塞爾蒂克開季8勝2敗衝上東區第二 5大關鍵揭露綠衫軍贏球密碼

塞爾蒂克今年開季打出8勝2敗戰績東區第二，僅次於9勝2敗76人，意外嗎！

儘管塞爾蒂克可能吃到開季賽程紅利，8勝中兩度勝公鹿、兩度勝公牛，另外三度勝黃蜂、魔術、籃網，這五隊開季都只能打出樂透區球隊低迷水平。但塞爾蒂克近六年表現非凡，教練馬祖拉(Joe Mazzulla)掌舵四季非凡執教表現，綠衫軍還是打出各種不可思議。

這支塞爾蒂克只有一個大傷歸來球星泰托姆(Jayson Tatum)，另外還有一個36 歲已過生涯顛峰老球星喬治(Paul George)，其他都是功能性角色球員，經過連續兩個夏天各種交易重整陣容，勉強創造薪資和操作空間，馬祖拉還是有能力帶出超乎預期表現和戰績，真的不簡單。

綠衫軍5大贏球密碼 1、防守效率 聯盟第六 2、進攻效率 聯盟第六 3、三分火力 三分命中率37.6%，八人輪換主力中有五人三分命中率超過40% 4、健康狀況 陣容保持健康 5、陣容深度 11人為主輪換陣容，深度傲人，側翼人才濟濟，適合無限換防

喬治(左)儘管個人得分能力和年紀都不如上季，但場均19.6分、5.5籃板、4.5助攻，投籃命中率4成4，三分命中率4成1，還是非常漂亮稱職二當家。 法新社

喬治儘管個人得分能力和年紀都不如上季綠衫軍第一主力布朗(Jaylen Brown)場均28.7分，但喬治場均19.6分、5.5籃板、4.5助攻，投籃命中率4成4，三分命中率4成1，還是非常漂亮稱職二當家。

綠衫軍今夏送走布朗，成功創造操作空間並控制薪資，泰托姆成為第一王牌，掌控球權和戰術核心，老將喬治適合做二當家，中鋒克塔(Neemias Queta)和羅賓森(Mitchell Robinson)完美扛住禁區防守和籃板，後衛懷特(Derrick White)和普里查德(Payton Pritchard)是完美第三得分點和改變比賽奇兵，塞爾蒂克主體陣容連續兩年做出不小改變，但核心六人組依舊展現穩定支撐。

塞爾蒂克總管史蒂文斯(Brad Stevens)操盤能力至為關鍵，在團隊薪資上限約束中維持建隊6-7人核心結構，打造一支有機會奪冠球隊，始終保持強大競爭力，同時還能不斷創造彈性調整陣容空間，一切都不容易。

馬祖拉用兵如神，善於挖掘板凳和角色球員潛能，他已經證明執教能力多年。

馬祖拉用兵如神，善於挖掘板凳和角色球員潛能，他已經證明執教能力多年。 法新社

泰托姆在沒有布朗情況下，第一次成為塞爾蒂克唯一大當家，場均27.9分、6.3籃板、8助攻，大傷歸來正在恢復宰制比賽能力。泰托姆比較大問題在4成3投籃命中率和2成86三分命中率，在漫長賽季和季後賽，泰托姆這種低迷投籃效率和進攻表現，很可能會成為球隊贏球絆腳石。

這也是為什麼塞爾蒂克開季打出8勝2敗東區第二戰績，但贏得的聲量和評價卻不如預期主因。

更大考驗和挑戰，以及漫長賽季疲勞，都會更多檢驗泰托姆帶表現和打髙端戰局能耐。

塞爾蒂克2022-26連續五年戰績至少東區第二，其中兩季還打出至少60勝戰績，2024年拿下NBA總冠軍，塞爾蒂克在過去一個世代出色表現讓綠軍球迷重溫80年代輝煌戰史。

更大考驗和挑戰，以及漫長賽季疲勞，都會更多檢驗泰托姆(中)帶表現和打髙端戰局能耐。 美聯社

2025年夏天塞爾蒂克放棄哈勒戴(Jrue Holiday)、波爾辛吉斯(Kristap Porzingis)、霍福特(Al Horford)三大主力，2026年夏天再交易送走帶隊兩張王牌之一布朗(Jaylen Brown)，新賽季塞爾蒂克重新盤整還能維持強大戰力，開季八成勝率不全是運氣和賽程紅利。

必須給馬祖拉執教表現和史蒂文斯開創能力最高評價，在當代NBA團隊薪資上限和豪華稅重重限制下，塞爾蒂克還能維持超過六年顛峰，並保持爭冠希望，這是真正球隊文化。