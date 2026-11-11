中職／沒有壞的東西就不要修 味全龍應該讓葉君璋續掌兵符

味全龍勇奪隊史第6座總冠軍，總教練葉君璋卻早已動了不論成敗交出兵符的念頭，日前他在頒獎典禮上「不管明年角色是什麼」發言，引發無限遐想。

葉君璋動念交出兵符，來自於外界和球迷的一些聲音，他曾疑惑地問老婆，「我帶得不好嗎？為什麼周遭氛圍讓我感覺好像帶得很差，甚至是6隊當中最差的。」事實上，葉君璋真的帶得很好，甚至可以說是近年來中職最佳總教練。

2019年味全龍重組，葉君璋接任總教練，隔年拿下二軍總冠軍，球隊立下 「進軍中職一軍3年打進季後賽」的目標，結果味全龍進軍中職一軍第2年、也就是2022年就打進季後賽，更在2023年一舉勇奪總冠軍，完全超乎預期。事實上，2023年味全龍奪冠，成功只是偶然、絕非必然，畢竟全隊還太年輕，根基也不算穩固。

味全龍今年之前連兩年無緣季後賽，網路上傳出不少希望葉總下台聲音，可能影響味全龍球團高層的判斷和決策。 聯合報系資料照

也因為總冠軍來得太快，讓味全龍陣營有「奪冠也沒那麼難嘛」的錯覺，結果，2024、2025年味全龍無緣季後賽， 少數球迷要葉君璋下台的聲音逐漸浮現，這也影響味全龍球團高層的判斷和決策。

在中職奪冠真的有那麼容易嗎？富邦悍將進軍中職10年都沒打進台灣大賽，林岳平執掌統一獅兵符已6年無緣總冠軍，曾豪駒擔任樂天桃猿總教練前後5年0冠，即使兵強馬壯的中信兄弟，近4年3度打進台灣大賽也僅1冠，新球隊台鋼雄鷹進軍中職3年都還沒打進季後賽，其實才是正常的狀況。

味全龍進軍中職一軍前兩年「繳學費」不計，從2023至2026年這4年期間，拿到2次季冠軍、2次年度勝率第一、2次年度總冠軍，這4年葉君璋帶兵勝率0.511在聯盟排名A段班，沒打進季後賽那兩年，多少都受到洋投表現不佳影響，以一支重返中職一軍6年的新軍來說，這樣的成績單已經非常好了。

還記得嗎？今年台鋼雄鷹下半季戰績崩盤，無緣打進季後賽，一堆球迷說總教練洪一中帶兵不行了、老了，該退休了，去年總冠軍球隊樂天桃猿，今年沒打進季後賽，許多球迷「酸」總教練曾豪駒，國際賽帶兵可以、職棒帶兵實在不行，該交出兵符了，統一獅總教練林岳平連年領軍殺進季後賽都鎩羽而歸，不少球迷認為林岳平執教能力不過如此，要他知所進退。

悍將在下半季崩盤，質疑後藤光尊帶兵能力的聲音也沒少過。邦悍將提供

就連本季大躍進的富邦悍將，下半季崩盤期間，都有球迷質疑日籍總教練後藤光尊是否適任，上半季中信兄弟墊底，大批象迷要日籍總教練平野惠一滾蛋，葉君璋帶兵績效卓著，也有人希望他走人，今年6隊總教練都曾被球迷無情砲轟，要他們下台以示負責，然而，中職真的有那麼多總教練可換嗎？

非常弔詭的是，今年中職沒打進台灣大賽的4隊總教練，通通獲得留任，包括台鋼雄鷹洪一中、樂天桃猿曾豪駒、富邦悍將後藤光尊、統一獅林岳平，反倒是帶兵打進台灣大賽的味全龍葉君璋、中信兄弟平野惠一，明年是否續掌兵符，竟然還是未知數。

帶兵打進台灣大賽的味全龍葉君璋、中信兄弟平野惠一，明年是否續掌兵符，竟然還是未知數。 聯合報系資料照

自2019年味全龍重新組軍以來，這支球隊幾乎完全依照葉君璋的想法和理念打造而成的，包括投手養成體系、導入運科訓練、建構情蒐與數據分析平台，特別是養出許多球速超過150公里的本土投手，讓統一獅總教練林岳平大讚，「味全龍養成本土投手真的有一套。」如果沒有葉君璋擔任總教練，味全龍很難走到這一步，甚至很可能1冠難求。

去年樂天桃猿勇奪球團史第1座總冠軍，結果球季結束竟然無情換帥，日籍教頭古久保健二下台一鞠躬引發軒然大波，後來古久保健二轉戰味全龍擔任巡迴統籌教練，由前任教頭曾豪駒重掌兵符，年度勝率不到5成，無緣連5年闖進季後賽。

即使葉君璋有意交出兵符，不過味全龍高層應該想盡辦法讓他續任總教練，畢竟葉君璋曾在小聯盟擔任教練多年，看過外面的世界，選材、訓練、養成選手有一套，而且球隊以葉總為核心運作多年，整個體系非常成熟，主力球員都在當打之年，只要球團找到夠強的洋投，預期味全龍每年都將是奪冠熱門。

味全龍若決心換帥，讓新教頭接在高點，已有桃猿曾豪駒的案例可借鏡。 聯合報系資料照

再者，如果葉君璋交出兵符轉任其他職位，誰來接味全龍總教練？新任教頭會讓這支球隊變得更好嗎？讓新教頭接在高點，也不是很理想的安排，一如今年的「曾總」曾豪駒，畢竟外界難免會拿他和古久保健二比較。

沒有壞的東西就不要修，樂天桃猿完美示範，味全龍應該讓葉君璋繼續當總教練。