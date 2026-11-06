約柯奇脫下「外星人」外衣 金塊是否已從「奪冠列車」下車？

金塊開季4勝3敗，遇強不強不如預期，更大警訊是，連續兩個賽季打出場均大三元中鋒約柯奇(Nikola Jokic)，今年開季七戰好像脫下外星人外衣，失去各種神奇魔法和無所不能比賽主宰力。

許多NBA球迷深深有感：金塊是不是已從「NBA奪冠列車」提前下車?

過去幾年金塊只要球給約柯奇，他都能搞定，三分外線穩定，而且關鍵球把握十足，高位策應傳球神乎其技無人能擋，低位背框更是一絕，不包夾就是兩分進算，包夾可能就是三分打或約柯奇展現一次絕妙助攻，令對手防守只有喪氣。

約柯奇就是有辦法掌控比賽勝負，主宰節奏，不管隊友表現好與不好，手氣順還不順，約柯奇都能打得像外星人，靠一己之力帶領隊友闖過難關。

前兩季約柯奇都能打得像外星人，靠一己之力帶領隊友闖過難關。 法新社

上季約柯奇場均27.7分、12.9籃板、10.7助攻，投籃命中率5成69，三分命中率3成8。

上上季約柯奇更可怕，場均29.6分、12.7籃板、10.2助攻，投籃命中率5成76，三分命中率4成17，單腳三分、橫移中投、後仰高難度出手、籃下偏離重心各種拋投，各種得分方式都難不倒約柯奇。如果你看到防守者和對方的無助無奈，你會相信約柯奇就是神的化身，他可以靠一個人主宰比賽、決定勝負。

但今年球季有點不同，連續兩年打得像外星人約柯奇頭上少了一點光環，他的各種表現不再那麼夢幻無解。

約柯奇今年開季場均22分、9.7籃板、9助攻，投籃命中率4成72，三分命中率2成26，31歲約柯奇儘管還是打出明星般數據，但跟前兩年完全無解外星人超級表現，各種穩定攻防輸出，個人能力至少下滑兩成，甚至接近三成。

開季金塊約柯奇平均得分降至23.4分，較上季退步不少，同時籃板、助攻數據也下滑。 美聯社

當約柯奇不再是所有對手頭痛又無解難題，金塊也很難再打出過去幾年那種爭冠韌性和競爭力。

以前包夾約柯奇要付出慘痛代價，不包夾、不採取針對性防守還是會被約柯奇各種神功化解。

今年約柯奇已經不再是無解武器，如果不是金塊後衛穆雷(Jamal Murray)今年打出場均27.3分、5.5籃板、5.7助攻神鬼狀態，三分命中率是變態5成19，金塊很多比賽只怕還贏不下來。

若非後衛穆雷的超級表現，金塊很多比賽只怕還贏不下來。 美聯社

穆雷上季場均25.4分，三分命中率4成35，生涯最顛峰表現，今年開季投籃和三分球再度突破天花板。

金塊眼前問題不只是約柯奇狀況下滑或退化。

開季前兩周打完，金塊防守效率聯盟倒數第六，這是約柯奇世代最差防守。防守不行失分偏高，加上約柯奇進攻效率和比賽影響力明顯下滑，金塊已經失去過去幾年那股贏底氣和韌性。

金塊前鋒葛登(持球者)近三年傷病不斷，狀況和表現持續滑落。 法新社

前鋒葛登(Aaron Gordon)近三年傷病不斷，狀況和表現持續滑落，主力小前鋒強森(Cameron Johnson)來金塊兩季，一年比一年差，兩年前在籃網還是場均18.8分，三分命中率3成9得分手，上季在金塊場均12.2分，三分命中率還有相當水準4成3，但就是少了存在感和比賽影響力。

今年強森完全沒有存在感，場均8分，三分命中率掉到3成3，金塊先發鋒衛搖擺人布勞恩(Christian Braun)從傷病中恢復，穩定成為金塊第三得分點，老將得分手德羅展(DeMar DeRozan)今夏入隊，更吃掉強森的進攻和戰術角色。

葛登愈來愈平凡，強森幾乎失去場上角色和比賽作用，替補中前鋒巴格利(Marvin Bagley三世)同樣用得不好，金塊從團隊防守到第一王牌主力約柯奇都在下滑，3-4名重要角色球員都沒能打出預期表現。

金塊教練艾德曼用人執教也跟著失去預期火花，幾乎快要從「奪冠列車」下車。 法新社

原本我對今年金塊還有不小期待，但約柯奇不再打得像外星人，金塊教練艾德曼(David Adelman)用人執教也跟著失去預期火花，金塊幾乎快要從「奪冠列車」下車。

約柯奇還很年輕，他或許還能找回外星人狀態和表現，這是金塊翻身再上車最後期待。