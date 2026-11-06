中職／教頭難為！葉君璋不戀棧 恐連兩年出現奪冠成畢業秀？

職棒總教練究竟有多難當？或許看看中職最近兩年的冠軍球隊，就能感受到這個位置的現實與殘酷。

去年樂天桃猿奪冠後，沒有與冠軍總教練古久保健二續約，今年味全龍拿下總冠軍，葉君璋明年是否繼續擔任總教練也還沒有定案，中職可能連續兩年出現冠軍教頭職務異動，這在職棒環境中確實相當罕見。

中華職棒2026年球季結束，目前台鋼雄鷹、統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿、富邦悍將4隊都已確定明年總教練續留，反倒是今年打進總冠軍賽的中信兄弟與味全龍，明年總教練人選還沒有明朗。尤其味全龍才剛拿下總冠軍，葉君璋卻已經透露有意卸下總教練職務，讓外界格外關注。

在年度頒獎典禮上，葉君璋獲選年度最佳總教練，領獎時的一段話也耐人尋味：「不管明年我的角色是什麼，我都會希望跟我最好的團隊打造出更棒的味全龍。」這番話看似平淡，卻也透露他對明年角色已有不同想法。

葉君璋坦言，當初和家人討論時，確實是不想再繼續擔任總教練。 味全龍提供

葉君璋坦言，當初和家人討論時，確實是不想再繼續擔任總教練。不過，總冠軍賽結束隔天就出國，至今還沒有正式和領隊討論相關事宜，接下來仍要與領隊、董事長進一步溝通。他認為，總教練這個職位，最終還是要由球團認定是否適合，而不是自己想不想繼續當。

他甚至直言：「我也不知道我還有沒有辦法帶給球隊更多？也許有更換人做，搞不好可以有更好的更新的，或者是可以不同的、對球隊比較好，那其實也不是壞事啊。」

這番話其實很值得玩味。帶領味全龍從重返中職、重新建立球隊，到如今拿下總冠軍，葉君璋已經在這支球隊投入6年時間，經歷從無到有、逐漸變好、再遇到低潮，最後重新站上高峰的過程。如今球隊好不容易拿下總冠軍，他卻沒有把總教練位置視為非留不可，反而開始思考，是否有其他人接手，能為球隊帶來不同的方向。

葉君璋也強調，自己能做的事情不只有總教練，從球場整理、管理到球場使用，他都相當熟悉，「我自己的想法是，球隊需要我做什麼，他們想讓我做什麼，我覺得這比較重要，不是我想不想的問題。」這不只是卸下總教練職務的想法，更像是對自己下一階段角色的重新定位。

味全龍領隊丁仲緯也證實，球團與葉君璋基本上有相同共識，希望未來能讓他的能力有更多發揮空間，除了感謝他一路以來從無到有的貢獻，也認同他可以在不同工作上繼續幫助球隊。至於外界關注的CBO（首席棒球長）職務，丁仲緯坦言，球團確實已經有討論方向，各種角色都在思考中，但最後如何安排，還需要時間進一步討論。

換句話說，葉君璋明年離開總教練位置，不代表離開味全龍，甚至可能從第一線帶兵的角色，轉向更全面的球隊經營與棒球事務規劃。這對一支已經建立起競爭力、接下來還要持續追求冠軍的球隊來說，也可能是另一種組織調整。

不過，從古久保健二到葉君璋，連續兩年出現冠軍總教練可能不續任的情況，還是讓人不得不重新思考中職總教練的工作環境。

若葉君璋下季不續掌味全龍兵符，中職將出現繼去年樂天桃猿古久保健二之後，連兩年奪冠教頭均畢業的罕見情況。 聯合報系資料照

一般來說，總冠軍是球隊一整年努力的最高成果，總教練更是帶領球隊走過漫長球季、調度球員、整合戰力的重要人物。能夠在季後賽脫穎而出，代表教練團的規劃、臨場調度與球隊管理都經過高強度考驗。照理說，奪冠應該是總教練爭取續約最有力的籌碼，但中職近兩年的發展，似乎讓這套邏輯不再那麼理所當然。

當然，職業球隊經營不能只看一座總冠軍。球團有長期規劃，教練團也有不同建隊理念，合約、組織調整、未來戰力布局，都是決定人事的重要因素。葉君璋的情況是不是可以解讀為遭到球團撤換？如果他本人無意調整職務，而是球團或其它高層有意換人？因此讓人萌生去意，最後發展成他的能力有更多發揮空間。

但這也凸顯總教練這個位置的特殊性。戰績不好要負責，球隊重建要承擔壓力，年輕球員養成要看到成果，甚至連球團未來方向都可能牽動教練團配置。總教練不只是比賽輸贏的承擔者，還要處理球員狀況、戰力調整、球隊氣氛，以及外界的期待。

更現實的是，總教練的工作往往沒有太多時間可以等待。球團希望立即看到成績，球迷期待球隊持續爭冠，戰績不理想可能下台，成績達標也不一定能換來原有職務的延續。即使帶隊拿下總冠軍，也未必代表下一季還能繼續站在場邊指揮。

葉君璋這次的態度，或許也提供了另一種思考。當教練已經在一支球隊待了6年，從重建一路走到奪冠，下一階段未必只能繼續當總教練。如何把經驗轉化成球隊長期競爭力，甚至讓組織有新的變化，可能比守住一個職稱更重要。

葉君璋已經在一支球隊待了6年，從重建一路走到奪冠，下一階段未必只能繼續當總教練。 聯合報系資料照

只是，從整個中職環境來看，總教練始終是壓力最大、也最沒有保障的位置之一。球員拚的是一座總冠軍，總教練拚的卻不只是總冠軍，還有球團的信任、球隊的未來，以及下一季自己還能不能繼續站在原本的位置。

總冠軍可以留下歷史，卻不一定能留下總教練。這就是職棒最現實的一面，也難怪總教練真的不好當。