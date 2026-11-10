唐西奇場均40分能助湖人奪冠？從2024年獨行俠來看他的極限

一場53分、兩場突破50分，最近七場比賽有六場至少攻40分。當唐西奇（Luka Doncic）在11月6日對波特蘭拓荒者砍53分，帶湖人以124比118獲勝時，這位27歲的斯洛維尼亞球星，把球季的個人得分推向難以置信的高度。

截至11月6日，唐西奇本季出賽九場、平均40.1分，湖人也以8勝2敗站上西區前段。對湖人迷而言，這似乎是再理想不過的開季，詹姆斯（LeBron James）離開後，唐西奇接掌球隊大旗，個人數據與戰績起飛。然而，NBA歷史曾出現不少得分王，卻不是每個人都能把球隊帶起來並換成總冠軍。

這不禁讓我想起2018至2019年球季的哈登（James Harden）。當年，他在休士頓火箭連32場得分破30分，整季平均36.1分，寫下現代NBA罕見的紀錄，但火箭卻未突破季後賽瓶頸。這提醒我們，巨星的得分產量，與球隊的爭冠能力不一定成正比。那麼，唐西奇今年的大爆發代表湖人變強，還是球隊把進攻責任全扔給他，這問題我們不能只看得分榜。

一名球員平均可拿30分，球隊可能有65勝的整體實力；當平均36分，球隊只剩53勝。數字不是在否定球星能力，是提醒大家籃球是五個人參與的運動。職業棒球有一項廣為使用的進階數據WAR（Wins Above Replacement），估計球員能創造多少額外勝場。籃球雖也有VORP、BPM、EPM等進階指標，但由於五人在場上的攻守相互依賴，要精確分離個人貢獻比棒球難。唐西奇拿40分，不代表他獨自替湖人創造40分的價值，一次進攻可能是隊友掩護、無球跑動、進攻籃板，或對手不敢放空外線而產生的空間。

同樣地，球隊贏也不代表得分最高的球員獲全部功勞。今年，唐西奇的球權使用率近40%，高居聯盟前列。所謂球權使用率，是估計一名球員在場上時，有多少比例進攻回合以他的投籃、罰球或失誤結束，並不等於實際持球時間。這意味著，湖人大量進攻唐西奇完成，但他同時也是傳球發動者，隊友能否獲空檔，往往取決於他閱讀防守。

唐西奇(便衣)本季休兵兩場比賽，湖人仍取得勝利。 法新社

今年最驚人的地方，是唐西奇在承擔進攻責任同時，仍然維持高效率。2023–24球季，他在獨行俠隊以平均33.9分拿下得分王；2025–26球季他在湖人平均33.5分。今年開季平均40.1分，不僅創個人新高，外線投籃與整體得分效率也同步提升，這代表湖人確實在享受他個人技術進化的好處，而不是單純透過增加出手次數堆積得分。

還有一項數據更值得注意。根據開季前八場統計，湖人在唐西奇上場時，每100回合可以攻下約133分，淨勝對手超過21分；當他下場休息，球隊的淨效率卻跌到負18左右。兩者差距接近40分。這樣的On/Off數據，不能直接解讀為唐西奇每100回合替湖人增加40分，因對手強度、隊友搭配與輪替時間都影響結果，且開季樣本仍然很小。但是，數據披露湖人的進攻依賴唐西奇，當他不在場上，球隊競爭力出現劇烈落差。在例行賽，或許還能透過調整上場時間解決，但到季後賽對手就能針對性限制他。

唐西奇真正需要什麼樣的隊友，才能讓湖人變強，最好的參考案例是他自己。2023–24球季，唐西奇以平均33.9分奪得分王，但獨行俠整體陣容表現令人印象深刻，當年季後賽一路擊敗洛杉磯快艇、奧克拉荷馬雷霆與明尼蘇達灰狼隊，最後闖進總冠軍賽爭冠。那年季後賽，他平均得到28.9分、9.5籃板與8.1助攻，得分低於例行賽，沒有每晚刷40分把球隊拖進總冠軍賽，而是與隊友建立起完整的攻守體系，厄文（Kyrie Irving）是最重要的拼圖。

2023–24球季，當時效命獨行俠唐西奇(右二)以平均33.9分奪得分王，並與隊友建立起完整的攻守體系，才能打進總冠軍賽。 路透

當年，厄文季後賽平均攻22.1分、5.1助攻，雖得分不及唐西奇，卻具備獨立創造進攻機會的能力。當對手包夾唐西奇，厄文就自行持球突破、利用中距離投籃，也能在唐西奇下場時接手組織。兩人最大的價值，是讓對手無法只用一套防守策略限制獨行俠隊。除此之外，循交易補進的華盛頓（P.J. Washington）與葛佛（Daniel Gafford），搭配萊夫利（Dereck Lively II），建立具機動性的禁區輪替。這些人未必在得分榜留下數字，卻讓獨行俠的進攻與防守形成互補。2024年的獨行俠提供一個啟示，唐西奇的得分可決定球隊的進攻上限，但讓球隊往前推進的，是其他球員能否補上他無法完成的工作。

詹姆斯離開湖人後，唐西奇成為球隊毫無爭議的第一核心。總教練瑞迪克（JJ Redick）不需協調兩名巨星的球權，整套進攻體系可直接地圍繞唐西奇。改變確實帶來成效，截至11月6日湖人8勝2敗，平均每場攻122分，進攻效率達每100回合122.2分排聯盟第一，數據證明唐西奇的得分並非純個人表演，但進攻效率封王不代表球隊具備奪冠條件。以我來看，湖人仍需一名在唐西奇遭嚴密防守時，獨立創造得分機會的第二核心，里夫斯（Austin Reaves）有出色的持球能力，能利用擋拆、突破與外線投籃，在唐西奇休息時接手部分的組織重任，然而他與2024年的厄文仍有差距，特別是一對一的能力。

其次，湖人的禁區與防守也需與2024年的獨行俠比較一番。今年，湖人擁有凱斯勒（Walker Kessler）等一干禁區球員，側翼也配置具防守的角色球員，但整體防守效率只有每100回合失114.5分，排聯盟第20，這數字與聯盟第一的進攻形成鮮明對比。當唐西奇每晚攻40分，球隊有較高的容錯空間；但如遇上對手成功鎖住他，湖人很難靠防守與籃板贏。

湖人的最大危機，不是唐西奇的得分數據太搶眼，問題不是球權集中，而是球隊過度依賴單一球員才能運作。11月1日湖人對多倫多暴龍隊，就出現頗具代表性的畫面，湖人第四節最後不到兩分鐘仍領先16分，瑞迪克換下唐西奇與主力，準備進入「垃圾時間」，暴龍卻迅速打出一波將差距縮到五分，迫使主力重新下場避免反撲，此役內容暴露湖人組織與比賽控制能力不足。

除此之外，唐西奇今年在對拓荒者與金州勇士隊的敗仗各拿41分與37分，兩場比賽證明即使個人出色，湖人仍然會輸。得分不是萬靈丹！當對手在防守端找到破解，或湖人無法限制對方進攻，唐西奇再拿幾分，也未必改變結果。例行賽有82場，季後賽最多要再打28場，當一名球員在開季就以接近40%球權使用率，這種負荷能否維持到明年初，就是一項考驗。

里夫斯是相當出色的球員，但與2024年獨行俠拚到總冠軍賽的厄文個人能力相比，兩人在一對一進攻能力仍有不小差距，湖人或有必要再補強第二核心。 法新社

隨著球季推進，到那時湖人其他球員得承擔更多責任，讓他不必每場比賽都燃燒殆盡。2024年的獨行俠提供成功範例。唐西奇當年不需每晚攻40分，因為厄文分擔進攻、華盛頓、葛佛與萊夫利提供防守與籃板，讓球隊在不同情況找到贏球方法。湖人的防守、輪替深度，目前觀之不足以支撐季後賽強度，四輪季後賽無法靠唐西奇每晚40分過關。

湖人讓唐西奇打出生涯最瘋的表現，接下來要回答的問題，是當他不需要每晚攻下40分時，這支球隊是否仍然能贏，這才是區分一名偉大球星與一支總冠軍球隊的關鍵。