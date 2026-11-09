估未來10年約4億美元身價 30歲最強左投史庫柏會獎落誰家？

11月20日將滿30歲的史庫柏（Tarik Skubal），無疑是今年自由市場上最大的那條魚。儘管本季投球均速相較連莊塞揚的兩年有所下滑，但他仍繳出12勝7敗、158.2局送出186次三振、27次保送、防禦率2.72、FIP 2.51的頂尖成績；考慮到史庫柏輝煌的履歷，這筆合約的年數可能落在8到10年，總值約落在3.5至4.5億美金。而重要的問題：究竟有哪支球隊願意、且最有可能是史庫柏的首選？

史庫柏今年在老虎與道奇合計先發26場，繳出30.0%的三振率、4.4%的保送率，fWAR為5.2。若把累積成績拉長到2024至2026年，期間共吃下546局、防禦率2.42，fWAR是全聯盟最高的18。可見他今年的成績幾乎沒有褪色，只是局數因為傷勢少了約5場先發。帳面上球速雖消退了0.6英里，但他控制打者擊球品質的能力還是一流，扣除傷後復出前3場表現不穩頂的先發，其餘142局只被敲出8發全壘打，每9局僅被敲出0.51發，證明他的球威幾乎沒有衰退。

自今年6月13日傷癒復出後，史庫柏在至少面對100名打者的123位先發投手中，他的揮空率排第六、打者追打壞球率並列第八，對手的扎實擊球率則是鶴立雞群的第一；xwOBA .260，與2024至25年的.258差距不大，有了進階數據的背書，各球團對史庫柏的未來性應該樂觀許多。

考慮到這紙合約的長度約落在8至10年，要推估史庫柏未來的貢獻，筆者的推估邏輯很單純：fWAR等於每局產出乘上投球局數，再扣掉年齡造成的衰退。2024至2026年在546.0局累積18 fWAR，換算每局約0.033 WAR。而最大的變數是投球局數，這裡暫且把一個健康的賽季設為190局，乘上80%的預期出賽比例後約為152局、5.0 WAR（此計算參考他今年少投5場先發、出賽約八成），再將每年局數、每局貢獻隨著年紀逐步減少納入考量，得出以下的逐年預估價值。

前5年累積21.4 WAR，約佔十年總量的66%。前8年累積29.2 WAR、價值約2.84億美元，十年累積32.5 WAR、約能產出3.26億美元的「價值」。當然，要簽下這種等級的選手，必須溢價才有機會得標，所以這裡估出的3.26億只是最低的預期價格，實際的簽約金額絕對是從這個數字坐地起價。

根據ESPN的報導，他們訪問了27名業界人士，平均預測為8年3.55億、年薪約4460萬美元；拿上表對照，若簽約8年，3.52億對上預測產出價值的2.84億美元，作為球團，約只能回收合約中的81%，再次證明若要在自由市場簽下頂級球員，溢價合約絕對是勢在必行。

現行勞資協議將在美東時間12月1日到期，封館幾乎無可避免，封館期間自由球員簽約與交易都可能停擺；而史庫柏陣營的目標也很明確，那就是在一切薪資結構變動前完成簽約。至於，有哪支球隊既有競爭力，同時又有溢價簽約的餘裕？首先就是母隊洛杉磯道奇，藍血軍團2027年光是陣中球員的薪資總額就來到3.89億美元，已經遠超提議上限的2.6億，這代表若道奇真的有意把這套塞揚輪值延伸到未來10年，接下來三週可能就會出現動作。

另一支銀彈無上限的球隊則是國聯東區的紐約大都會，他們現有陣容在2027年的薪資總額為2.8億，不過馬納亞（Sean Mananea）與千賀滉大的合約都在明年到期；但與道奇不同的是，大都會就算成功補進史庫柏，球隊距離爭冠仍有段深度上的距離，不確定老闆柯恩（Steven Cohen）是否願意開綠燈讓至今操盤表現差強人意的總理史登斯（David Stearns）大顯身手。

道奇仍有機會將史庫柏(中)留下。 美聯社

此外，小熊與教士目前薪資都落在2億附近，前者目前最缺乏的就是投手戰力，且現有陣容深度優秀，即便簽下史庫柏，團隊薪資也只來到2.14億，還有機會補強更多先發輪值，就即將到來的封館危機，小熊不必擔心被薪資上限逼著拆約，也不必等新規則才知道自己還能掏多少銀子。而教士則是黑馬之一，若簽下史庫柏，薪資也只是回到去年的水準，考慮到他們拒絕了皮維塔（Nick Pivetta）的球團選擇權，且金恩（Michael King）也是自由球員，這次休賽季有機會藉此操作升級投手輪值。

筆者把預測拆成兩種情境：若簽約發生在12月1日之前，大都會、道奇等大手筆的球隊，有可能以高年薪、少年數的合約將史庫柏簽至麾下；而如果雙方談判拖過12月1日，相關條款仍不明朗，薪資上限與限制條款可能改寫遊戲規則，團隊薪資上限之下的小熊與教士便更有機會拔得頭籌，他們是少數能負擔4億美元，也正處奪冠窗口的球隊。