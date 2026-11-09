中職／留下魔鷹或改用4大洋投？雄鷹面臨抉擇十字路口

今年球季台鋼雄鷹洋砲魔鷹勇奪安打、全壘打、打點王好不風光，然而魔鷹再會轟、再會打，卻難掩球隊墊底的事實，明年球季究竟是要留魔鷹，還是找4大先發洋投，盡力壓低失分並吃下大量局數，台鋼雄鷹面臨抉擇的十字路口。

中信兄弟日籍總教練平野惠一過去接受媒體採訪時，曾明確闡述帶兵中心思想，「以我個人經驗，很少看到攻擊好，而獲得全年度第一或總冠軍的球隊，比較多的是以投手、守備為中心，最終奪冠的例子。」今年球季味全龍完美示範。

味全龍勇奪2026年球季年度第一和總冠軍，關鍵絕對是4大洋投蔣銲、梅賽鍶、鋼龍和魔神龍，蔣銲是年度MVP、防禦率和奪三振王得主，梅賽鍶拿下台灣大賽MVP，鋼龍防禦率2.31名列全聯盟第6，手握3張S級的超強洋投，加上A級洋投魔神龍（防禦率2.88），味全龍一舉攻頂。扣除「本土洋將」伍鐸，今年味全龍4大先發洋投整體防禦率低到只有2.08，2024年味全龍先發洋投整體防禦率為2.91，2025年則為3.05（扣除本土洋將伍鐸），成長幅度顯著。

2024味全龍團隊打擊率0.256、得457分，2025年團隊打擊率0.259、得475分，這兩年都沒打進季後賽，反倒是今年團隊打擊率降到0.244、得441分，攻擊火力退化。甚至在全聯盟排名B段班，結果勇奪隊史第6冠，關鍵就是強大的洋投戰力撐腰。本季味全龍團隊防禦率2.61，優於2024年的3.38、2025年的3.20。

今年統一獅傷兵一籮筐，加上林安可、林岱安出走，江少慶效應未浮現，戰力缺口一大堆，卻依舊打進季後賽，靠的是4大洋投布雷克、喬登、銳力獅、獅帝芬打天下，統一獅4大先發洋投整體防禦率僅2.12，匹敵味全龍 「4大洋金剛」，其中任何1人到其他球隊，都有能耐扛前兩號先發輪值甚至王牌重任。

台鋼雄鷹洋投戰力實在太薄弱，後勁今年球季大崩盤。 聯合報系資料照

扣除洋砲魔鷹，本季台鋼雄鷹本土打者的打擊率0.252、上壘率0.321，都優於味全龍，純論本土打者攻擊能力，台鋼雄鷹絕對不會比味全龍差，然而，台鋼雄鷹洋投戰力實在太薄弱，後勁大崩盤、威鳳山不堪用，只有艾速特和坎南表現稱職，台鋼雄鷹先發洋投防禦率3.42在全聯盟敬陪末座，只扛63場先發、吃下371局都是全聯盟最少。

台鋼雄鷹上半季勝率超過5成頗具競爭力，下半季崩盤以4成勝率收場，關鍵除了守護神林詩翔動刀整季報銷，8月7日起一波6連敗、8月30日起再一波7連敗，這兩段期間團隊防禦率分別為5.67、5.25，投手群完全壓不住陣腳，宣告退出競爭季後賽門票行列。

中職比賽用球不彈，今年球季平均每場比賽每隊只得3.7分，2016超級彈力球年則為6.7分，比賽型態完全翻轉，更重視投手和守備，就像平野惠一所說的，打擊或許會有高低起伏，但防守不會；近年中職單場、單局要打下大量分數非常困難，所以他帶兵首重守備和投手，守不住的話，打再多分都沒用。

現在問題來了，魔鷹是來台3年攻擊破壞力無須贅言，只是他能打不能守，DH無法輪替，也不利於戰術配合，有魔鷹在陣中，意味台鋼雄鷹無法動用4大先發洋投輪替，如果先發輪值無法壓低失分並吃下大量局數，林詩翔可能明年季末才會歸隊，勢必會帶給牛棚沉重負擔。

台鋼雄鷹主力牛棚林詩翔，今年7月動手術之後本季報銷，也造成先發投手需求的壓力。 聯合報系資料照

今年台鋼雄鷹牛棚防禦率3.98在聯盟排名墊底，先發輪值土投僅黃子鵬、江承諺能扛重任，王維中太容易受傷，黃子豪、陳正毅有待磨練，明年台鋼雄鷹劍指季後賽，勢必得大力強化先發輪值戰力，一方面穩住比賽前半段戰局，另一方面幫助牛棚分擔局數，度過林詩翔缺陣的難關，最有利的方式就是找齊4名戰力強大的先發洋投，今年味全龍、統一獅就是最佳範例。

當然，魔鷹的攻擊極具魅力，台鋼雄鷹本土打者很會打，但缺乏具長打能力的打者，確實需要魔鷹助陣，只是考量近年中職普遍呈現低比分比賽，投手、守備相較之下會比打擊更重要，明年球季究竟是要留魔鷹，還是找4大先發洋投，台鋼雄鷹必須做出抉擇。

今年是台鋼雄鷹進軍中職一軍賽事第3年，無緣依循味全龍腳步在第3年就奪冠，其實基準點不同，當時味全龍只有5隊，台鋼雄鷹有6隊，選秀能挑的好手相對較少，而且今年富邦悍將制服組和總教練換人，進步幅度有目共睹，樂天桃猿更是去年總冠軍球隊，加上晉級季後賽3隊，沒有1隊是肉腳，應該說味全龍重返一軍第3年奪冠是偶然、絕非必然，無法一概而論，當然也不可能要求台鋼雄鷹複製、貼上。

今年台鋼雄鷹無法打進季後賽，原因當然很多，包括洋投戰力不足，張肇元、林詩翔因傷脫離戰線，年輕選手曾昱磬、林家鋐、顏郁軒、許育銘不進反退，吳念庭表現大幅下滑，以總教練洪一中為首的教練團難辭其咎，如今洪總在季後獲得留任，明年考驗不在話下，如果台鋼雄鷹無法打進季後賽，洪總有可能是最後一年帶兵。

台鋼雄鷹戰績雖不理想，不過，這幾年的建隊努力不容抹滅，台鋼會長謝裕民斥資3億元打造「皇鷹學院」，領隊劉東洋運用人脈延攬日本教練橫田久則、平石洋介、里隆文，分別負責投手、野手、體能訓練，獲得球員不俗評價，副領隊楊士霈帶領制服組，建構情蒐與數據分析平台，整合醫療防護資源，引進智慧型發球機，積極推動春訓前完成全體球員簽約，讓選手無後顧之憂地投入春訓。

台鋼雄鷹能簽下黃子鵬，在今年增加本土先發戰力，是魔鷹留下來的關鍵，但球隊戰績要提升，就要做全盤考量。 台鋼雄鷹提供

另外，去年季後台鋼雄鷹網羅FA強投黃子鵬，60人保留名單公布後，更在短短兩天內迅速簽下戰力外捕手劉時豪，你很難想像，如果今年少了黃子鵬和劉時豪，台鋼雄鷹先發輪值和捕手戰力會有多麼慘。

今年台鋼例行賽場均進場人數突破8000人，票房收入超過2億元，成為中職史上最具人氣、最賣座的「高雄隊」，從舉辦台灣大聯盟主題日，到邀請退役球員重返球場、回娘家擔任開球嘉賓，積極串聯高雄與台灣職棒的歷史情感，讓昔日被視為職棒票房沙漠的高雄逐漸開花結果，行銷團隊的努力，同樣功不可沒。