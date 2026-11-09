日職／巨人認賠殺出 甲斐拓也重返洋聯等待光芒再現

7度太平洋聯盟金手套捕手獎得主甲斐拓也，剛過34歲生日，明年將再度迎來一個嶄新的球季。

樂天金鷲球團在10月底宣布透過金錢交易從讀賣巨人隊得到甲斐拓也，在球界引起不小的震撼! 甲斐拓也自從轉隊到巨人之後，鋒芒大減，讓很多人忘了他曾經是日職頂尖捕手「甲斐加農砲」的存在感，以及曾7度獲選金手套、3次最佳十人，2018年奪下日本大賽MVP，還是WBC經典賽等大型國際賽事日本國家隊的主戰鐵捕。

但回到2024年休賽季，甲斐拓也和讀賣巨人簽下5年15億日圓大型合約，還使用當時監督阿部慎之助選手時代的10號背號，被視為巨人近年內的重大補強。沒想到加盟後甲斐兩個賽季總共只出賽81場，2026年球季甚至只在一軍出賽14場、22個打席，打擊率僅0.100，結束了短暫兩年的巨人時光。原本被寄予厚望，藉由軟銀時期豐富的優勝實績幫助巨人奪冠的任務也未達成，再對這兩年巨人接連都與優勝無緣。

甲斐拓也這兩個賽季總共只出賽81場，2026年球季甚至只在一軍出賽14場、22個打席，打擊率僅0.100，結束了短暫兩年的巨人時光。 讀賣巨人官方IG

而這也更加突顯了當初巨人軍投入5年15億日圓的大型投資，備受質疑的策略。由於巨人捕手群原本就有大城卓三、岸田行倫以及老將小林誠司等實力不錯的捕手，後面還有年輕的潛力捕手山瀬慎之助亟待培養。尤其是2024年球季岸田行倫剛打出生涯最佳成績，正要嶄露頭角，加上當時28歲的年齡正值巔峰，因此甲斐拓也的必要性原本就不高。這一次金錢交易，甲斐拓也還剩下3年合約，巨人儘管及早認賠殺出，但勢必仍要負擔絕大多數薪資，毫無疑問2年前的這樁FA補強以失敗收場。

至於甲斐拓也本人，將有重新尋求復活的機會，尤其重新回到他所熟悉的洋聯戰場，加上這兩年被壓縮的實力如果再度爆發開來，以34歲的年齡，絕對還可以有一番作為。甲斐本季長時間待二軍，歷經了職棒生涯重大低潮，他坦言，「年輕的時候，也曾經歷這樣的階段，但過去幾年沒遇這種情況，所以心裡真的非常不甘心!」樂天監督吉井理人對這位前軟銀主力捕手寄予厚望，認為他長年效力強隊、擁有豐富的大賽經驗，期待提升投捕搭配與防守品質，也能成為年輕球員學習的榜樣。對樂天來說，甲斐拓也的豐富實績除了可以增強戰力之外，由於陣中主力捕手太田光將行使自由球員資格投入FA市場，未來動向未明，甲斐拓也的加入就變得更加重要。