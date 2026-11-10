日職／醜聞連環爆加上季後FA流出危機 廣島再陷黑暗時期

季後的一大焦點就是自由球員(FA)權利的行使，日職預定在10日正式公告本季行使FA權利的球員名單，但消息陸續傳出，截至8日為止，已有10人決定行使，是繼11年有12人以來，再度出現10名以上的FA球員。

今年各隊行使FA權利的球員人數分別為中日、西武、羅德、樂天、DeNA各1，歐力士2人，重災區則是廣島，廣島共有3人宣布行使FA權利，其中2人是投手，3人都是隊上極為重要的主力球員。

投手分別是森下暢仁及床田寬樹， 2人都是主力先發輪值，森下是19年的第一指名，新人年就先發出賽18場，投出10勝3敗，防禦率僅1.91的優異成績，拿下新人王，自此成為主力先發輪值，每年都先發20場以上，22、24年再度投出10勝，今年先發23場，投球局數約137局，防禦率雖然是生涯最差的3.60，仍投出7勝11敗。

床田是16年第三指名，生涯前幾年雖在先發輪值內，但直到22年才開始交出較穩定的成績，23、24兩年都拿到11勝，今年與森下同樣先發23場，是全隊最多，成績8勝6敗，防禦率是比森下還低的2.76。

廣島本季的團隊投手防禦率是3.39，其中先發投手部分是3.43，在聯盟排第四名，先發輪值除了森下及床田之外，就是今年從救援轉先發就投出7勝6敗，防禦率2.89佳績的栗林良吏、森翔平、岡本駿及玉村昇悟等人，由於資本不大，廣島對於提出FA權利的球員向來是採取消極的態度，不過面臨兩名主力先發有可能流出的狀況，是否會改變作法值得觀察。

森下暢仁決定行使自由球員權利。 美聯社

如果森下、床田都轉投他隊，廣島先發勢必要重整，因傷9月才重回一軍並轉中繼的大瀬良大地、甫從軟銀無償交易過來的東浜巨、將是明年廣島先發能否穩定的關鍵。

野手則是坂倉將吾，坂倉是廣島在攻守兩方非常重要的球員，捕手出身的他，近年加練角落內野，今年出賽140場，當中以捕手身分出賽16場，一、三壘加起來則多達121場，打擊方面更是不可或缺的一員，576個打席是全隊最多，與菊池涼介為廣島隊上唯二達到規定打席的球員，打擊率雖不是太高的2成51，已在隊上名列前茅，15轟更是全隊第二名。

廣島的團隊打擊表現非常不佳，2成23打擊率在聯盟墊底，91轟排倒數第二名，如今面臨坂倉出走的困境，再加上曾是主力的小園海斗因場外紛爭不被續約，廣島的攻擊能力必然更加衰退。

坂倉將吾是廣島在攻守兩端很重要的野手。 取自維基

1998到2012年是廣島的黑暗時期，這段長達15年的歲月，廣島都在後段班掙扎，好不容易在13年終結黑暗時期，連兩年打到第三名，16到18年更是完成隊史首次的聯盟三連霸，不過從19年之後的8季，只有23年打到聯盟第二名，其他7季都在後隊班，且近幾年陸續走了西川龍馬、九里亞蓮等主力，如果今年3名主力又都留不住，那廣島要重返前段班的難度只會越來越高。