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），可以說唯一目標就是爭冠，從時間角度來看也刻不容緩，一方面是字母哥已經31歲，另一方面是球隊尚未和其完成續約，季後將成為完全自由球員，熱火必須打出十足競爭力，證明在邁阿密能看見奪冠曙光，才有機會順利留人，否則將陷入萬劫不復結局。

那麼熱火問題出在哪？究竟是團隊尚待磨合抑或是運氣不好？長期來看是否有機會校正回歸？如果你是熱火球迷，恐怕答案要讓你失望了，很不幸地，熱火碰到的問題可能並不容許太過樂觀。

在安戴托昆波交易案成立的當下，看好與隱憂自然伴隨而來，由他和6屆全明星、3次年度防守隊伍的「83分先生」阿德巴約（Bam Adebayo）組成禁區組合的履歷，毫無疑問是聯盟最豪華，兼具單防、協防、護筐與換防彈性，最後一道防線將是熱火最堅實的底氣，搭配外圍一票防守猛將，身材高大、活動力十足，米契爾（Davion Mitchell）是水準以上的外圍領防者，維金斯（Andrew Wiggins）則是對位側翼的優質防守兵器，綠葉還有湯普森（Klay Thompson）及小哈德威（Tim Hardaway Jr.）等萬金油。

熱火命脈的團隊防守開季至今是一團混亂，防守效率值排名聯盟第25。 法新社

俗話說防守不會失常，熱火紙面陣容雖能明顯看出缺乏控球後衛、擋拆組織能力稀缺等劣勢，但外界起初預期熱火憑藉鐵壁銅牆防守大打轉換進攻，加上安戴托昆波是歷史頂級快攻與攻筐機器，屆時能打出不俗破壞力，撐住進攻下限。

然而，原先要成為熱火命脈的團隊防守開季至今是一團混亂，防守效率值（DRTG）116.8排名聯盟第25，排在後頭的都是公牛、太陽、國王、公鹿、鵜鶘等戰績接近墊底隊伍，從比賽內容來看，被三分射垮畫面屢見不鮮，場均被對手投進16.4顆三分，全聯盟最高；對手三分命中率39.4%，全聯盟第三高，熱火外圍防守端默契不足、缺乏有效溝通是顯而易見弊病，經過幾個傳導後便能找到空檔，對手總是能夠設法將雙塔拉出禁區，不斷衝擊籃下，就算熱火禁區防守再強都沒有用，愛德華（Anthony Edwards）轟下45分、唐西奇（Luka Doncic）砍下42分，就連新秀艾卡夫（Darius Acuff Jr.）也能順暢無阻拿下32分10助攻，對於具備持球投能力，又有足夠控運能力撕裂防線的球員，熱火吃盡了苦頭。

除此之外，熱火的籃板率排名聯盟中後段，進攻籃板率更是糟糕，都減低了熱火轉換進攻的效率，本季PACE（每48分鐘回合數）高居聯盟第二，確實透過加快進攻節奏創造對手立足未穩機會，但整體而言，進攻效率值（ORTG）依然只能排在聯盟第19，淨效率值-5.6聯盟第22，目前的戰績完全有數據背書。

聯盟公認為頂級的熱火主帥史波史特拉，還找不到陣地戰的進攻說明書。 美聯社

長年獲聯盟公認為頂級主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）還找不到陣地戰的進攻說明書，基於先發陣容沒有正統控球後衛，熱火今年捨棄傳統由持球者發動擋拆尋找空間模式，改以要求球員快速推進，強調接應後下球，頻繁突破分球，輔以大量無球跑動製造進攻契機，降低傳統高位擋拆與手遞手配合的頻率，這套反傳統的思路目前成效不彰，熱火本季擋拆頻率接近聯盟墊底。

但諷刺的是，事實上熱火擋拆效率能排進聯盟前十，安戴托昆波早期被認為是持球開發進攻效率遠勝於和後衛打擋拆的長人，但與里拉德（Damian Lillard）搭檔的兩年期間，擋拆技術取得不少進步，並非熱火現況的原罪，想要執行理想中的無擋拆進攻體系，反而會更考驗球員的決策能力，無奈的是，米契爾、維金斯、湯普森目前都更像是單純的接應點，而無法下球後撕裂防守以延伸出更多進攻選項。

球隊以頭牌球星為基石打造球隊，始終是亙古不變真理，也是指向奪冠的唯一路徑，我們都看到了湖人今年以唐西奇為絕對核心建隊後取得的成效，那安戴托昆波呢？可能就是將體系凌駕於於球星之上的負面案例，他的兼容性以巨星而言不算差，持球單打肆意突破，無球擋拆跟進效率驚人，有無球都有頂級輸出，他今年場均27.5分、12.8籃板、5.3助攻，得分是近八年新低、命中率近四年最低，但他在場上大包大攬且場上積極度十足，無論是替隊友掩護、提供協防干擾都展現企圖心，確實努力履行自己的爭冠意志。

熱火維金斯(22號)手感冰冷，開季以來平均只有8.3分。 路透

然而，熱火陣容配置顯然與他的需求有所衝突，也難以分擔進攻壓力，更別提和阿德巴約兩個人同樣外線威脅不足，進攻熱區、路徑幾乎重疊，當場上沒有另外一個水準以上的持球者，安戴托昆波被迫從弧頂開始操刀進攻，阿德巴約更是無用武之地，場上空間受壓縮，射手連帶受到影響，熱火團隊三分命中率34%聯盟第21，維金斯只有32%、波提斯（Bobby Portis）33%，小哈德威24%，阿德巴約的18%則形同一場徹頭徹尾的悲劇，這些有著一定投射履歷的球員在場上猶如遊魂，進攻模式變得容易預測，而為交易安戴托昆波清出大量球員，更讓球隊深度捉襟見肘，容錯率變得愈小。

安戴托昆波需要的是有射程、能拉開空間的延伸五號，從冠軍中鋒洛培茲（Brook Lopez）到去年的透納（Myles Turner）皆是如此，除了安戴托昆波外更無人能有效自主消化球權，更別提像哈勒戴（Jrue Holiday）般能防能控的3D大鎖了，在這套體系下，就算場上全員拒投，安戴托昆波仍能靠無解個人能力，不受影響打出漂亮數據，但隊友們無法從其效應中找到容身之處，數據反而下滑，也讓安戴托昆波的成績單出現「刷」的質疑聲，不過這真要說是安戴托昆波的錯，甚至是有弱化隊友之嫌嗎？顯然又有點太過了。

熱火隊一直以來都以高強度防守和嚴密盯防而聞名，多年來也一直是這支球隊的標誌，好消息是這支球隊有足夠天賦，熱火缺陷仍然致命，但阿德巴約不太可能就此從明星球員跌落神壇，小哈德威、維金斯等人也不可能維持冰冷手感一整季，熱火外圍防守遲早會找到默契，加上東區開季競爭力相較西區遜色，熱火還來得及修正體系挽回一切，但壞消息是，比起球場上的不如意，從安戴托昆波空降這支球隊，就無可避免地要重新打造休息室文化。

熱火阿德巴約(右)指出球隊溝通不良產生失誤與不良習慣。 美聯社

阿德巴約指出球隊溝通不良產生失誤與不良習慣，米契爾說：「你不可能單打獨鬥做好團隊防守，我們需要更有緊迫感，認真制定比賽計劃，並堅持執行。」安戴托昆波提到，球隊間不信任彼此，並指出三個關鍵要素：「我們必須具備努力、個人自豪感和信任。」修正體系修正或許能透過訓練與更多實戰逐步建立，但重建團隊文化重建從來沒有捷徑，到頭來，這需要時間，也需要更多勝利，以及更多共同經歷考驗、榮辱與共的時刻，才能再度點燃熱火應有競爭力。